U zagrebačkom HNK strasti se i dalje ne smiruju. No, treba se kronološki podsjetiti kad je i kako u medije dospjela vijest o širenju zaraze u najvećoj kazališnoj kući u Hrvatskoj.

Sve je počelo prije potkraj studenog, kad su se u medijima oglasile tri djelatnice HNK koje su bile COVID pozitivne. Prema riječima Tene Lebarić koja je među prvima oboljela od korone do tada je već 19 osoba bilo zaraženo, a jedan od kolega završio je u KB Dubravi na intenzivnoj njezi i na kisiku. Violinistica Ana Marija Šir je pak tvrdila da je uprava tražila od oboljelih da antedatiraju bolovanja:

- Dobili smo 11. studenog mail u kojem je pisalo da smo dužni donijeti doznake za otvaranje bolovanja s 4. studenog. Dakle ponavljam 11.11 se od orkestra traži da otvore bolovanje 4.11. Makar je većina ljudi tad bila na poslu i na predstavi, rekla je Šir.

Intendantica HNK, Dubravka Vrgoč, odbacila je tada sve navode i rekla:

- Smatramo da su optužbe za nepridržavanje mjera i širenje zaraznih bolesti zlonamjerne. One u ovom trenutku znače opstrukciju i želju da se kazalište zatvori, što bi ostavilo nesagledive posljedice za hrvatsku kulturu, a posebno za građane Grada Zagreba.

Istovremeno Nacionalni stožer je proveo inspekcijski nadzor u kazalištu, ali kako su rekli, nisu utvrdili kršenje epidemioloških mjera koje su u uputama dobile sve kulturne institucije.

Ali tako nije mislio Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi i podnijeli su protiv Uprave HNK kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

"Postoji osnovana sumnja da se Uprava nije pridržavala svih propisanih epidemioloških mjera, odnosno da nije obavještavala zaposlenike o mogućim zaraženim osobama", rekao je Domagoj Rebić, tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi.

A onda se dogodilo ono najgore. Dugogodišnji član Zbora, tenor Ante Topić preminuo je desetak dana kasnije, točnije 5. prosinca, od posljedica koronavirusa.

Njegovi kolege uvjereni su da se zarazio u kazalištu, pa je intendantica Dubravka Vrgoč zaradila još jednu kaznenu prijavu koju su podignuli članovi Sindikalnog vijeća HNK. Optužili su ju za nemar i širenje zaraze.

Među onima koji su potpisali prijavu protiv Dubravke Vrgoč je i Mario Bokun, sindikalni povjerenik zbora Opere HNK u Zagrebu. On vodi Vokalni ansambl 'Duga' koji je 13. listopada nastupao u Dvorcu Trakošćan, u Varaždinskoj županiji. Na fotografijama s nastupa vidi se kako Bokun stoji stisnut s još 20-ak ljudi, u zatvorenom prostoru i bez maske. Uz to, nastup se dogodio nakon što je Vrgoč zabranila svim ansamblima vanjske angažmane zbog epidemije koronavirusa. Kontaktirali smo Bokuna, no do objave ovog članka, nismo dobili odgovor.

Upravo je ova prijava podijelila djelatnike HNK na one za i one protiv Dubravke Vrgoč. Jer kaznenu prijavu sindikalni predstavnici Drame i njihovi članovi smatraju suludom.

O svemu se u utorak oglasila i glumica Jelena Otašević Babić, sindikalna predstavnica Drame HNK.

- Neki od tih ljudi su se nekoliko dana prije podizanja prijave bunili protiv propisanih mjera koje su bile uvedene na vrijeme. Bile su jasno istaknute na oglasnoj ploči. Ja sam stalno apelirala da se nalazimo u izvanrednoj situaciji u kojoj se nitko ne zna ponašati, pa ni država. Ono što sam ja pokušala objasniti kolegama je da nije intendantica ta koja odlučuje o zatvaranju kazališta. To nije u njenoj domeni. U tom trenutku su sve javne ustanove bile otvorene i na tome se inzistiralo. Ne može intendantica samoinicijativno odlučiti da će zatvoriti kazalište – kaže Otašević Babić.

Ostali članovi Sindikalnog vijeća tvrde da se pokojni Ante Topić zarazio na predstavi jer je jedan od statista bio pozitivan. Ali kasnije se utvrdilo da on tu predstavu nije igrao, već je bio na audiciji i jednoj probi. Statist je kontaktirao svog nadređenog ali nikada nije testiran, a liječnik opće prakse rekao mu je da 'vjerojatno ima koronu'.

Prema navodima Dubravke Vrgoč, troje djelatnika je imalo simptome, no testiranje je pokazalo da su negativni. Tek kad se saznalo da je jedna članica zbora zaražena, 33 pjevača je otišlo na testiranje o trošku HNK, i tad se doznalo da je Topić pozitivan. Otašević Babić kaže da nije posao intendanta pratiti kontakte jer Dubravka Vrgoč nije ni epidemiolog, ni liječnik.

- Ona je na početku sezone svakom ansamblu zabranila rad izvan matične kuće. Onda su ljudi izlazili iz podjela. Rekla je da smo ovdje u radnom odnosu, kazalište je prioritet i moramo maksimalno smanjiti mogućnost zaraze, ali ne može ona kontrolirati što ljudi rade u privatno vrijeme - govori Otašević Babić.

U međuvremenu, užurbano se sakupljaju potpisi 'za' ili 'protiv' Dubravke Vrgoč, ali je jako malo onih koji se o cijeloj situaciji i svom stavu usuđuju progovoriti s imenom i prezimenom.

Ostaje pitanje kako misle smijeniti intendanticu kad o tome odlučuje Vlada RH koja ju imenuje na prijedlog ministrice kulture i zagrebačkog gradonačelnika budući da se HNK financira državnim i gradskim novcem u podjednakom omjeru, dok Kazališno vijeće samo raspisuje i provodi natječaj.