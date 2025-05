VIDEO Srpkinja Teodora Špirić napisala je pobjedničku pjesmu s kojom je JJ osvojio Eurosong

Austrijski operni pjevač Johannes Pietsch (24), umjetničkog imena JJ, osvojio je 69. Eurosong s pjesmom 'Wasted Love'.

U ovoj pjesmi JJ progovara o boli neuzvraćene ljubavi, a pjesmu su napisali Johannes Pietsch, Thomas Turner i srpkinja Teodora Špirić, poznatija kao Thea Devy.

Prije dva dana na svoj je Instagramu objavila fotografiju s JJ-om te je napisala poduži post o pjesmi.

- Draga izgubljena ljubavi, na kakvo si nas putovanje povela. Od toga da sam ti pisao uz @johannesjjpietsch i @truuexperience, do toga da te čujem kako oživljavaš kroz jedan od najnevjerojatnijih glasova za koje sam ikad imala čast pisati, do toga da sada stojim ovdje - znala sam da je ovo nešto posebno - stoji u objavi.

- Samo sam trebala biti tekstopisac, ali negdje na putu, našla sam se usred oceana - vodeći kreativni smjer, ploveći olujnim vodama priprema i ulažući svaki dio sebe u to da te oživim. Hvala JJ na ukazanom povjerenju. To znači da svijet stoji uz tebe i svjedoči kako postaješ umjetnik i izvođač kakav si oduvijek trebao biti. Tako sam ponosan na tebe i na ovaj projekt. Bez obzira što se sljedeće dogodi, znam, bez sumnje, da smo ispoštovali svaki djelić tvog potencijala - napisala je kantautorica.

Teodora Špirić je i sama osjetila čar eurovizijske pozornice 2023. godine kada je s pjevačicom Selina-Marija Edbauer, umjetničkog imena Salena, predstavljala Austriju s pjesmom 'Who The Hell Is Edgar?'.

Ona se predstavila na Beoviziji, srpskom izboru za pjesmu Eurovizije, 2020. godine s pjesmom 'Sudnji dan' i tada je završila na 10. mjestu u finalu natjecanja.