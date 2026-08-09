Večeras je posljednja epizoda treće sezone 'Zmajeva kuća': Evo kada će serija završiti

Nakon osam tjedana krvavih bitaka i intriga, treća sezona 'Zmajeve kuće' večeras dolazi do svog vrhunca. Dok se građanski rat unutar kuće Targaryen rasplamsao u ono što je George R. R. Martin nazvao 'Plesom zmajeva', konsenzus je jasan - nova sezona donijela je akciju, spektakl i emocionalnu težinu koja je nadmašila sve dosad viđeno, potvrdivši da serija ima potencijal zasjeniti svog slavnog prethodnika, 'Igru prijestolja'.

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Uoči posljednje epizode, donosimo presjek sezone koja je ispunila, pa i nadmašila, sva očekivanja.

Prve kritike su to najavile, a gledatelji su potvrdili - treća sezona ne samo da je ispravila nedostatke prethodne, već je podigla ljestvicu kvalitete na novu razinu. S ocjenom od 91 posto na stranici Rotten Tomatoes, kritičari su od početka hvalili seriju kao vizualno raskošniju i narativno zreliju. Megan Lachinski iz Next Best Picture nazvala ju je 'najboljom do sada', ističući kako su 'vizualni efekti i kinematografija golemo poboljšanje u odnosu na prve dvije sezone'.

Foto: HBO

Mnogi su se složili da se serija vratila formi nakon, kako je rekla Lissete Lanuza Sáenz iz Fangirlish, 'razočaravajuće druge polovice druge sezone'. Pokazalo se da su scenaristi poslušali publiku. Kaiya Shunyata s portala RogerEbert.com primijetila je kako su pritužbe da se u prošloj sezoni ništa nije događalo ispravljene, te da je u scenarističkoj sobi došlo do 'spoznaje o tome što je seriju učinilo toliko zanimljivom' na samom početku.

Gledatelji koji su priželjkivali više akcije nisu bili razočarani. Treća sezona, kako je na početku predvidio Matthew Jackson s portala Looper.com, 'krenula je poput vatre izravno iz zmajevog grla i jednostavno nije posustala'. Već prva epizoda donijela je zloglasnu Bitku kod Guleta, pomorski sukob epskih razmjera koji je postavio ton za ostatak sezone.

Foto: HBO

Tessa Smith iz Mama's Geeky opisala ju je kao 'masivan, razoran spektakl' koji je postajao 'još luđi' kako je radnja odmicala. Alison Herman iz časopisa Variety potvrdila je da je bitka bila 'doista spektakularna' i umirila sve one koji su se brinuli da će serija nastaviti s tapkanjem u mjestu. Ipak, nisu svi bili impresionirani isključivo grandioznošću. Daniel Fienberg iz The Hollywood Reportera ponudio je ciničniji pogled, opisujući bitku kao 'umjetno ogromnu i umjetno krvavu', dodajući da 'u prvih nekoliko epizoda ima smrti, velikih smrti, velikih besmislenih smrti' - proročanska najava za brutalnost koja je uslijedila.

Ljudska drama i dalje u srcu priče

Unatoč fokusu na rat i zmajeve, kritičari su s pravom isticali da 'Zmajeva kuća' i dalje najviše sjaji u svojim intimnijim trenucima. 'Za sve svoje naglašavanje bučnih, velikih događaja, serija jednostavno bolje funkcionira kada je gomila ljudi koja razgovara u sobi', napisala je Lyvie Scott za Inverse, a sezona je to iznova dokazala.

U središtu su ostali kompleksni odnosi, posebice onaj između Rhaenyre (Emma D'Arcy) i Alicent (Olivia Cooke). Njihove zajedničke scene predstavljale su 'nagrađujući povratak korijenima serije', smatrala je Alison Herman, dodajući da su njih dvije sidro koje prizemljuje kaos koji ih okružuje. Glumačka postava ostala je jedan od najjačih aduta serije.

Foto: HBO

Nastupi su opisani kao 'apsolutno briljantni', s glumcima koji isporučuju 'nijansirane izvedbe koje fantastične elemente usidruju u sirovim ljudskim emocijama'. Posebne pohvale idu Emmi D'Arcy, čija je Rhaenyra u ratu dobila više prostora. Joonatan Itkonen iz Region Free piše da 'neusporediva Emma D'Arcy nastavlja držati seriju na okupu prekrasnom i zastrašujućom izvedbom koja zahtijeva pažnju'.

Nova lica i put prema kraju

Sezona je uvela i nekoliko novih, ali ključnih likova. Najviše pozornosti privukao je James Norton u ulozi Ormunda Hightowera, Alicentinog rođaka. Melody McCune s MovieWeba nazvala ga je 'pravim užitkom' koji 'dodaje toliko kompleksnosti liku koji u izvornom materijalu ima malo supstance'. Njegov lik opisan je kao kaotični agent koji je unio novu dinamiku među Zelene.

Foto: IMDB

No, dok se priča širila, kraj se sve više nazirao. Showrunner Ryan Condal potvrdio je da će serija završiti s četvrtom sezonom, a treća sezona je cijelo vrijeme gradila temelje za neizbježan, tragičan kraj. S večerašnjom epizodom, taj put ulazi u svoju završnu fazu. Kako je Alison Herman primijetila na polovici sezone: 'Nije baš kritika reći da me prva polovica treće sezone ostavila spremnom za taj zaključak'. Sada, pred samim finalom, predodređena devastacija koja čeka likove čini svaki trenutak napetijim, a publika promatra početak kraja za kuću Targaryen.

Sljedeća, ali i posljednja sezona serije svjetlo dana bi trebala ugledati 2028. godine.

*uz korištenje AI-ja