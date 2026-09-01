U minijaturnom bikiniju, Lila je kopija slavne mame Kate Moss

Lila Moss (23), kći slavne manekenke Kate Moss (52), snimljena je kako odmara na španjolskom otoku Formenteri s prijateljicom. U minijaturnom bikiniju, Lila je pokazala zavodnu figuru i neodoljivo podsjetila na slavnu mamu.

Osim što joj fizički sliči, Lila je krenula majčinim stopama i danas je pod okriljem Kateine ​​agencije za talente. Službeni debi na modnoj pisti imala je 2020. godine, kada je otvorila i zatvorila reviju Miu Miu za proljeće/ljeto 2021. Od tada je postala zaštitno lice globalnih kampanja prestižnih luksuznih brendova, među kojima su Gucci, Fendi, Marc Jacobs Beauty i YSL Beauty.

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Prošlog je tjedna objavljeno da je postala nova ambasadorica brenda Zadig & Voltaire te da se pojavljuje u njegovoj novoj modnoj kampanji, snimljenoj u Parizu. Kate je bila zaštitno lice brenda 2019. godine, a tada je dizajnirala i torbu Kate, koja je i danas dio kolekcije.

- Kate ima dugu povijest s našim brendom i prekrasno je što sada u našu obitelj možemo poželjeti dobrodošlicu i Lili te gledati kako Zadig & Voltaire kroz majku i kćer dobiva novo, međugeneracijsko značenje - kazao je izvršni direktor francuskog modnog brenda, Thierry Gillier.

Lila je nedavno za Vogue otkrila kako je odmalena s majkom išla na glazbene festivale. Jedno od prvih sjećanja joj je upravo s Kate i pokojnom Amy Winehouse koja je bila obiteljska prijateljica.

- Sjećam se da sam odlazila iza pozornice i Amy Winehouse flomasterom nacrtala tetovažu na ruci - ispričala je Lila, a prenosi Daily Mail.



