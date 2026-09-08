Više se ne žele skrivati: Katie Holmes ima novog dečka

Glumica Katie Holmes (47) ponovno ljubi. Nakon nekoliko godina bez ozbiljne veze, glumica je pronašla novu ljubav, a čini se da više nema razloga skrivati koliko uživa u društvu umjetnika Jasona Yarmoskyja (39).

Foto: Instagram

Holmes je na Instagramu podijelila fotografije na kojima pozira u bikiniju, a među prizorima s opuštenog druženja našao se i njezin novi partner.

Foto: Instagram

Iako Katie i Jason svoju vezu dosad nisu izlagali pretjerano javnosti, posljednjih mjeseci sve ih se češće može vidjeti zajedno. Par je nedavno stigao na filmsku projekciju u New Yorku, gdje su se držali za ruke i nisu skrivali osmijehe. Nakon projekcije zajedno su se pojavili i na zabavi, gdje su se družili s prijateljima.

Foto: Instagram

O njihovoj bliskosti svjedočili su i očevici. Jedan od njih ispričao je da joj je Yarmosky tijekom večeri šaputao na uho, dok se Katie smijala i djelovala vrlo opušteno u njegovu društvu.

Foto: Instagram

Holmes i Yarmosky upoznali su se u lipnju na večeri tijekom Tribeca Festivala, a od tada su nekoliko puta viđeni zajedno u New Yorku. Ipak, izvori tvrde da njihova romansa još uvijek ide polako.

Foto: Instagram

- Stvari su još uvijek prilično nove između Katie i Jasona i namjerno idu polako - otkrio je izvor za Page Six.

Njezin novi partner zasad još nije upoznao ni Katieinu kćer Suri Cruise, no čini se da glumica uživa u novom poglavlju svog ljubavnog života.

*uz korištenje AI-ja