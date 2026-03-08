'Vječni tinejdžer' James Van Der Beek iza sebe je ostavio šestero djece, danas bi imao tek 49

Američki glumac James Van Der Beek, koji je krajem devedesetih stekao svjetsku slavu kao protagonist kultne tinejdžerske serije "Dawson's Creek", danas bi slavio tek 49. rođendan. Njegova supruga Kimberly potvrdila je tužnu vijest o njegovoj smrti 11. veljače, navodeći da je glumac preminuo mirno u njihovom domu u Teksasu, nakon hrabre borbe s kolorektalnim karcinomom. Odlazak glumca, koji je za cijelu jednu generaciju ostao simbol osjetljivog i sanjarskog Dawsone Leeryja, ostavio je u tuzi obožavatelje, prijatelje i kolege, zatvorivši jedno važno poglavlje televizijske povijesti.

Iako je profesionalnu glumačku karijeru započeo već sa šesnaest godina u kazalištu Off-Broadway, život Jamesa Van Der Beeka nepovratno se promijenio 1997. godine. Tada je, kao dvadesetogodišnjak, dobio ulogu petnaestogodišnjeg Dawsone Leeryja, ambicioznog mladog filmaša iz fiktivnog gradića Capesidea. Serija "Dawson's Creek", koja se emitirala od 1998. do 2003. godine, postala je globalni kulturni fenomen i definirala je televizijsku mrežu The WB kao utočište za priče o odrastanju.

Foto: Profimedia

Uz prepoznatljivu pjesmu "I Don't Want to Wait" Paule Cole, serija je osvojila srca publike iskrenim i neuobičajeno artikuliranim dijalozima o ljubavi, prijateljstvu i seksualnosti. Van Der Beek je preko noći postao tinejdžerski idol, a serija je lansirala i karijere njegovih kolega Katie Holmes, Michelle Williams i Joshue Jacksona. Uloga Dawsone obilježila ga je za cijeli život, a scena iz treće sezone u kojoj plače postala je jedan od najprepoznatljivijih internetskih memeova u povijesti, simbolizirajući njegovu trajnu vezu s pop kulturom.

Paralelno s uspjehom serije, Van Der Beek je gradio i filmsku karijeru. Godine 1999. ostvario je zapaženu ulogu u sportskoj drami "Varsity Blues", koja mu je donijela MTV Movie Award i potvrdila njegov status vodeće mlade zvijezde. Ipak, nakon završetka "Dawson's Creeka", dugo se borio s percepcijom javnosti koja ga je poistovjećivala s njegovom najpoznatijom ulogom.

Foto: Profimedia

Prekretnicu u karijeri označila je njegova sposobnost da se našali na vlastiti račun. U sitcomu "Don't Trust the B---- in Apartment 23" glumio je karikiranu verziju samog sebe, a kritičari su hvalili njegov komičarski talent i spremnost na autoironiju. Time je pokazao zrelost i odmak od imidža "zlatnog dečka" s malih ekrana. U kasnijim godinama ostvario je zapažene uloge u serijama kao što su "CSI: Cyber", gdje je glumio agenta FBI-a, i hvaljenoj FX drami "Pose".

Privatni život Jamesa Van Der Beeka bio je posvećen obitelji. Nakon prvog braka s glumicom Heather McComb, 2010. godine oženio je poslovnu savjetnicu Kimberly Brook. Par je dobio šestero djece: Oliviju, Joshuu, Annabel, Emiliju, Gwendolyn i Jeremiaha. U potrazi za mirnijim životom i dubljom povezanošću s prirodom, obitelj se 2020. godine preselila iz Los Angelesa na prostrani ranč u Teksasu. Glumac je često javno govorio o obiteljskim izazovima, uključujući nekoliko spontanih pobačaja koje je njegova supruga pretrpjela, pokazujući time svoju ranjivu i ljudsku stranu daleko od holivudskog glamura.

Foto: APEGA/E.G

U kolovozu 2023. godine glumcu je dijagnosticiran kolorektalni karcinom u trećem stadiju. Više od godinu dana vodio je bitku u privatnosti, okružen obitelji. U studenom 2024. odlučio je javno progovoriti o svojoj dijagnozi s ciljem podizanja svijesti o važnosti ranih pregleda, ističući kako ni sam nije imao obiteljsku povijest bolesti i kako je prve simptome, promjene u probavi, dugo zanemarivao.

Svoju je platformu iskoristio za aktivizam, sudjelujući u TV specijalu "The Real Full Monty" kako bi potaknuo muškarce na redovite preglede. Suočen s visokim troškovima liječenja, u studenom 2025. organizirao je aukciju memorabilija iz "Dawson's Creeka" i filma "Varsity Blues". James Van Der Beek otišao je prerano 11. veljače 2026., nepunih mjesec dana prije 49. rođendana. Njegova supruga Kimberly objavila je vijest na Instagramu, napisavši: "Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno ovog jutra. Svojim posljednjim danima pristupio je s hrabrošću, vjerom i milošću."