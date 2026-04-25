AL PACINO SLAVI 86. ROĐENDAN

Vječni neženja zbog legendarnih uloga ušao je u povijest filma, a danas ljubi 54 godina mlađu

Piše Đurđica Sarjanović,
Foto: Matt Crossick

Al Pacino po mnogima je jedan od najboljih glumaca svih vremena, a tijekom karijere duže od pet desetljeća pojavio se u mnogim klasicima. Legendarni glumac danas slavi 86. rođendan.

Alfredo James Pacino, poznatiji kao Al Pacino, rođen je 25. travnja 1940. u New Yorku kao jedino dijete talijanskih imigranata sa Sicilije. Nakon što su mu se roditelji razdvojili dok je još bio dijete, njegov otac preselio se u Kaliforniju, dok je Pacino odrastao s majkom, bakom i djedom u Bronxu. Iako povučen u ranom djetinjstvu, već u tinejdžerskim godinama je razvio snažan interes za glumu, što ga je dovelo do upisa u srednju školu za izvedbene umjetnosti. Međutim, zbog slabog uspjeha napustio je školovanje sa 17 godina i okrenuo se radu različitih poslova, sve dok 1959. nije otišao u Greenwich Village s ciljem da ostvari glumačku karijeru.

VELIKI HIT Izašla je autobiografija 'Sonny Boy', priča o životu Al Pacina
Njegov profesionalni put započinje u kazalištu, gdje se školovao u studiju Herberta Berghofa, a potom i u prestižnom Actors Studio pod mentorstvom legendarnog Leea Strasberga. Upravo mu je kazališni rad donio prve značajne uspjehe, uključujući nagradu Tony za predstavu "Does a Tiger Wear a Necktie?".

Pravi proboj na filmskoj sceni ostvario je početkom 70-ih godina. Nakon zapažene uloge u filmu "The Panic in Needle Park", zapazio ga je redatelj Francis Ford Coppola i dodijelio mu ulogu Michaela Corleonea u kultnom filmu "Kum". Taj film, temeljen na romanu Marija Puze, postao je jedno od najvažnijih ostvarenja u povijesti kinematografije. Pacino je, uz Marlona Branda i Roberta Duvalla, bio dio impresivne glumačke postave koja je film učinila bezvremenskim klasikom.

Los Angeles: Dobitnici 23. Hollywood Film nagrada
Foto: O'Connor/AFF-USA.com

Tijekom 70-ih Pacino se afirmirao kao jedan od vodećih glumaca svoje generacije. Filmovi poput "Serpico", "Dog Day Afternoon" i nastavak "Kuma" donijeli su mu brojne nominacije za Oscara i priznanje kritike. Njegove interpretacije likova često su bile intenzivne i veoma uvjerljive. Iako je 80-ih doživio nešto slabije razdoblje u filmskoj karijeri, istaknuo se u ulozi Tonyja Montane u filmu "Scarface", koji je s vremenom stekao kultni status. Istovremeno se uspješno vratio kazalištu, potvrđujući svoju svestranost i predanost umjetnosti.

Ponovni uspon na filmskoj sceni dogodio mu se krajem 80-ih i tijekom 90-ih, kada je ostvario niz zapaženih uloga. Posebno se istaknuo film "Scent of a Woman", za koji je konačno dobio Oscara za najbolju mušku ulogu. U tom razdoblju sudjelovao je i u uspješnim projektima poput "Heat" i "The Devil's Advocate".

The Godfather (1972)
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Ni u kasnijim desetljećima Pacino nije usporio. Pojavio se u filmovima, televizijskim projektima i kazalištu, a među novijim zapaženim ulogama ističe se njegov nastup u filmu "The Irishman" redatelja Martina Scorsesea, gdje je glumio Jimmyja Hoffu. Ta mu je uloga donijela još jednu nominaciju za Oscara.

Tijekom svoje bogate karijere Pacino je osvojio brojne nagrade, uključujući Oscara, Emmyje, Tonyje i Zlatne globuse, čime je postao jedan od rijetkih umjetnika koji su ostvarili uspjeh na filmu, televiziji i kazalištu. Unatoč slavi, ostao je relativno povučen u privatnom životu, iako je poznato da ima četvero djece iz nekoliko veza.

BIVŠA LJUBAV Al Pacino oprostio se od Keaton: 'Uvijek će letjeti u mom srcu...'
Vječni neženja bio je u nekoliko veza s poznatim kolegicama. Tijekom snimanja trilogije "Kum" ljubio je Diane Keaton, s kojom je prekidao i mirio se nekoliko puta. Glumica mu je dala ultimatum da odu pred oltar, koji on nije ispunio, no i nakon prekida su ostali u koretknim odnosima. Šuškalo se kako je ona jedina istinska ljubav njegova života. Osim Keaton, Jill Clayburgh, Tuesday Weld, Marthe Keller, Veruschka von Lehndorff, Kathleen Quinlan, Lyndall Hobbs i Penelope Ann Miller samo su neke od žena koje je ljubio. 

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Posljednjih godina Pacino je u vezi s producenticom Noor Alfallah (32) s kojom ima sina rođenog prije tri godine. Unatoč glasinama da su prekinuli, par se i dalje pojavljuje zajedno na brojnim događanjima.

FOTO Kad slavni ulože na obali! Mandžukić, Indira, Lovren i cijene od kojih se vrti u glavi
LUKSUZ KOJI SE PAMTI

FOTO Kad slavni ulože na obali! Mandžukić, Indira, Lovren i cijene od kojih se vrti u glavi

Kad skinu scensku šminku ili objese kopačke o klin, naši poznati ne miruju. Neki mikrofon zamijene ključevima od apartmana, drugi kopačke zamijene bazenom u luksuznoj vili. Od Dalmacije do Istre, od boutique hotela do kućnog kina s pogledom na more, hrvatski turizam postao je njihova nova igračka, ali i ozbiljan biznis
FOTO Kakva figura! Nicole Scherzinger je pozirala u badiću pa pokazala isklesano tijelo
NOSI I TANGICE

FOTO Kakva figura! Nicole Scherzinger je pozirala u badiću pa pokazala isklesano tijelo

Glazbenica je objavila fotke svoje zanosne i vitke figure u badiću i očarala fanove. Ove godine Nicole će nastupiti na turneji sa svojim bivšim bendom Pussycat Dolls
FOTO Omiljeni voditelj Petar Pereža prešao je s Nove TV na RTL, a ovako se mijenjao...
VELIKI TRANSFER

FOTO Omiljeni voditelj Petar Pereža prešao je s Nove TV na RTL, a ovako se mijenjao...

Omiljeni voditelj i urednik, kojeg smo navikli gledati u Dnevniku, nakon 20 godina karijeru nastavlja na konkurentskom RTL-u.

