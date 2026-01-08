Obavijesti

Show

Komentari 5
ČISTI LUKSUZ

Zanima vas koliko košta balijski bijeg Maje Šuput? Pogledajte luksuznu vilu u kojoj je odsjela

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Zanima vas koliko košta balijski bijeg Maje Šuput? Pogledajte luksuznu vilu u kojoj je odsjela
13
Foto: Booking.com/Instagram/canva

Naša poznata pjevačica odlučila je odmoriti daleko od hladnoće koja je poharala Hrvatsku, pa je sa Šimom Elezom i prijateljima otputovala na daleki i topli Bali. Tako je unajmila luksuznu kuću koja obara s nogu...

Admiral

Maja Šuput i ove je godine ostala vjerna svojoj navici – prve dane nove godine rezervirala je za bijeg na egzotičnu destinaciju. Ovoga puta spakirala je kofere i zaputila se na Bali, a društvo joj prave njen sin i Šime Elez.

Pjevačica je na društvenim mrežama već podijelila niz prizora s odmora, a najviše pažnje privukao je smještaj koji izgleda kao kadar iz luksuznog kataloga. Fotografije i videozapisi velikog bazena, u kojem se Maja opušta sa Šimom, kao i prizori sina koji s oduševljenjem istražuje vilu, brzo su se proširili među njezinim pratiteljima.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Riječ je o vili Naga Putih, smještenoj u mirnom i povijesnom selu Umahanyar, iznad rijeke Petanu. Okružena tropskom vegetacijom i skrivena od pogleda, vila pruža potpunu privatnost, a prostire se na tri razine koje spajaju suvremeni dizajn s autentičnim balijskim elementima i pažljivo biranim antikvitetima. Iz svakog kutka pruža se pogled na džunglu, što cijelom prostoru daje dozu egzotične intime.

ZAJEDNO NA BALIJU FOTO Nema straha: Maja se u čvrstom Šiminom zagrljaju otisnula o tlo i poletjela
FOTO Nema straha: Maja se u čvrstom Šiminom zagrljaju otisnula o tlo i poletjela

Cijena noćenja u vili Naga Putih kreće se od 490 do 560 eura, ovisno o sezoni i uvjetima rezervacije. Na Booking.comu vila ima gotovo savršenu ocjenu 9,9, a gosti je opisuju kao istinski raj, ističući mir, luksuz i iznimnu razinu usluge.

Foto: Instagram

Vila ima četiri prostrane, klimatizirane spavaće sobe s vlastitim kupaonicama te može ugostiti do osam osoba. Najimpresivniji dio zasigurno je infinity bazen dug 13 metara, smješten tik uz rub džungle, uz koji se nalazi i bar te zona za odmor. Gostima su dostupni i medijska soba s Netflixom i kvalitetnim ozvučenjem, potpuno opremljena kuhinja, nekoliko prostora za objedovanje te raskošni vrt prepun egzotičnog bilja.

Foto: BOOKING.COM

Boravak uključuje doručak, svakodnevno održavanje vile, voditelja objekta i kompletno osoblje, dok se dodatne usluge – poput privatnog kuhara, prijevoza iz zračne luke, vozača ili organiziranih izleta – mogu dogovoriti prema željama gostiju. Vila je opremljena brzim bežičnim internetom, sustavom filtriranja vode bez plastike te svim osnovnim sadržajima za bezbrižan boravak.

BIJEG U TROPSKI KRAJ Sve naopačke, pa i Maja Šuput: Mi u kaputima, oni u badiću
Sve naopačke, pa i Maja Šuput: Mi u kaputima, oni u badiću

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare
VELIKA PROMJENA

U 'Život na vagi' ušla je sa 142 kilograma: Ovako sada izgleda mnogima omiljena Mare

Marija Bartulović (25) iz Blaca jedna od omiljenijih natjecateljica devete sezone showa 'Život na vagi', nakon izlaska iz showa živi punim plućima, a svoje doživljaje i promjene redovito dijeli s pratiteljima na Instagramu.
Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?
MAŠKOVIĆA HAN U PROBLEMU?

Hvalili se na ljeto ekskluzivnim hotelom kod Zadra, a Vrsaljko sada radnicima duguje plaće?

Kako navodi portal Bliss Talk, zaposlenici hotela Maškovića han nisu dobili posljednje tri plaće. S 1.12. se, kažu, nisu pojavili na poslu...
Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča
IZAZVALA BURU REAKCIJA

Vrijeđala kolege misleći da je mikrofon ugašen. HRT: Žao joj je, nazvala ih je da se ispriča

Voditeljica Drugog programa Hrvatskoga radija Sabina Jaganjac izazvala je buru reakcija nakon što je zbog uključenog mikrofona u eter otišao njezin privatni razgovor u kojem je kritizirala nagradnu igru svoje kuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026