U rujnu stiže nova krimi serija 'Specijalisti Zagreb', inspektora glumi zvijezda 'Divljih pčela'

Četvero policijskih inspektora, jedan grad i bezbroj kriminalističkih zapleta... Sve to obećava prva RTL-ova kriminalistička serija “Specijalisti Zagreb”, koja na male ekrane stiže 7. rujna. Radnja je smještena u suvremeni Zagreb i temelji se na razvoju i odnosima među likovima. Četvero policijskih inspektora, različitih osobnosti, svaki tjedan rješavaju novi slučaj, dok se njihove osobne priče razvijaju tijekom sezone. Serija spaja humor, ozbiljne kriminalističke zaplete i istrage koji odražavaju hrvatsku svakodnevicu.

U glavnim ulogama su Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić, a serija je nastala u produkciji izvršnih producenata Christopha Mainuscha i Ive Grahor te kreativne producentice Heike Richter-Karst. Snimanje je u punom jeku, u cijelosti se odvija na zagrebačkim lokacijama te koristi društvene kontraste kao osnovu dramskih zapleta: od povijesnog Donjeg i Gornjega grada do brutalističkih blokova Novog Zagreba, od radničke Trešnjevke do slojevite Dubrave. Slučajevi pokrivaju korupciju, pohlepu, obračune podzemlja, a sam Zagreb prerasta u peti glavni lik serije.

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- Snimanje serije smo počeli prošli mjesec na raznovrsnim lokacijama diljem Zagreba, što je za nas bio izuzetno važan kreativni i produkcijski izbor. Sve snimamo na realnim, ‘naturalnim’ objektima, što dodatno doprinosi autentičnosti i produkcijskoj vrijednosti serije. Grad Zagreb u ovoj seriji nije samo kulisa, on je naš peti glavni lik koji, uz naše inspektore, snažno definira identitet cijelog projekta - rekla nam je izvršna producentica Iva Grahor. Svaka epizoda serije, ističe, donijet će novi slučaj.

- Produkcijski to znači konstantnu dinamiku, velik broj lokacija i kontinuirano uključivanje novih glumaca te visoku razinu uvjerljivosti i detalja, od scenarija, preko lokacija, do same izvedbe - dodala je Grahor.



Redateljske palice primili su se mladi redatelji Filip Heraković i Filip Mojzeš, dok scenarij potpisuju iskusni scenaristi Nikola Kuprešanin i Pavo Marinković.

- Upravo taj ‘case of the week’ format, uz snažno vođene likove, donosi gledateljima nešto novo i drukčije u odnosu na dosadašnji sadržaj na RTL-u. Posebno nas veseli što kroz ovu seriju imamo priliku surađivati s velikim brojem izuzetnih domaćih i međunarodnih glumaca, a naš glavni cast predvode Peđa Gvozdić, Vini Jurčić, Toni Gojanović i Ivan Barišić u ulogama inspektora. Vjerujem da gledatelje očekuje serija kakvu dosad nisu imali prilike gledati na našim malim ekranima, dinamična, uvjerljiva i vizualno snažna, ali istovremeno i vrlo humana, s fokusom na likove i njihove odnose - ističe Grahor.

Glavni inspektor Zoran, kojeg igra Peđa Gvozdić (“Sigurno mjesto”, “Pračovjek”), veteran je staroga kova, s bogatim iskustvom i instinktom za ljude. Nekoć amaterski boksač s radničke Trešnjevke, razveden, otac je kćeri Mije, koja mu je najvažnija osoba na svijetu. Televizijska i kazališna glumica Vini Jurčić utjelovila je inspektoricu Anu, koja je emocionalna okosnica i moralni autoritet tima, te Zoranovu zamjenicu. Njezin najveći izazov je dokazati kako autoritet može u isto vrijeme biti i empatičan i čvrst. Toni Gojanović je inspektor Luka, briljantni analitičar i povratnik, koji se ponekad teško snalazi u međuljudskim odnosima. Vođen hladnom logikom i prepoznavanjem obrazaca, Luka je izgradio karijeru u Europolu.

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Nakon smrti supruge vratio se Hrvatsku zbog sina Borne. Luka ima briljantan um, ali često se ne snalazi u svakodnevnim ljudskim interakcijama. Inače, Gojanović je ostvario uloge i u međunarodnim projektima kao što su “The Border Post”, “Uspjeh”, “Before We Die”... U ulozi inspektora Tonija, temperamentnog Splićanina, pridošlicu iz USKOK-a, s tajanstvenom, nerazjašnjenom aferom iz prošlosti, gledat ćemo Ivana Barišića, jednu od zvijezda “Divljih pčela”. Posjeduje urođeni šarm koji druge može podjednako razoružati i isprovocirati. Njegov najveći izazov je suočavanje s “grijesima” prošlosti i prevladavanje autodestruktivnih obrazaca.