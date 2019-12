U žirijima ga ne žele, Škoro je izgubio, u HDZ nema povratka

Misli svatko da je meni lako, da je meni lako... Pjeva u svojem hitu Zlatko Pejaković (70), a ovih dana ga slobodno može preraditi i Jacques Houdek (39). Pjevač sjajnih vokalnih sposobnosti ove godine oduševio je kazališnu publiku kao Herod, bilo je tu nekoliko vanserijskih nastupa, ali i dosta 'failova'.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Prvi, za njega vjerojatno i najteži, je neuspjeh na Euroviziji. Njegov pulen Roko Blažević (19), također talentirani pjevač, potpuno je podbacio na Eurosongu i nije izborio finale. Pjesme se malo tko danas sjeća, ali ona grozna bijela krila teško ćemo zaboraviti.

POGLEDAJTE VIDEO:

A kao da Roku nije bilo dovoljno teško s takvim uvjetima i aranžmanom, tijekom nastupa gušio se dimom koji je pušten na pozornicu. I umjesto da se Houdek poklopi po ušima, on je napadao medije i hvalio samog sebe.

Foto: HRT

- Na Eurosongu me svi znaju jer sam ne tako davno tamo očito ostavio traga, pa što sam ja to onda trebao - sakriti se, nestati, odbiti dati izjavu za medije? Odbiti otpjevati pjesmu na događaju koji je naše veleposlanstvo za nas organiziralo? Možda nisam kao autor trebao ni ići u Tel Aviv? Ne znam što se to očekivalo od mene, da postanem nevidljiv? Ja sam itekako karizmatičan čovjek, da, imam talent, imam stav i mišljenje, jako sam prodoran i bez da se trudim - hvalio je na sva zvona svoje ime Jacques, koji, eto, svoje 13. mjesto s pjesmom 'My Friend' smatra nekakvim epohalnim uspjehom.

Eurosong je završio, a Jacques se nakon toga neko vrijeme pritajio. Prvo je izgubio angažman u RTL-ovim 'Zvijezdama', očekivali smo ga vidjeti u žiriju 'The Voicea', ali, gle čuda, tamo ga nema. Jacques se, pisalo se, više puta posvađao u 'Voiceu'.

Foto: Pixsell/Youtube

Prvo se 2015. zakačio s vlastitim dizajnerom, splitskim akademskim kiparom Mariom Mišom (33), a onda i s kostimografkinjom showa Natašom Svekler (53). Napetosti je bilo i s Tonyjem Cetinskim (50). Zato je HRT, iako neslužbeno kažu da je promjena mentora na svakoj televiziji na kojoj se prikazuje show normalna stvar, osvježenje, napravio najbolji izbor. Na naše upite o tome zašto nije u žiriju, Jacques nije odgovarao.

Ali tu nije bio kraj 'porazima' za pjevača. Jedan je od rijetkih koji je javno podržao svojeg estradnog kolegu Miroslava Škoru (57), iako je u mladosti nastupao za HDZ.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Sve je napravio kako treba. Ako to narod nije prepoznao, Bože, budi nam na pomoći - rekao je Houdek za Novu TV. Objasnio je i zašto je 2007. snimio pjesmu 'HDZ zna'.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Nije mi žao. Svi smo mi imali veliku vjeru u mnoge opcije u prošlosti. Prošlo je 13 godina i povijest je pokazala kako smo dali podršku ljudima i kako su nam oni tu vjeru vratili. Škoro je promjena koja je prijeko potrebna Hrvatskoj - rekao je Jacques.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kako god bilo, u HDZ, sve i da hoće, više ne može. Jer teško je povjerovati da će Plenki, Koli, Karamarko, Vaso... Ili tkogod na kraju zavlada strankom Jacquesa opet pozvati da im diže atmosferu. Ako ništa, za utjehu mu ostaju sati pjevanja. Nedavno je razmijenio kontakte s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, a kako naša Koli voli pjevati, a Jacques je zaista fenomenalan vokal i mentor, ta suradnja bi mogla biti, rekla bi Rozga, dobitna kombinacija.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

