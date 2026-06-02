Umro Andrej Baša: Bio je jedan od autora prve pjesme s kojom je Hrvatska išla na Eurosong

Andrej Baša, renomirani hrvatski skladatelj, aranžer, producent, instrumentalist, dirigent i glazbeni organizator te jedan od najznačajnijih autora zabavne i festivalske glazbe Primorja, Istre i Kvarnera preminuo je jučer u 77. godini.

Rođen 10. veljače 1950. godine u Ljubljani, svoj je život i karijeru vezao uz Rijeku, gdje je ostavio neizbrisiv trag u kulturnom i glazbenom životu grada i regije. Nakon studija kompozicije i teorijskih glazbenih disciplina na Akademiji za glazbu u Ljubljani, početkom sedamdesetih godina postaje jedan od osnivača riječke Grupe 777 te započinje bogatu autorsku karijeru.

Ljubav prema glazbi i prijateljstvu koje je godinama povezivalo članove grupe te rezultirala njihovim ponovnim okupljanjem nakon punih 25 godina projektom kojem je Baša pristupio s jednakim entuzijazmom, strašću i predanošću kakvi su ga pratili tijekom cijelog života. Krajem 2025. godine objavili su novi studijski album Nema signala u suradnji Croatie Records i izdavačke kuće Melody, Andreja Baše.

- Osjećamo se kao jedna velika obitelj, i mislim da je to najbitniji dio cijelog projekta - rekao je Baša 2025. godine prilikom predstavljanja novog albuma.

Tijekom više desetljeća stvaralaštva skladao je više od 850 djela različitih žanrova, dok je kao aranžer, producent i instrumentalist sudjelovao u realizaciji više od 2.100 glazbenih ostvarenja. Njegove pjesme izvodili su brojni hrvatski izvođači, a redovito su se nalazile na najvećim domaćim festivalima, među kojima su Melodije Istre i Kvarnera, Splitski i Zagrebački festival te Festival kajkavskih popevki.

Posebno mjesto u njegovu radu imao je festival Melodije Istre i Kvarnera (MIK), kojem je od 1993. godine bio umjetnički ravnatelj i direktor. Pod njegovim vodstvom MIK je postao važan čuvar čakavske glazbene baštine i regionalnog identiteta. Objavljeno je više festivalskih CD izdanja, u čemu je imao podršku diskografske kuće Croatia Records.

Baša je ostavio značajan trag i u dječjem glazbenom stvaralaštvu kroz mjuzikle, pjesme i scenske projekte namijenjene najmlađima. Kao producent i aranžer surađivao je s brojnim glazbenicima, orkestrima i kulturnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Uz Đorđa Novkovića autor je skladbe Don’t Ever Cry, prve pjesme s kojom se Hrvatska predstavila na Eurosongu, u izvedbi grupe Put.

Za svoj izniman doprinos hrvatskoj glazbi i kulturnom životu Primorsko-goranske županije primio je brojna priznanja, među kojima se ističe Nagrada Primorsko-goranske županije za životno djelo, koja mu je dodijeljena kao priznanje za višedesetljetni stvaralački rad, promicanje regionalne kulturne baštine i trajni doprinos hrvatskoj glazbi.

Andrej Baša bio je autor i glazbenik koji je uvijek vjerovao u snagu pjesme, a njegova otvorenost za suradnju, profesionalnost i ljudska toplina ostavili su snažan dojam na sve koji su imali priliku raditi s njim.

Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu, ali i neizmjerno bogat glazbeni trag. U pjesmama koje je stvarao, projektima koje je pokretao i ljudima koje je okupljao nastavit će živjeti uspomena na čovjeka koji je glazbu stvarao srcem i koji je svojim talentom obogatio glazbu.