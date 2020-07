Voditeljica sučeljavanja: 'Bilo bi predivno da se mogu baciti u biznis s vinom kao moj ujak...'

Voditeljica se ovih dana pripremala se za debatu na Novoj TV uoči parlamentarnih izbora. Nada se da će s obitelji uspjeti otići do Dalmacije s obzirom na to da ih je korona ‘zeznula’ pa nisu išli do Alpa

<p>Novinarka Nove TV <strong>Sabina Tandara-Knezović </strong>(41) bavi se informativnim novinarstvom više od 15 godina. Na politiku je 'pala' dok je bila mala jer se u obitelji puno pričalo o toj temi. U petak, 3. srpnja s početkom u 20.30 sati s kolegom <strong>Mislavom Bagom</strong> (46) vodi sučeljavanje <strong>Andreja Plenkovića</strong> (50) i <strong>Davora Bernardića</strong> (40) povodom parlamentarnih izbora ove nedjelje.</p><p>Dugo su se pripremali za debatu, trudili su se smisliti provokativna pitanja koja dosad gledatelji nisu čuli, što je teško. O njima Sabina promišlja danima i kako joj padnu napamet, tako ih zapisuje. Treme, kaže, uvijek ima.</p><p>- Trema je uvijek prisutna. Da je nema, zabrinula bih se. Naravno, nije onog intenziteta kao kad počneš raditi kao mlada novinarka, ali u nekom manjem obliku i dalje ju osjetim. Pogotovo kad čujem moje dečke u režiji dok odbrojavaju do uključenja, ali jednom kad si u eteru, trema momentalno nestane. Ne borim se s njom, ona je naprosto dio moje svakodnevice - priča i nastavlja: </p><p>- Naša je debata zadnja, dakle i presudna. Trudimo se smisliti provokativna pitanja koja do sad niste čuli nigdje. Nije to samo sjesti i natipkati ih... danima promišljam o njima i kako mi padnu napamet tako ih zapisujem. Nova TV postavila je takve standarde da se od nas očekuje da smo originalni i drugačiji. Tu su i studijske probe, ali i dnevni zadaci koje ispunjavam paralelno. U svakom slučaju, velika količina zahtjevnog posla.</p><p>Na ovim izborima imamo i poznate zvijezde s estrade pa smo Sabinu upitali je li prihvatljivo da se u politiku miješaju oni koji se prije svega bave drugim poslovima.</p><p>- Ne možeš nikome zabraniti da se okuša u politici. Pitanje je samo s kakvim namjerama ulazi na političku pozornicu i koliko im ljudi uistinu i vjeruju. Ono što istinski ne podnosim su licemjeri, dok izuzetno cijenim autentične ljude, one koji uistinu žive to što govore, bili na desnici ili ljevici - tvrdi.</p><p>Tema pobačaja u 21. stoljeću je za nju izuzetno deplasirana te smatra da neki uistinu ne znaju o čemu bi govorili pa onda iz ormara izvuku ideologiju jer se po tome birači političkih stranaka razlikuju. Ona i suprug <strong>Andrija</strong> imaju iste poglede na poteze političara pa se s njim rijetko 'porječka' oko toga.</p><p>- Sa suprugom Andrijom se u potpunosti slažem. Imamo iste poglede na politiku i poteze političara. Stvarno su rijetke situacije u kojima se oko nečeg razilazimo. A sa ostatkom obitelji nekad zna biti polemiziranja. Nastojim u slobodno vrijeme ne pričati o politici. Na nekim većim obiteljskim druženjima slušam što pričaju, nastojim ne sudjelovati, a odgovaram na pitanja samo ako baš<br/> inzistiraju - pojašnjava.</p><p>Kći <strong>Katija</strong> sve razumije i često je ljuta kad mamu vidi na ekranu jer to znači da je nema kod kuće.</p><p>- Katija sve razumije. I dosta je često ljuta kad me vidi na ekranu jer to znači da mame nema doma. Prepoznaje moje kolege, prepoznaje političare. Sve komentira na svoj dječji način. Ponekad nas nasmije do suza kada baci svoju analizu... - govori.</p><p>Veseli se godišnjem odmoru i odmaku od svakodnevice, a iako voli biti degustator ujakova vina, u tom biznisu je nećemo vidjeti.</p><p>- Iskreno... korona nam je već uništila odlazak u Alpe, što prakticiramo jedan dio ljeta. Ne želim ni razmišljati da bi mi mogla uništiti i odlazak u Dalmaciju. Jako se veselim godišnjem odmoru i odmaku od svakodnevice. Volim putovati i sanjam da sve opet bude po starom - priča i nadovezuje se na biznis s vinom:</p><p>- Bilo bi predivno da mogu. No, prevelik je to zalogaj. Treba tu puno ulaganja, znanja i novca. Tako da ću ipak ostati samo degustator dobre kapljice, posebno ujakove. Divim se hrvatskim vinarima i izuzetno ih cijenim. Hrvatska ima vrhunska vina - ističe za kraj.</p>