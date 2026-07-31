Ususret vjenčanju? Georgina pokazala dijamantno prstenje koje nose ona i Ronaldo

Nakon što su se pojavile glasine da bi se ovog vikenda mogli vjenčati u Portugalu, Georgina Rodriguez pokazala je na Instagramu veliko, dijamantno prstenje na svojoj i ruci svog partnera Cristiana Ronalda. Portugalski mediji objavili su da će se ceremonija održati ove subote na imanju Quinta da Regaleria u Sintri, no Daily Mail javlja kako je lokacija ovog vikenda otvorena za javnost, što u pitanje dovodi točnost informacija o lokaciji vjenčanja.

Foto: Instagram

Ronaldo i Georgina viđeni su u utorak kako se ukrcavaju na nogometaševu luksuznu jahtu na Majorci, a manekenka je kasnije objavila niz fotografija svoje obitelji kako uživa u kupanju. Vjenčanje nakon Svjetskog prvenstva najavio je sam Ronaldo u intervjuu s Piersom Morganom.

- Volio bih na svoje vjenčanje doći s trofejem prvaka. Oženit ću je jer vjerujem da je pravo vrijeme. Ne samo zato što je majka moje djece, nego zato što je ona osoba koju najviše volim - kazao je Ronaldo. Par se zručio prošlog kolovoza nakon osam godina veze i to usred noći.

- Bilo je oko jedan sat ujutro. Moje kćeri su spavale. Jedan prijatelj dao mi je prsten za Gio, i dok sam joj ga davao, moje dvoje djece ušlo je u sobu i reklo: 'Tata, dat ćeš mami prsten i pitat ćeš je da se uda za tebe?'. Pomislio sam 'Vau! Ovo je pravi trenutak da kažeš 'da'. Znao sam da ću to jednog dana napraviti, ali nisam planirao da će biti tada - ispričao je Ronaldo i dodao da se jako trudio naći pravi prsten.

Foto: Instagram

- San joj je bio imati prekrasan kamen. Jako sam se potrudio i pronašao ono što joj se sviđa.

Par zajedno ima kćeri Alanu i Bellu, a blizance Evu Mariju i Matea dobili su putem surogatstva. Bella je imala brata blizanca Angela, koji je nažalost preminuo nedugo nakon rođenja. Ronaldo ima još jedno dijete, Cristiana Jr.-a.