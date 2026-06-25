Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea bit će idući tjedan?

Taylor Swift, jedna od najuspješnijih glazbenica svih vremena, i Travis Kelce, zvijezda američkog nogometa, objavili su svoje zaruke u kolovozu. Međutim, nije poznato gdje i kada će se par vjenčati.

Zatražena je dozvola od New Yorka da se zatvore ulice oko arene Madison Square Garden od 2. srpnja do podneva 4. srpnja zbog događaja 3. srpnja, objavio je Times, citirajući tri upoznate osobe.

Glasnogovornica gradske uprave potvrdila je za Reuters da je dozvola s tim pojedinostima zatražena.

Foto: Instagram

Nekoliko članova Kelceovog kluba Kansas City Chiefsa je bukiralo sobe za dane oko 3. srpnja u hotelu Marriott Marquis na Times Squareu, prema novinama.

Dvoje izvora je za list reklo da plan uključuje intimno okupljanje 100-tinjak osoba u Gardenu 2. srpnja te oko 1000 ljudi 3. srpnja na većem slavlju "s mogućim nastupima na pozornici".

Winick Productions, tvrtka za planiranje događaja, zatražila je početkom lipnja dozvolu od grada kako bi postavila šator ispred arene koji bi uključivao između 500 i 999 gostiju, piše NYT.

Reuters nije odmah mogao potvrditi da će se vjenčanje odviti u srpnju. Predstavnici Swift, Madison Square Gardena i Winicka nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

Njujorški gradonačelnik Zohran Mamdani je prošlog tjedna natuknuo da bi uskoro moglo doći do vjenčanja Swift kada ga je spomenuo dok je govorio o Svjetskom prvenstvu u nogometu.ž