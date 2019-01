Vranješ sve potvrdio: 'Duško je znao za Jeleninu i moju vezu'

Bosanskohercegovački nogometaš Ognjen Vranješ (29) progovorio je o skandalu s folk pjevačicom Jelenom Karleušom (40) s kojom je imao aferu, pišu srpski mediji. Za srpski magazin Alo VIP, izvor blizak nogometašu izjavio je kako je njezin suprug, također nogometaš Duško Tošić (33) znao za njihovu vezu.

- Poslije godinu dana viđanja i veze zavoljeli su jedno drugo. Ognjen je vjerovao kako će Jelena kad-tad prekinuti s Duškom pa je svojoj suprugi Danijeli rekao da želi razvod i priznao joj sve. Kako je i Duško više od godinu dana znao za tu vezu, ali mu to nije smetalo jer je i sam imao ljubavnice, očekivao je da Jelena napravi isto što i on. Mjesecima je lagala i Ognjen je polako shvatio da od njezinog razvoda ništa neće biti. U tom nekom periodu Duško je potpisao milijunski ugovor i Karleuša se potpuno promijenila. Odjednom je razvod bio nemoguća stvar i nije željela pričati o ome. Ognjena je to dotuklo i odlučio je prekinuti sve - priča izvor.

Također, izvor je otkrio kako je cijela ljubavna priča počela prije nekoliko godina kad se Jelena javila Ognjenu preko Instagrama. Navodno je odgovorila na neku njegovu objavu i napisala mu sarkastičan komentar, a nogometaš nije mogao vjerovati da mu se javila upravo Karleuša.

- Udvarale su se njemu pjevačice, ali Jelena mu je, kao i većini nogometaša, predstavljala nešto nedostižno, o čemu je samo mogao sanjati. Malo je reći da je bio oduševljen. Njihovo dopisivanje trajalo je dva i pol mjeseca, a kako su jedno drugom bili zabranjeno voće, odnos im se razvijao mnogo brže nego što su planirali. Od samog početka između njih postojala je nenormalna privlačnost i bilo je samo pitanje vremena kad će to eskalirati. Jeleni je godila njegova pažnja, a on se trudio u svakom trenutku dati joj do znanja kako je ona za njega najprivlačnija žena te kako će učiniti sve da je osvoji - nastavlja izvor za Alo VIP.

Prvi susret između Vranješa i Karleuše dogodio se u Beogradu prije dvije godine, kada je suprug Duško otišao na nogometne pripreme.

- Jedva su čekali da se vide. Jelena se bojala i bila je oprezna, ali nakon što je Duško otišao na pripreme, Vranješ je došao u Beograd i taj dan je za oboje bio presudan. Kad su probili led, više se nisu mogli suzdržati. Viđali su se posvuda, od Beograda do grada u kojem je igrao, poslije njezinih nastupa... nisu se odvajali. Njih je palila ta zabranjena priča i nitko ih nije mogao zaustaviti - rekao je izvor blizak nogometašu. No, u trenutku kad je Karleuša odbila tražiti razvod od supruga Duška, Ognjen je odustao.

- Više nije želio čekati i pustiti ga da ga pravi budalom. Rekao joj je da je s njom završio zauvijek. Bio je ljut jer je, po njegovom mišljenju, izabrala novac, a ne ljubav i prestao joj se javljati. Pisala mu je stotinu poruka dnevno, no nije joj odgovarao. Kad mu je nedostajala, vidjeli bi se na nekoliko sati, a poslije joj se nije javljao. Sve kako bi ju povrijedio. Svađali su se i mirili svakih nekoliko dana, slali jedno drugom skupe poklone kako bi uzdrmali brakove. Duško je u jednom trenutku pukao, Jelena je Ognjena nazvala fanom zbog čega je cijela afera na kraju i otkrivena - zaključio je izvor.

Oglasio se i sam Vranješ koji je za srpski Alo, potvrdio jedan dio priče.

- Nikad nisam bio fan i nikad me tako ne može predstaviti. Duško je znao za moju i Jeleninu vezu, a ja ne želim više biti dio ove priče. Dosta mi je svega - rekao je nogometaš.