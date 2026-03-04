Obavijesti


U Večeri za 5 kuhat će Mario: Sve je zbunio nazivom deserta!

Foto: rtl

Današnji domaćin svoj dom našao je u Gornjoj Pačetini, gdje živi u staroj drvenoj kući okruženoj prirodom i zelenilom. Ovo mu nije prvi put da je u 'Večeri za 5'

Mario Krog ugostit će ekipu trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Videoproducent je strastven oko održavanja zagorske tradicije i zapisivanja recepata tog podneblja pa je ovaj 36-godišnjak objavio već dvije kuharice tradicionalnih recepata. Ujedno snima i videokuharice u kojima mu zagorske bake otkrivaju svoje recepte. Posvetio se tradiciji i stvaranju sadržaja vezanog uz to.

Foto: rtl

Današnji domaćin svoj dom našao je u Gornjoj Pačetini, gdje živi u staroj drvenoj kući okruženoj prirodom i zelenilom. Ovo mu nije prvi put da je u 'Večeri za 5', upravo ga je emisija motivirala da počne snimati recepte s bakicama iz Zagorja. "Mislim da njeguje i čuva baštinu", komentirao je o Mariju profesor Albert.

Uz očuvanje starih recepata, Mario čuva i stariji namještaj - sve ono što ga podsjeća na djetinjstvo i njegove pretke. "Nema čega nema", opisao je Mario svoj dom. U svom bajkovitom domu, Krog brine i o svojih 13 mačaka. Uskoro je krenuo u nabavu namirnica za večeru! „On će se potruditi kao da nas ima sto", sigurna je Anica.

Pripravu večere započeo je radom na desertu nazvanom 'Trostruki fileki'. "Ma ne mogu fileki u desert", komentirala je Romina. Uskoro je Mario objasnio da radi gibanicu s tri vrste punjenja - u njoj će se naći orasi, mak, čokolada i pekmez od marelica. "Ne odgovara mi gibanica, ne volim ni mak, ni orah ni čokoladu", otkrila je Anica. Iako je skeptična, smatra da je Mario zapravo najbolji kuhar među njima. "Kuhinja mu ide kao od šale, mašta mu radi, zna gdje je što, napravi jelo začas", slaže se i Romina. Hoće li Mario opravdati očekivanja - ne propustite doznati od 17.50 sati na RTL-u!

Foto: rtl

Nove epizode omiljene 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

