Žiri Masterchefa iznenadit će se odlukom jedne kandidatkinje

Nadolazeći izazov u MasterChefu donijet će potpuno novi koncept. Kandidati će se morati uhvatiti u koštac s tri različite kulinarske tehnike. Antonija Rittuper, koja je u prethodnom izazovu osigurala vrijednu prednost, bit će ta koja će odlučiti što će tko pripremati. 'Ako si dobio karticu imuniteta, znači da imaš neku kvalitetu, ali ta kvaliteta ne smije stagnirati', poručit će, naglašavajući važnost stalnog rasta, čak i onda kada si na vrhu.

Foto: Nova Tv

Pod tri zvona nalazit će se tri temeljne tehnike koje će predstaviti članovi žirija Goran Kočiš, Stjepan Vukadin i Mario Mihelj: espuma (pjena), flambiranje i blanširanje – svaka sa svojom pričom i specifičnim izazovima. Goran će otkriti prvu tehniku: 'Htjeli smo dočarati plinovito stanje jer za ovu tehniku koju ćemo raditi je potreban plin N₂O. Riječ je o tehnici espuma koja je nastala 90-ih godina u Španjolskoj'.

Drugu tehniku, flambiranje, predstavit će Stjepan. 'Flambiranje je nastalo slučajno, kad je konobar prilikom posluživanja palačinki u 19. stoljeću slučajno zapalio alkohol na tavi. To se jako svidjelo princu od Walesa, a jelo je kao i sama tehnika postalo klasik'.

Mario će otvoriti treće zvono s tehnikom blanširanja. Fokus će biti na preciznosti i kontroli okusa. 'Kod blanširanja je najbitnije da voda bude slana, jer slana voda ne izvlači okuse iz namirnice', objasnit će Mario.

Antonija će izabrati opciju da sudjeluje u kuhanju, ali ne s jednom, nego sve tri ponuđene tehnike. 'Možda sam luda, ali probat ću se zabaviti', reći će uz osmijeh, dok će žiri podržati njezinu odluku da iskuša sve metode.

Ostali kandidati dobit će zadatak koji uključuje jednu tehniku po Antonijinom izboru i ključnu namirnicu – od janjećeg karea preko graška šećerca do vrhnja za šlag – a svi će morati pažljivo birati dodatne sastojke iz dućana jer će ih sve morati iskoristiti. 'Iako je fokus na tehnikama, iskoristivost namirnica također će biti pod povećalom', upozorit će Stjepan.

Kako će se kandidati snaći pod pritiskom specifičnih kulinarskih pravila i osobnih izbora, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa.

