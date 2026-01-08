Zanima vas koliko košta balijski bijeg Maje Šuput? Pogledajte luksuznu vilu u kojoj je odsjela

Maja Šuput i ove je godine ostala vjerna svojoj navici – prve dane nove godine rezervirala je za bijeg na egzotičnu destinaciju. Ovoga puta spakirala je kofere i zaputila se na Bali, a društvo joj prave njen sin i Šime Elez.

Pjevačica je na društvenim mrežama već podijelila niz prizora s odmora, a najviše pažnje privukao je smještaj koji izgleda kao kadar iz luksuznog kataloga. Fotografije i videozapisi velikog bazena, u kojem se Maja opušta sa Šimom, kao i prizori sina koji s oduševljenjem istražuje vilu, brzo su se proširili među njezinim pratiteljima.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Riječ je o vili Naga Putih, smještenoj u mirnom i povijesnom selu Umahanyar, iznad rijeke Petanu. Okružena tropskom vegetacijom i skrivena od pogleda, vila pruža potpunu privatnost, a prostire se na tri razine koje spajaju suvremeni dizajn s autentičnim balijskim elementima i pažljivo biranim antikvitetima. Iz svakog kutka pruža se pogled na džunglu, što cijelom prostoru daje dozu egzotične intime.

Cijena noćenja u vili Naga Putih kreće se od 490 do 560 eura, ovisno o sezoni i uvjetima rezervacije. Na Booking.comu vila ima gotovo savršenu ocjenu 9,9, a gosti je opisuju kao istinski raj, ističući mir, luksuz i iznimnu razinu usluge.

Foto: Instagram

Vila ima četiri prostrane, klimatizirane spavaće sobe s vlastitim kupaonicama te može ugostiti do osam osoba. Najimpresivniji dio zasigurno je infinity bazen dug 13 metara, smješten tik uz rub džungle, uz koji se nalazi i bar te zona za odmor. Gostima su dostupni i medijska soba s Netflixom i kvalitetnim ozvučenjem, potpuno opremljena kuhinja, nekoliko prostora za objedovanje te raskošni vrt prepun egzotičnog bilja.

Foto: BOOKING.COM

Boravak uključuje doručak, svakodnevno održavanje vile, voditelja objekta i kompletno osoblje, dok se dodatne usluge – poput privatnog kuhara, prijevoza iz zračne luke, vozača ili organiziranih izleta – mogu dogovoriti prema željama gostiju. Vila je opremljena brzim bežičnim internetom, sustavom filtriranja vode bez plastike te svim osnovnim sadržajima za bezbrižan boravak.