Obavijesti

Show

Komentari 0
KULTNA SAPUNICA

Znate li da je Leonardo DiCaprio karijeru započeo u seriji 'Santa Barbara'? Evo koliko je zaradio

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: < 1 min
Znate li da je Leonardo DiCaprio karijeru započeo u seriji 'Santa Barbara'? Evo koliko je zaradio
Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM

"Santa Barbara" bila je jedna od najpopularnijih sapunica 90-ih godina, a upravo ta serija poslužila je kao odskočna daska za karijeru Leonarda DiCaprija.

Admiral

Leonardo DiCaprio danas je jedan od najpoznatijih glumaca Hollywooda, a na sceni je još otkako je bio dječak. Odmalena je sanjao o glumačkoj karijeri, jedno se vrijeme bavio i breakdanceom, no gluma je ipak prevagnula. Bilo mu je 14 godina kada se pojavio u nekoliko reklama, a imao je problema s traženjem agenta. Bio je na preko 100 audicija prije nego što mu je krenulo. Do početka 90-ih godina, DiCaprio je redovito dobivao manje uloge u TV serijama. 

MEGAPOPULARNA SERIJA Sjećate li se Eden i Cruza koji su glumili u 'Santa Barbari'? Evo gdje su danas i kako izgledaju
Sjećate li se Eden i Cruza koji su glumili u 'Santa Barbari'? Evo gdje su danas i kako izgledaju

Među prvim ulogama na malim ekranima bila mu je ona u popularnoj sapunici "Santa Barbara", u kojoj se pojavio u tek jednoj epizodi 1990. godine. Glumio je mladog Masona Capwella, a ulogu je dobio jer je oduševio agenticu za talente Bonnie Liedtke. Agentica je u intervjuima kasnije komentirala kako joj je DiCaprio prava inspiracija te se divi njegovoj karijeri. Upravo ona zaslužna je i za prve uloge Hillary Swank i Zaca Efrona.

Leonardo DiCaprio je za kratku tinejdžera koji ima problema s alkoholom dobio čak i nominaciju za Youth in Film Awards, odnosno mladu glumačku nadu. Prema pisanju američkih medija, glumac koji je za kasnije uloge dobivao milijune, za ovaj angažman je dobio honorar od tek 570 dolara.

SUSREO SE SA SCORSESEOM Leonardo DiCaprio otkrio zašto nikada ne želi režirati filmove
Leonardo DiCaprio otkrio zašto nikada ne želi režirati filmove

Serija "Santa Barbara" imala je devet sezona i preko 2100 epizoda, a u SAD-u se emitirala od srpnja 1984. do siječnja 1993. godine. Domaća publika ovu je sapunicu pratila od 1990. do 1998. godine, a iz dana u dan je osvajala gledatelje svih generacija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'
IZNENADIT ĆE GA

Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'

Svakodnevno se čujemo, često videopozivima. Dosta sam udaljena od njega, živim na sjeveru Njemačke, ali planiram ga iznenaditi za rođendan koji je 22. veljače, otkrila je
Zaručila se Nikolina Ćosić, bivša HRT-ova voditeljica: Otkrila je sve detalje romantične prosidbe
NE ŽURI IM SE PRED OLTAR

Zaručila se Nikolina Ćosić, bivša HRT-ova voditeljica: Otkrila je sve detalje romantične prosidbe

Ćosić je prije godinu dana otišla s HRT-a i vratila se u Osijek. Nakon tri godine veze se nedavno i zaručila, i to tijekom putovanja na Karibe...
’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ

’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...

Neki entuzijasti već su dvaput pogledali film, tjednima unaprijed dvorane su rasprodane, klasični primjer poštapalice 'traži se karta više'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026