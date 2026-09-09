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VELIKI KORAK

Mama Kate i tata William su ispratili Georgea u novu školu: U internatu će biti pet godina

Piše Maša Mai Čigir,
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Mama Kate i tata William su ispratili Georgea u novu školu: U internatu će biti pet godina
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Foto: GEORGE ROGERS/SIPA
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Princ George krenuo je stopama svoga oca i strica te je upisao jednu od najprestižnijih škola u Velikoj Britaniji

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Princ George (13) napravio je veliki korak prema samostalnosti te je stigao u prestižni internat Eton College u kojemu će provesti narednih pet godina. Budući britanski kralj krenuo stopama svog oca princa Williama, ali i strica princa Harryja. Na prvi dan u novu školu ispratili su ga roditelji, princ William i princeza Kate.

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Princ George krenuo je na prestižni Eton College
Foto: Adrian Dennis/PRESS ASSOCIATION

Mladi George je u utorak, 8. rujna, u društvu roditelja stigao u prestižni Eton u društvu roditelja, a fotografije s tog velikog obiteljskog dana vrlo brzo su obišle svijet. Unatoč kiši, George, Kate i William djelovali su sretno i opušteno dok su s kišobranima prolazili školskim dvorištem. Budućeg kralja dočekali su ravnatelj škole Simon Henderson i provost Sir Nicholas Coleridge. Ravnatelj je Georgeu kratko poželio dobrodošlicu, sreću i da uživa u narednom periodu koji će provesti u školi, a Kate je u jednom trenutku položila ruku na svog najstarijeg sina dok su svi zajedno ulazili u zgradu, navode britanski mediji.

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Prince George’s first day at Eton College
Foto: GEORGE ROGERS/SIPA

Princ George je prethodne četiri godine pohađao Lambrook School, gdje su s njim bili i njegova mlađa sestra, 11-godišnja princeza Charlotte, te osmogodišnji princ Louis. Charlotte i Louis ostaju učenici Lambrooka, dok George ovim korakom prvi put nastavlja školovanje odvojeno od brata i sestre. 

George je odlukom o upisu krenuo stopama svog oca Williama i strica, princa Harryja, koji su također pohađali Eton. William je školu upisao 1995. godine, a Harry tri godine kasnije. Novu školu princa Georgea je 1440. godine osnovao kralj Henry VI., a kroz stoljeća Eton je izgradio reputaciju jedne od najprestižnijih britanskih škola. Među bivšim učenicima nalazi se i čak 20 britanskih premijera, kao i brojni poznati umjetnici te javne osobe. Prema dostupnim podacima cijena školarine iznosi čak približno 85 tisuća eura.

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Georgeu će ovo ipak biti drukčije iskustvo nego njegovu ocu jer Eton danas posebno vodi računa o privatnosti učenika, a za najmlađe učenike uvedena su i stroža pravila vezana uz mobitele. Zbog Georgeova statusa budućeg kralja dodatna pažnja posvećena je i njegovoj sigurnosti. A, iako će Eton biti njegovo novo svakodnevno okruženje, Georgea će roditelji moći posjećivati, dok će on postupno stjecati sve veću samostalnost i privikavati se na život izvan Kensingtonske palače.

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