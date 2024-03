Vinko o natjecanju na Dori: 'Ja sam pobijedio što se mene tiče'

Gost radijskog showa Beautiful Day bio je glazbenik Vinko Ćemeraš. Ovaj samozatajni mladić godinama je tvrdio kako se nikada neće prijaviti na Doru, no predomislio se i ove godine autorskom pjesmom 'Lying Eyes' završio na visokom drugom mjestu i tako kaže nadmašio i vlastita očekivanja. O Baby Lasagni ima samo riječi hvale i vjeruje u pobjedu Hrvatske u Švedskoj. Slušateljima bravo! radija je otkrio i kako se osjeća kada prođe pored murala kojim su mu sugrađani u rodnoj Čapljini čestitali pobjedu u pjevačkom showu, ali i kada izlazi njegova nova pjesma.

- Četiri godine govorim da se ne bi nikada prijavio na Doru. To trebam prestati govoriti, za neke buduće stvari. Znam da kada sam pričao s menadžericom jednog jesenjeg dana da mi je rekla: 'Imam te nešto pitat, ali strah me, ja sam njoj isto rekao, ja isto tebi imam nešto reći, ali me je isto strah'…tako da smo u isto vrijeme rekli da razmišljamo o prijavi na Doru. Nije me ništa nagovarala, odlučio sam ići - ispričao je Vinko.

Foto: Gordan Svilar

- Bilo mi je predobro iskustvo, moram spomenuti i Petru Šošić koja je bila sa mnom i svirala klavijature, uz zapaljeni klavir. Mislim da takvu koreografiju od mene nitko nije očekivao. Ispalo je i iznad mojih očekivanja, jer pjesma na engleskom koja je balada, da dobro prođe, ne samo na natjecanju, nego među publikom, mislim da je to nevjerojatno - rekao je glazbenik.

Za pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim' od Baby Lasagne ima samo riječi hvale i od srca mu želi pobjedu i na eurovizijskoj pozornici.

- Zasluženo je pobijedio Marko, to jest Baby Lasagna tako da želim mu svu sreću - rekao je Vinko.

Ovog samozatajnog dečka, javnost je imala priliku upoznati još u pjevačkom showu u kojem je odnio pobjedu, a mentor mu je bio Davor Gobac.

Foto: Gordan Svilar

- S Gobcem sam se zadnji put čuo u polufinalu Dore, kada mi je pustio poruku da je glasao za mene. Lijepo iznenađenje. Nisam očekivao da Dado gleda Doru i još glasa, ali stvarno je tako - ja sam pobijedio što se mene tiče - ispričao je mladi glazbenik.

Sugrađani u rodnoj Čapljini su mu na pobjedi čestitali muralom koji je osmislio i nacrtao upravo Gobac.

- U Čapljini postoji kao neki zakon koji je nepisan da se ne šaraju morali tako da postoji mural Dinama, Hajduka i Vinka. Da, malo me je stid kad prođem pored svoga. Zatvorim oči u autu kada vozim… - objasnio je.

Slušateljima je otkrio da uskoro izlazi njegova nova pjesma ‘'Thought'.

- Izlazi u travnju. Mare Milin je snimila spot i baš se nadam da će se svidjeti i ljudima - zaključio je Vinko.