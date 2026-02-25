Obavijesti

TREĆI DAN ZAGREBAČKOG TJEDNA

U Večeri za 5 kuha kipar Petar: 'Izaći će to umjetničko iz njega'

U Večeri za 5 kuha kipar Petar: 'Izaći će to umjetničko iz njega'
Foto: rtl

Možda će upravo zanimljivo uređen prostor pomoći Petru da stvori dobru atmosferu na večeri, koja je ove sezone jednako važna kao i sama hrana te se zasebno i ocjenjuje

Nakon Mahira i Nataše, treći dan zagrebačkog tjedna nove sezone 'Večere za 5' za ekipu će kuhati kipar Petar Hranuelli. Bračanin Petar već tridesetak godina živi u Zagrebu, gdje i stvara svoje skulpture koje izrađuje u kamenu i staklu.

Foto: rtl

„Petar je umjetnik pa mi se odmah sviđa kao osoba jer je kreativac kao ja. Vedar je, nasmijan, pun energije, osoba je s kojom bi se družila i privatno", kaže za današnjeg domaćina Nataša.

Foto: rtl

Petar će gostima pripremiti predjelo 'Okus djetinjstva', glavno jelo 'Spoj Dalmacije, Like i Istre' te desert 'Ledena ljubav'. „Danas zbilja ne znam što nas čeka. Danas je zagonetno", komentirat će Marko, a Lukrecia reći kako od Petra očekuje puno te kako očekuje morsku spizu i dodati: „Voljela bi da su istarski tartufi u glavnom jelu, to još nismo imali ovaj tjedan."

Petar ne skriva kako se ne smatra pretjerano vještim kuharom, ali dodaje kako za dobru ekipu uvijek ima bolje kuhati. Kako deserte ni ne jede često, a još rjeđe priprema, naći će se s kćeri Klarom kako bi mu dala par savjeta oko pripreme deserta, ali i kako bi zajedno nabavili svježe namirnice s tržnice za večeru.

Foto: rtl

„Dat će si truda, izaći će ono umjetničko iz njega", najavljuje Marko, koji, kao i ostali gosti, čeka vidjeti i Petrov stan, ujedno i umjetnički atelje, u kojem kipar godinama sakuplja umjetnine i stvara svoje.

Možda će upravo zanimljivo uređen prostor pomoći Petru da stvori dobru atmosferu na večeri, koja je ove sezone jednako važna kao i sama hrana te se zasebno i ocjenjuje.

Foto: rtl
Ne propustite novu epizodu omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

