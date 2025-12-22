Obavijesti

Show

Komentari 5
MALI PRIVATNI TRENUTAK

Zagrljaj Blanke i Zlatka Mateše nikog nije ostavio ravnodušnim: 'Lijepo vas je vidjeti ovakve...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Zagrljaj Blanke i Zlatka Mateše nikog nije ostavio ravnodušnim: 'Lijepo vas je vidjeti ovakve...'
4
Foto: Facebook

Zagrljaj supružnika Mateša nije prošao neprimijećeno. Ispod fotografije brzo su se zaredali komentari pratitelja koji su im uputili poruke podrške i poželjeli sreću

Godine su samo broj, sve ovisi kakav je tko. Netko uvijek ostaje mlad, a netko se star rodi. Zlatko ima energije toliko da odleti u Kanadu na sastanak, odradi, vrati se sljedećim letom natrag i nastavi raditi. Izlazimo, uživamo. I živimo za danas. Tako je Blanka Mateša (45) ranije za Net.hr objasnila kako gleda na razliku u godinama koja je između nje i supruga Zlatka Mateše (76). I upravo se te rečenice nekako prirodno nadovezuju na njihovu novu fotografiju na kojoj su zagrljeni, opušteni i dobro raspoloženi.

PONOSNA I SRETNA Blanka Mateša ne skriva sreću: 'Vratio se kući, srce mi k'o kuća'
Blanka Mateša ne skriva sreću: 'Vratio se kući, srce mi k'o kuća'

- Mi - kratko je poručila Blanka, a pratitelji su, očekivano, imali potrebu dodati još poneku rečenicu.

'Lijepo vas je vidjeti ovako sretne', 'Samo budite sretni', 'Volite se, lipa moja Splicanko', 'Sreća neopisiva', nizali su se komentari, uglavnom u istom tonu.

Pročelnica Katedre za građansko pravo na Pravnom fakultetu u Splitu i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora vjenčali su se u prosincu 2023., a da su zajedno su potvrdili u rujnu iste godine. 'No, nije to došlo preko noći. Mi vam se dugo poznajemo i to poznanstvo i poštovanje je s vremenom preraslo iz prijateljstva u ljubav', rekla nam je ranije Blanka.

Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS

Na intimnoj ceremoniji Mateša je imao klasično odijelo, dok se Blanka odlučila za dulju vjenčanicu s čipkom. 

- Bila je to jedna lijepa intimna ceremonija u crkvici na Plešivici - ispričao nam je ranije Mateša. 

VESELI STIL FOTO Blanka Mateša i Kolinda Grabar-Kitarović se zajedno fotkale. Pažnju privukle hlače
FOTO Blanka Mateša i Kolinda Grabar-Kitarović se zajedno fotkale. Pažnju privukle hlače

Njihov odnos povremeno je privlačio pažnju javnosti upravo zbog generacijske razlike. 

- Netko me pitao bojim li se kako će biti za 10 godina. Nimalo. Komentari? Čula sam jako lijepih komentara i to posebno od žena. A što se godina tiče, Zlatka bih jednako voljela da ima 40 ili 70, ako je takav kakav jest - rekla je ranije Blanka za Net.hr.

Zabok: Zlatko i Blanka Mateša na utakmici KK Split - KK Zadar
Zabok: Zlatko i Blanka Mateša na utakmici KK Split - KK Zadar | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin
ODUŠEVILA U BIJELOJ HALJINI

FOTO A di je Šime? Maju Šuput u finalu podržali bivši muž i sin

Maja Šuput bila je jedna od članica žirija u velikom finalu Supertalenta koje se prenosilo uživo iz Arene Zagreb. Pobjedu su odnijeli Duo Turkeev & Kids, a Maja je zasjala u bijeloj haljini. U publici je bio i njezin bivši suprug Nenad Tatarinov i njihov sin, dok Šime Elez, koji se u posljednje vrijeme često pojavljuje s njome, nije bio na vidiku...
Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću
OSVOJILI 30.000 EURA

Duo Turkeev & Kids za 24sata: Ova nagrada je prava prilika da si napokon kupimo svoju kuću

Rekli su nam kako pobjedu nikako nisu očekivali. Prvo su se iznenadili činjenicom da su u troje najboljih, a nakon toga bili su u nevjerici kada su saznali da su upravo oni pobjednici Supertalenta
FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!
SORAJIN LUKSUZ NA CVJETNOM

FOTO Ovako izgleda zagrebački stan bujne srpske starlete: Za njega dali čak 8 milijuna eura!

Srpska starleta Soraja Vučelić prije nekoliko godina se preselila u Zagreb, a kako navode srpski mediji, trenutno živi u samom centru grada, na Cvjetnom trgu. Fotografije luksuzne zgrade objavio je Telegraf.rs.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025