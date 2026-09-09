Mama Kate i tata William su ispratili Georgea u novu školu: U internatu će biti pet godina

Princ George (13) napravio je veliki korak prema samostalnosti te je stigao u prestižni internat Eton College u kojemu će provesti narednih pet godina. Budući britanski kralj krenuo stopama svog oca princa Williama, ali i strica princa Harryja. Na prvi dan u novu školu ispratili su ga roditelji, princ William i princeza Kate.

Foto: Adrian Dennis/PRESS ASSOCIATION

Mladi George je u utorak, 8. rujna, u društvu roditelja stigao u prestižni Eton u društvu roditelja, a fotografije s tog velikog obiteljskog dana vrlo brzo su obišle svijet. Unatoč kiši, George, Kate i William djelovali su sretno i opušteno dok su s kišobranima prolazili školskim dvorištem. Budućeg kralja dočekali su ravnatelj škole Simon Henderson i provost Sir Nicholas Coleridge. Ravnatelj je Georgeu kratko poželio dobrodošlicu, sreću i da uživa u narednom periodu koji će provesti u školi, a Kate je u jednom trenutku položila ruku na svog najstarijeg sina dok su svi zajedno ulazili u zgradu, navode britanski mediji.

Foto: GEORGE ROGERS/SIPA

Princ George je prethodne četiri godine pohađao Lambrook School, gdje su s njim bili i njegova mlađa sestra, 11-godišnja princeza Charlotte, te osmogodišnji princ Louis. Charlotte i Louis ostaju učenici Lambrooka, dok George ovim korakom prvi put nastavlja školovanje odvojeno od brata i sestre.

George je odlukom o upisu krenuo stopama svog oca Williama i strica, princa Harryja, koji su također pohađali Eton. William je školu upisao 1995. godine, a Harry tri godine kasnije. Novu školu princa Georgea je 1440. godine osnovao kralj Henry VI., a kroz stoljeća Eton je izgradio reputaciju jedne od najprestižnijih britanskih škola. Među bivšim učenicima nalazi se i čak 20 britanskih premijera, kao i brojni poznati umjetnici te javne osobe. Prema dostupnim podacima cijena školarine iznosi čak približno 85 tisuća eura.

Georgeu će ovo ipak biti drukčije iskustvo nego njegovu ocu jer Eton danas posebno vodi računa o privatnosti učenika, a za najmlađe učenike uvedena su i stroža pravila vezana uz mobitele. Zbog Georgeova statusa budućeg kralja dodatna pažnja posvećena je i njegovoj sigurnosti. A, iako će Eton biti njegovo novo svakodnevno okruženje, Georgea će roditelji moći posjećivati, dok će on postupno stjecati sve veću samostalnost i privikavati se na život izvan Kensingtonske palače.