Veliki vodič za drugo polufinale Eurosonga: Tko sve nastupa, tko su favoriti i kako glasovati

Nakon uzbuđenja prve polufinalne večeri, večeras nas očekuje drugo polufinale Eurosonga u švicarskom Baselu. Šesnaest zemalja borit će se za posljednjih deset mjesta u velikom finalu koje će se održati u subotu, 17. svibnja. Drugo polufinale započinje u 21:00 sat, a mi vam donosimo sve ključne informacije - od poretka kladionica i redoslijeda nastupa do detalja o glasovanju i voditeljicama.

Tko su favoriti?

Uoči drugog polufinala, tri zemlje na kladionicama dijele vrh s 94% šanse za kvalifikaciju: Finska s Erikom Vikman i pjesmom "Ich komme", Austrija koju predstavlja JJ s "Wasted Love", te Izrael s Yuval Raphael i pjesmom "New Day Will Rise". Tik iza njih je Malta (Miriana Conte, "Serving") s 88%, te Australija (Go-Jo, "Milkshake Man") s 82% šanse za finale.

Redoslijed nastupa

1. Australija: Go-Jo – "Milkshake Man"

2. Crna Gora: Nina Žižić – "Dobrodošli"

3. Irska: EMMY – "Laika Party"

4. Latvija: Tautumeitas – "Bur man laimi"

5. Armenija: Parg – "Survivor"

6. Austrija: JJ – "Wasted Love"

7. Grčka: Klavdia – "Asteromáta"

8. Litva: Katarsis – "Tavo akys"

9. Malta: Miriana Conte – "Serving"

10. Gruzija: Mariam Shengelia – "Freedom"

11. Danska: Sissal – "Hallucination"

12. Češka: Adonxs – "Kiss Kiss Goodbye"

13. Luksemburg: Laura Thorn – "La poupée monte le son"

14. Izrael: Yuval Raphael – "New Day Will Rise"

15. Srbija: Princ – "Mila"

16. Finska: Erika Vikman – "Ich komme"

Novost, koju su predstavili u prvom polufinalu, jest da će tijekom večerašnjeg polufinala svoje pjesme izvesti i predstavnici triju zemalja iz skupine "Big 5" koje imaju izravan plasman u finale: Ujedinjeno Kraljevstvo (Remember Monday – "What The Hell Just Happened?"), Francuska (Louane – "maman") i Njemačka (Abor & Tynna – "Baller"). Ove zemlje također će imati pravo glasa u ovom polufinalu.

Kako glasovati?

U polufinalima Eurosonga nema glasova žirija; o finalistima odlučuje isključivo publika. Gledatelji iz 16 zemalja koje se natječu u drugom polufinalu, kao i iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke, moći će glasovati. Hrvati u drugom polufinalu ne mogu glasovati.

Švicarska televizija SRG SSR, u suradnji s Europskom radiodifuznom unijom (EBU), odlučila je unijeti dodatnu dramatičnost u proglašenje finalista. Kako je otkriveno na generalnoj probi prvog polufinala za žiri, odsad će se na ekranu istovremeno prikazivati tri zemlje, a voditeljice će potom objaviti koja od njih prolazi u finale. Preostale dvije zemlje ne ispadaju nužno odmah, već imaju šansu biti pročitane kasnije. Za posljednje, deseto mjesto u finalu, na ekranu će se pojaviti čak šest zemalja koje se bore za to mjesto, a nijedna zemlja neće biti prikazana više od triput.

Gdje gledati?

U četvrtak, 15. svibnja na Prvom programu HTV-a, Drugom programu HR-a i multimedijskoj usluzi HRTi od 21 sat, HRT prenosi drugu polufinalnu večer 69. izdanja izbora za najbolju pjesmu Eurovizije 2025. 69. Eurosong će voditi ženski trio Hazel Brugger, Sandra Studer i Michelle Hunziker.