Večera za 5: Ovaj tjedan kuhaju Međimurke, a na jelovniku su omiljeni domaći specijaliteti!

Nakon Slavonije i Baranje 'Večera za 5' stiže u Međimurje, gdje će se pet zanimljivih kandidatkinja uhvatiti ukoštac s kuhanjem, druženjem i, naravno, međusobnim ocjenjivanjem. Sve su različite, no u jednom se slažu - vole dobru hranu i dobru feštu!

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Tjedan će otvoriti 65-godišnja umirovljenica Ljubica Petrović iz Novakovca, ponosna majka, punica, svekrva i baka šestero unučadi. Ljubica nije tipična baka - triput tjedno ide u teretanu i ističe koliko joj je sport važan. „Živim s unucima, snahom i sinom“, kaže Ljubica. Veliku ljubav prema obitelji pokazuje i kuhanjem raznih jela za svoje najbliže.

„Pripremit ću jelo koje smo suprug i ja pravili skupa i on je to volio jesti i pravim to njemu u čast“, otkriva Ljubica koja je sa suprugom provela 46 godina u braku i kaže da joj jako nedostaje. U utorak će kuhati 65-godišnja umirovljenica Marija Benjak iz Pušćina. Za sebe kaže da je vesela i pozitivna osoba, a prijatelji je opisuju kao pomalo otkačenu i luckastu - u pozitivnom smislu. „Ja sam jedna jako vesela osoba“, kaže Marija koja se voli družiti i plesati.

Foto: RTL

„Volim ljude i pozitivnu energiju i mislim da ću do kraja života ostati dijete u duši“, ističe Marija. Ima tri kćeri i tri zeta, supruga je te ponosna baka šestero unučadi, a obitelj joj je, kaže, sve na svijetu. Slobodno vrijeme najradije provodi upravo s unucima - idu u park, voze bicikle ili jednostavno rade ono što im je u tom trenutku po guštu. Gostima će pripremiti tradicionalna međimurska jela.

Sredina tjedna rezervirana je za 44-godišnju domaćicu Blaženku Mikec iz Preloga, majku dvoje djece. U slobodno vrijeme voli čitati kuharice i istraživati što bi novo mogla kuhati. Slobodne trenutke najradije provodi u šetnji ili druženju s prijateljicom.

Foto: RTL

„Ljubav prema kuhanju imam od malih nogu“, kaže Blaženka i objašnjava kako je njezina mamina teta bila kuharica pa je upravo uz nju i mamu zavoljela kuhanje. „Volim isprobavati nove recepte, a volim i provjerene stare“, dodaje i otkriva da će gostima pripremiti mesno jelo. Četvrta kandidatkinja je diplomirana pravnica Ekatarina Aleksandrovna Gričkević (49), koja će kuhati u Čakovcu. Zbog ljubavi iz Rusije se preselila u Hrvatsku, a za sebe kaže da je umjetnička duša. Jako voli rad s djecom i biti na pozornici, a ljubav prema glumi počela je još u njezinu djetinjstvu. Otkriva kako joj je jako važno nasmijavati ljude pa kaže: „Ne sramim se biti smiješna.“

Foto: RTL

U slobodno vrijeme voli igrati stolni tenis, a kad kuha, najvažnije joj je da je dobro raspoložena jer tada, kaže, sve bude odlično. Ekatarina će gostima također poslužiti meso, ali i najavljuje: „Moja dva omiljena sastojka su piletina i lisnato tijesto!“ Međimurski tjedan zatvorit će 34-godišnja domaćica Kristina Bakač iz Murskog Središća.

Foto: RTL

„Majka sam troje prekrasne djece, supruga sam, kućanica, brinem se o kući, djeci“, kaže. Iako briga o djeci nema radno vrijeme, objašnjava da uvijek pronađe trenutak za sebe jer se samo tako može kvalitetnije posvetiti njima. Kristina rado čita, voli pjevati i plesati, a za sebe kaže: „Veseljak sam u duši. Najviše me veseli kad uz kuhanje pjevam.“ Za kraj tjedna na meniju će biti opet - meso.

Što će pet Međimurki pripremiti svojim gošćama, kako će se snaći u ulozi domaćica i hoće li njihova druženja biti ispunjena smijehom, dobrim raspoloženjem i ukusnim zalogajima, ne propustite pogledati od ponedjeljka do petka od 17.50 sati na RTL-u u novim epizodama 'Večere za 5'. Epizode su već dostupne i na platformi Voyo.