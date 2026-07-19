Udala se Mel C! Na vjenčanju se nije pojavila jedna 'spajsica'

Pjevačica Melanie Chisholm, svijetu poznatija kao Mel C ili Sporty Spice iz legendarne grupe Spice Girls, udala se za svog partnera Chrisa Dingwalla na prekrasnoj ceremoniji u engleskom Lake Districtu. Intimnom vjenčanju prisustvovale su i njezine kolegice iz grupe, koje su s veseljem pratile ovaj poseban trenutak za sretni par.

Victoria Beckham nije došla

Kako navodi Mirror, pop zvijezda (52) i njezin partner izrekli su sudbonosno "da" u The Country Houseu u Cumbriji, raskošnoj georgijanskoj vili okruženoj prirodom. Među uzvanicima su bile njezine dugogodišnje prijateljice i kolegice iz benda Geri Horner, Mel B i Emma Bunton. Jedina koja je nedostajala bila je Victoria Beckham, koja se u to vrijeme nalazila u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je sa suprugom Davidom pratila Svjetsko prvenstvo u nogometu.

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Ipak, Posh Spice je i dalje bila dio posebnog dana svoje prijateljice. Navodno je upravo ona dizajnirala elegantnu vjenčanicu koju je Mel C nosila, dugačku haljinu otvorenih leđa koja je oduševila prisutne. Cijela ceremonija opisana je kao "savršena" i vrlo elegantna, baš kako je par i želio. Posebnu ulogu imala je i kći pjevačice, sedamnaestogodišnja Scarlett, koju Mel C ima iz veze s developerom Thomasom Starrom. Scarlett je, kako se navodi, bila djeveruša na vjenčanju svoje majke.

Iako je sve bilo pomno isplanirano, jedan neočekivani trenutak umalo je poremetio idilu. The Mail izvještava kako je stado krava s obližnje farme dotrčalo prema imanju baš u trenutku dok su Mel i Chris izmjenjivali zavjete. Scena je, kako pišu, nakratko "uzbunila" goste, no situacija se brzo smirila i pretvorila u anegdotu koja će se zasigurno dugo prepričavati. Nakon početnog iznenađenja, sve je nastavljeno u najboljem redu i slavlje je proteklo bez ikakvih problema.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Tko je Chris Dingwall?

Suprug Mel C, Chris Dingwall, australski je model, scenarist i redatelj u četrdesetim godinama. Par je svoju vezu javno potvrdio 2024. godine, nakon što su se upoznali preko aplikacije za upoznavanje namijenjene slavnim osobama, Raya. Izvor blizak paru otkrio je da su se odmah složili zbog sličnih osobnosti i životnih stilova, a pjevačica nikada nije skrivala koliko je sretna.

​- Ubrzo nakon početka snimanja albuma upoznala sam nekog novog, zaljubila sam se i tako sam na kraju imala ovaj prekrasan luk emocija kroz cijeli album - od slomljenog srca do uzbuđenja nove veze - ispričala je Mel o svom albumu "Sweat".

O svom partneru ima samo riječi hvale.

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​- On je vrlo opušten. Jako je zabavan... vježbamo zajedno. Imamo vrlo slične osobnosti i stilove života - rekla je. Dodala je i kako se osjeća sretnom što Chris može putovati s njom jer svoj posao scenarista može obavljati s bilo kojeg mjesta.

​- Umjesto da odvajam posao i život, uživam u oba zajedno, što je velika promjena. Mislim da se to dogodilo nakon što sam upoznala svog partnera, Chrisa. Predivno je moći uživati u životu koji imam s osobom koju volim - objasnila je.

Govorila da se nikad neće udati

Ovo vjenčanje predstavlja velik preokret za pjevačicu, koja se godinama zaklinjala da se nikada neće udati. U intervjuu za Sunday Times 2022. godine izjavila je: "Nikad, nikad se nisam željela udati. Možda brak funkcionira za neke ljude, ali misliti da funkcionira za većinu je zastarjela ideja."

Međutim, ljubav s Chrisom očito ju je potaknula da promijeni mišljenje, što je i sama natuknula ranije ove godine.

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​- Znate što? To je nešto za što nisam mislila da će biti dio moje priče. Ali tako sam sretna s Chrisom. Možda je to nešto što će biti u mom životu. Samo mislim, treba isprobati sve. Znate na što mislim? Imati sva iskustva - priznala je.

Otkrila je i kako je uopće došlo do toga da se vrati u svijet spojeva.

​- Nitko ovo ne zna, ali zapravo smo se upoznali na Rayi... Da, ljudi, to može uspjeti! Bila sam u vezi prije i znate, ponekad dođete do kraja veze i prvo pomislite: 'Nikad više ne želim nikoga upoznati, to je to'. Ali onda dođete do točke, obično tijekom pijane noći s prijateljicama, kada ti kažu: 'Moraš se vratiti van! Moraš početi izlaziti!' I tada je profil na Rayi bio napravljen - ispričala je kroz smijeh.

*uz korištenje AI-ja

