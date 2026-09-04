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OMILJENA SERIJA

Vraćaju se 'Kumovi'! Otkrijte što vas očekuje u novim epizodama

Piše Maša Mai Čigir,
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Vraćaju se 'Kumovi'! Otkrijte što vas očekuje u novim epizodama
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Foto: NOVA TV
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Omiljeni likovi iz serije 'Kumovi' vraćaju se s novim izazovima, a gledatelji mogu očekivati uzbudljive zaplete i zanimljive preokrete

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Omiljeni Zaglavčani se vraćaju na male ekrane sa svojim avanturama u novoj sezoni hit serije 'Kumovi'. No umjesto očekivanog opuštanja i predaha, mještane ovog puta čekaju posve novi, turbulentni izazovi koji će im pomrsiti račune.

OMILJENA SERIJA 'Kumovi' se vraćaju na Novu TV!
'Kumovi' se vraćaju na Novu TV!

- U Zaglavama, kad pomisli čovjek da bi svi likovi trebali dobiti malo smiraja i mira, situacija je sve kompliciranija i kompliciranija. Mirjani se jako duboko mijenja život, razni potresi će se dogoditi i stavit će ona na kušnju mnogo toga - otkrila je nam Ecija Ojdanić za In Magazin.

Foto: Nova TV

Osim emotivnih turbulencija, mještane će posebno iznenaditi i jedan komunalni problem, a to je novi semafor postavljen na pogrešnom mjestu! Dok Zaglavčani pokušavaju shvatiti kakve im to prometne inovacije dolaze, zakona i reda primit će se dobro poznati i osebujni čuvar reda.

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- Meni se sviđa ova nova sezona zato što ima određenu dozu... ima taj jedan kriminalistički segment koji onda paše mom liku. Tako da mislim da se on paralelno razvija dok se čita taj narativ oko tog kriminala što će gledatelji imati priliku za vidjeti. Tako da sviđa mi se, čini mi se da je lik napravio neki mali pomak onako, da je i dalje neozbiljan, ali malo se pomaknuo u profesionalnosti i ozbiljnosti, što mi se sviđa. Ali i dalje u tom kodu u kojem on jest, kao - izjavio je glumac Andrija Tomić

Foto: Nova TV

Novoj sezoni veseli se i Andrija, a spoj humora i novih zapleta za ovog je glumca savršen pa mu zahtjevni zadatci ne stvaraju problem pred kamerama.

- Ja sam dosta zahvalan što sam toga lika tiče, jer prvo što je onako malo ima neku tu comic relief crtu i sad i još ta krimi priča, tako da dosta je to zahvalno za igrati i zabavno. Tako da da je nešto preteško stvarno ne bih ne bih rekao - nadodao je Andrija.

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