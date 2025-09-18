Obavijesti

Večeras kuha mlada dinamovka Dorotea: 'Mislim da sam dosta spretna u kuhinji, bit će super'

Osamnaestogodišnja nogometašica i prehrambena tehničarka obećava sjajnu atmosferu i ukusna jela, dok njezine suigračice jedva čekaju otkriti što im je pripremila u 'Večeri za 5'

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5', u kojoj kuha pet nogometašica koje se trude promovirati ženski nogomet i približiti ga široj javnost, za Anu, Ivanu, Dinu i Anteu kuhat će 18-godišnja prehrambena tehničarka Dorotea Urović.

- Za sebe bih rekla da sam dosta tvrdoglava osoba i povučena dok se ne opustim, tako da na početku baš ne pričam puno, ali kad se opustim onda je sve super - kaže Dorotea, koja nogomet igra od osnovne škole.

Foto: RTL

Prvo je krenula s malim nogometom, a krajem osnovne škole počela je igrati veliki nogomet u Dinamu. U slobodno vrijeme obožava slušati muziku na gramofonu, skuplja ploče, stripove i knjige, a voli i putovati i, naravno, igrati nogomet. Iako sa svojim 18 godina nije još pretjerano iskusna u kuhinji kaže: 'Mislim da sam dosta spretna u kuhinji i ne ostavljam kaos iza sebe, a od moje večere možete
očekivati finu i ukusnu hranu i da će atmosfera biti super!'

Foto: RTL

- Dorotea je super, toliko je draga i dobra, tko ju zna. Ovako na prvu ima gard ozbiljne i hladne osobe, ali baš je dobra - komentirat će Ivana, a ostale cure složit će se da je Dorotea dobra prijateljica, odličan timski igrač i uvijek spremna za akciju.

Sastojci s kojima će Dorotea pripremiti svoju večeru su šunka, tijesto, majoneza, piletina, gljive, mljeveni keksi i čokoladna krema: 'Jesu li Dora i Antea prepisivale jedna od druge?', zapitat će se Ivana čitajući sastojke i dodati: 'Baš me zbunila s ovim namirnicama - prvi put da ne znam što bih rekla!'

Foto: RTL

Ne propustite novu epizodu Večere za 5 danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

