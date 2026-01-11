Obavijesti

UZ MARIAH CAREY

Zimske olimpijske igre otvorit će slavni tenor Andrea Bocelli

Foto: Shawn Thew - Pool via CNP

Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini održat će se u sjevernoj Italiji, s natjecanjima u Milanu, Cortini d'Ampezzo i drugim mjestima u Lombardiji, Venetu i Trentinu-Južnom Tirolu

Talijanski tenor Andrea Bocelli nastupit će na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini, objavili su u nedjelju organizatori.

Njegov nastup 6. veljače na milanskom stadionu San Siro bit će premošćenje jaza između glazbe i sporta, te odraziti putovanja i priče sportaša, objavili su organizatori.

Američka pop pjevačica Mariah Carey najavljena je u prosincu kao još jedna zvijezda ceremonije otvaranja Olimpijskih igara. Uz nastupe međunarodnih umjetnika, ceremonija će također predstaviti elemente talijanske kulture i inovacija.

Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini održat će se u sjevernoj Italiji, s natjecanjima u Milanu, Cortini d'Ampezzo i drugim mjestima u Lombardiji, Venetu i Trentinu-Južnom Tirolu. Ceremonija zatvaranja bit će 22. veljače.

