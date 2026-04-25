Vatrogasci su odlikaši i kad su u kulinarskoj emisiji. Svaka čast!

Vatrogasna ekipa showa “Večera za 5” oduševila je već u prvoj epizodi. Dolaze s Drača, poznaju se, poštuju, kad bi se malo raspričali možda ih mi “kontinentalci” ne bi razumjeli baš svaku riječ, ali bili su super. Spašavaju živote, prirodu, imovinu, mačke, ptice, konje, pse... To su vatrogasci, odlikaši među nama.

U ovom tjednu “Večere za 5” vidjeli smo ih u malo drugačijem svjetlu, opuštenijem, a tu su se isto pokazali kao odlikaši. Tjedan dana ranije gledali smo veselu ekipu Zagoraca, čovjek se i uz njih jednostavno osjećao malo bolje, opuštenije, mirnije...

I zato su takve emisije dobre, iako i u njima se nađe pokvarenjaka. Vidi se to najbolje kod ocjenjivanja, a u oči bode kada kandidati za neko jelo koje ne vole, ne jedu, daju lošu ocjenu. I tu su se vatrogasci pokazali kao pravi ljudi, iako jedan od njih ne jede rožatu, nije napravio glupost pa išao ocjenjivati nešto što ne voli i ne jede. Za razliku od mnogih prije njega, koji namjerno tako ruše ocjene.

Zapjevalo se na Braču, a gledateljima je naprosto moralo biti drago kada su gledali emisiju. I da je bar više takvih emisija, gdje “obični” ljudi gostuju, kuhaju, druže i pritom dobro zabavljaju. Duhoviti su i ona “objašnjenja”, titlovi koji prate sliku, a kandidati za njih, barem dok traje snimanje, ne znaju.

Prošli smo uz tu emisiju cijelu Hrvatsku, vidjeli razne običaje, stare recepte, dobre zabave, sve ono što u moru loših vijesti, domaćih serija i filmova, narodu treba. Da se uz takve emisije opuste, predahnu, a oni maštovitiji i spremni riziku, dobe neku ideju pa od jela koje se spremaju u showa i sami počnu pripremati neka.