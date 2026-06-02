Obavijesti

Show

Komentari 1
U 77. GODINI

Umro Andrej Baša: Bio je jedan od autora prve pjesme s kojom je Hrvatska išla na Eurosong

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Umro Andrej Baša: Bio je jedan od autora prve pjesme s kojom je Hrvatska išla na Eurosong
3
Foto: PROMO

Uz Đorđa Novkovića autor je skladbe Don’t Ever Cry, prve pjesme s kojom se Hrvatska predstavila na Eurosongu, u izvedbi grupe Put

Admiral

Andrej Baša, renomirani hrvatski skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent i glazbeni organizator te jedan od najznačajnijih autora zabavne i festivalske glazbe Primorja, Istre i Kvarnera preminuo je jučer u 77. godini.

MAESTRO ANDREJ BAŠA Sjećanje na prvi hrvatski nastup na Eurosongu: Đorđe se bojao aviona, do Irske je išao vlakom
Sjećanje na prvi hrvatski nastup na Eurosongu: Đorđe se bojao aviona, do Irske je išao vlakom

Rođen 10. veljače 1950. godine u Ljubljani, svoj je život i karijeru vezao uz Rijeku, gdje je ostavio neizbrisiv trag u kulturnom i glazbenom životu grada i regije. Nakon studija kompozicije i teorijskih glazbenih disciplina na Akademiji za glazbu u Ljubljani, početkom sedamdesetih godina postaje jedan od osnivača riječke Grupe 777 te započinje bogatu autorsku karijeru.

Foto: PROMO

Ljubav prema glazbi i prijateljstvu koje je godinama povezivalo članove grupe te rezultirala njihovim ponovnim okupljanjem nakon punih 25 godina projektom kojem je Baša pristupio s jednakim entuzijazmom, strašću i predanošću kakvi su ga pratili tijekom cijelog života. Krajem 2025. godine objavili su novi studijski album Nema signala u suradnji Croatie Records i izdavačke kuće Melody, Andreja Baše.

- Osjećamo se kao jedna velika obitelj, i mislim da je to najbitniji dio cijelog projekta - rekao je Baša 2025. godine prilikom predstavljanja novog albuma.

SRETNE VIJESTI ZA SVE GENERACIJE Nakon duge pauze ponovno se okupila grupa 777! Andrej Baša otkrio nam kad stiže novi album
Nakon duge pauze ponovno se okupila grupa 777! Andrej Baša otkrio nam kad stiže novi album

Tijekom više desetljeća stvaralaštva skladao je više od 850 djela različitih žanrova, dok je kao aranžer, producent i instrumentalist sudjelovao u realizaciji više od 2.100 glazbenih ostvarenja. Njegove pjesme izvodili su brojni hrvatski izvođači, a redovito su se nalazile na najvećim domaćim festivalima, među kojima su Melodije Istre i Kvarnera, Splitski i Zagrebački festival te Festival kajkavskih popevki.

Matulji: Glazbenik Andrej Baša
Matulji: Glazbenik Andrej Baša | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Posebno mjesto u njegovu radu imao je festival Melodije Istre i Kvarnera (MIK), kojem je od 1993. godine bio umjetnički ravnatelj i direktor. Pod njegovim vodstvom MIK je postao važan čuvar čakavske glazbene baštine i regionalnog identiteta. Objavljeno je više festivalskih CD izdanja, u čemu je imao podršku diskografske kuće Croatia Records.

Baša je ostavio značajan trag i u dječjem glazbenom stvaralaštvu kroz mjuzikle, pjesme i scenske projekte namijenjene najmlađima. Kao producent i aranžer surađivao je s brojnim glazbenicima, orkestrima i kulturnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Uz Đorđa Novkovića autor je skladbe Don’t Ever Cry, prve pjesme s kojom se Hrvatska predstavila na Eurosongu, u izvedbi grupe Put.

ANDREJ BAŠA Njegova pjesma 'Ti si moj hit' je hit već 40 godina: 'Nastupali smo čak i po dva puta dnevno!'
Njegova pjesma 'Ti si moj hit' je hit već 40 godina: 'Nastupali smo čak i po dva puta dnevno!'

Za svoj izniman doprinos hrvatskoj glazbi i kulturnom životu Primorsko-goranske županije primio je brojna priznanja, među kojima se ističe Nagrada Primorsko-goranske županije za životno djelo, koja mu je dodijeljena kao priznanje za višedesetljetni stvaralački rad, promicanje regionalne kulturne baštine i trajni doprinos hrvatskoj glazbi.

Andrej Baša bio je autor i glazbenik koji je uvijek vjerovao u snagu pjesme, a njegova otvorenost za suradnju, profesionalnost i ljudska toplina ostavili su snažan dojam na sve koji su imali priliku raditi s njim.

Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu, ali i neizmjerno bogat glazbeni trag. U pjesmama koje je stvarao, projektima koje je pokretao i ljudima koje je okupljao nastavit će živjeti uspomena na čovjeka koji je glazbu stvarao srcem i koji je svojim talentom obogatio glazbu.

Matulji: Glazbenik Andrej Baša
Matulji: Glazbenik Andrej Baša | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Severina bez grudnjaka na izložbi: Pogledajte kombinaciju
PRIVUKLA PAŽNJU

FOTO Severina bez grudnjaka na izložbi: Pogledajte kombinaciju

Popularna pjevačica Severina posjetila je u ponedjeljak izložbu Dimitrija Popovića 'Rođendanska noć' povodom 100 godina rođenja Marilyn Monroe. Za tu je priliku odabrala odvažnu modnu kombinaciju
Tužna vijest: Umrla je Sejda Bešlić, Halidova supruga
ODLAZAK

Tužna vijest: Umrla je Sejda Bešlić, Halidova supruga

Ona je godinama bila velika podrška svom suprugu, s kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova je ljubavna priča trajala desetljećima i često je isticana kao primjer poštovanja i međusobne podrške u braku
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka, 2. lipnja, u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026