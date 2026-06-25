Obavijesti

Show

Komentari 1
OTKRIVENI TRAGOVI

Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea bit će idući tjedan?

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea bit će idući tjedan?
4
Foto: Instagram

Izdane dozvole i izvori upućuju na to da će se Taylor Swift i Travis Kelce vjenčati u New Yorku idućeg tjedna, objavio je New York Times u srijedu

Admiral

Taylor Swift, jedna od najuspješnijih glazbenica svih vremena, i Travis Kelce, zvijezda američkog nogometa, objavili su svoje zaruke u kolovozu. Međutim, nije poznato gdje i kada će se par vjenčati.

Zatražena je dozvola od New Yorka da se zatvore ulice oko arene Madison Square Garden od 2. srpnja do podneva 4. srpnja zbog događaja 3. srpnja, objavio je Times, citirajući tri upoznate osobe.

Glasnogovornica gradske uprave potvrdila je za Reuters da je dozvola s tim pojedinostima zatražena.

Foto: Instagram

Nekoliko članova Kelceovog kluba Kansas City Chiefsa je bukiralo sobe za dane oko 3. srpnja u hotelu Marriott Marquis na Times Squareu, prema novinama.

Dvoje izvora je za list reklo da plan uključuje intimno okupljanje 100-tinjak osoba u Gardenu 2. srpnja te oko 1000 ljudi 3. srpnja na većem slavlju "s mogućim nastupima na pozornici".

Winick Productions, tvrtka za planiranje događaja, zatražila je početkom lipnja dozvolu od grada kako bi postavila šator ispred arene koji bi uključivao između 500 i 999 gostiju, piše NYT.

VJENČANJE GODINE Taylor Swift imala djevojačku, a Travis momačku zabavu? Sitno odbrojavaju do vjenčanja...
Taylor Swift imala djevojačku, a Travis momačku zabavu? Sitno odbrojavaju do vjenčanja...

Reuters nije odmah mogao potvrditi da će se vjenčanje odviti u srpnju. Predstavnici Swift, Madison Square Gardena i Winicka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani je prošlog tjedna natuknuo da bi uskoro moglo doći do vjenčanja Swift kada ga je spomenuo dok je govorio o Svjetskom prvenstvu u nogometu.ž

BLIŽI SE VJENČANJE Ed Kelce otkrio što misli o budućoj snahi Taylor Swift
Ed Kelce otkrio što misli o budućoj snahi Taylor Swift

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bianca na rođendansku zabavu stigla u grudnjaku i tangama, muž Kanye ju hranio trešnjom
SVE JOJ SE VIDI

Bianca na rođendansku zabavu stigla u grudnjaku i tangama, muž Kanye ju hranio trešnjom

Bianca Censori, koja je poznata po tome da kod nje nema cenzure što se tiče golišavih izdanja, ovog je puta otišla korak dalje i na rođendanu svog prijatelja se pojavila u donjem rublju
Najavili koncert iznenađenja! U Arenu Zagreb po prvi put stiže - tko? Evo što se zna o izvođaču
SVE JE JOŠ TAJNA

Najavili koncert iznenađenja! U Arenu Zagreb po prvi put stiže - tko? Evo što se zna o izvođaču

Ulaznice za koncert koji će biti 20. veljače iduće godine su već dostupne za kupnju, iako je izvođač i dalje tajna!
FOTO Maja Šuput se dobro provodi na Ibizi: U 'goloj' haljini u klubu zaplesala s muškarcem
RAZUZDANA ZABAVA

FOTO Maja Šuput se dobro provodi na Ibizi: U 'goloj' haljini u klubu zaplesala s muškarcem

Da zaista zna uživati u zasluženom odmoru pokazala je Maja novim objava na Instagramu. Naime, trenutno je na Ibizi gdje se do zore zabavlja u klubovima, a društvo joj je pravio i jedan muškarac...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026