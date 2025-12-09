Obavijesti

ODESSA A'ZION

Zaboravila je grudnjak, ali i top! Glumica je samo u sakou prošetala crvenim tepihom

Piše Stela Kovačević,
Zaboravila je grudnjak, ali i top! Glumica je samo u sakou prošetala crvenim tepihom
Foto: Mario Anzuoni

Crvenim tepihom Odessa A'zion prošetala je u hlačama i sakou, koji je pridržavala kako ne bi otkrio njeno poprsje, a time je privukla mnoge znatiželjne poglede

Sinoćnja losanđelska premijera filma 'Marty Supreme' donijela je zanimljive kombinacije, a svima je za oko zapela ona glumice Odesse A’zion (25). Naime, ova američko-njemačka glumica pojavila se bez grudnjaka, ali i bez topa.

Special screening of the film 'Marty Supreme' in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Crvenim tepihom prošetala je u hlačama i sakou, koji je pridržavala kako ne bi otkrio njeno poprsje, a time je privukla mnoge znatiželjne poglede.

Special screening of the film 'Marty Supreme' in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Na crvenom tepihu je pozirala s kolegama iz filma - Timotheeom Chalametom, Gwyneth Paltrow i drugima.

Special screening of the film 'Marty Supreme' in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Film 'Marty Supreme' govorio o životu profesionalnog igrača stolnog tenisa Martyja Reismana. Odessa A'zion glumi Rachel Mizler koja ima aferu s Martyjem.

Special screening of the film 'Marty Supreme' in Beverly Hills
Foto: Mario Anzuoni

Publika ju pamti iz serije 'I Love LA',  a u javnosti se često pojavljuje u ležernim kombinacijama te bez ili s minimalno make upa. Time gradi svoj jedinstven stil, a u svijetu kinematografije još se probija.

