STIŽE NOVA SEZONA

Znate li koliko zarađuju zvijezde 'Stranger Thingsa'? Evo koliko novca im 'sjeda' po epizodi

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Mike Blake

Sada su objavljene cifre za petu sezonu, no jedino se o ugovoru Millie Bobby Brown ne zna puno, osim da je po epizodi u četvrtoj sezoni dobivala 300.000 dolara

Nakon 'beskrajno' dugog čekanja, peta i posljednja sezona Netflixove serije 'Stranger Things' samo što nije stigla. Biti će objavljena u tri dijela, a prvi dio na popularnu platformu dolazi 26. studenog.

Tijekom prve dvije sezone glumci su zarađivali 30.000 dolara po epizodi, piše Cosmopolitan. Također, navode kako su do treće sezone, popularni 'klinci' počeli dobivati čak 250.000 dolara po jednoj epizodi, a cifra za starije glumce penjala se i do 350.000 dolara.

Premiere for the final season of the television series "Stranger Things" in Los Angeles
Foto: Daniel Cole

Sada su objavljene cifre za petu sezonu, no jedino se o ugovoru Millie Bobby Brown ne zna puno, osim da je po epizodi u četvrtoj sezoni dobivala 300.000 dolara.

Stranger Things" fan event
Foto: Annette Riedl/DPA

Finn Wolfhard koji tumači Mikea Wheelera u petoj sezoni po epizodi zaradio je 875.000 dolara. Istu cifru je po epizodi u petoj sezoni zaradio i Caleb McLaughlin koji glumi Lucasa Sinclaira, Gaten Matarazzo koji tumači Dustina Hendersona, Noah Schnapp koji igra Willa Byersa i Sadie Sink koju gledamo kao Max Mayfield.

Opening of the 81st Venice International Film Festival
Foto: Stefanie Rex/DPA

Veće cifre zaradili su 'odrasli' likovi. Winona Ryder kao Joyce Byers zaradi 1.187.500 dolara po epizodi, a s istom cifrom može se pohvaliti i David Harbour koji glumi Jima Hoppera.

Stranger Things Season 5 UK Special Screening
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Nešto manje, odnosno 750.000 dolara po epizodi u petoj sezoni zaradili su - Natalia Dyer kao Nancy Wheeler, Joe Keery kao Steve Harrington, Charlie Heaton kao Jonathan Byers i Maya Hawke kao Robin Buckley.

