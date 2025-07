Znate li koliko je 'koštala riba' iz popularnog hita iz 1998.?

"Hyper! Hyper!" vikali su 1994. i time započeli karijeru koja traje i danas. Njemački techno-rave velikani Scooter nanizali su preko 23 top-deset hita i prodali više od 30 milijuna ploča, no jedna pjesma ističe se kao kulturni fenomen čija je popularnost nadrasla glazbene ljestvice. Riječ je, naravno, o singlu "How Much Is the Fish?" iz 1998. godine, čije je naizgled apsurdno pitanje postalo predmetom rasprava i internetskih teorija koje su trajale gotovo dva desetljeća.

Pjesma koja je definirala jedno ljeto i jednu eru nije samo obična techno poskočica. Njezina priča otkriva fascinantnu pozadinu o promjenama u bendu, iznenađujućim glazbenim utjecajima i, naposljetku, o stvarnoj ribi.

Godina prekretnice: Svjetsko prvenstvo i nova postava

Godina 1998. bila je ključna za Scooter. Pjesma je objavljena u lipnju kao vodeći singl s njihovog petog studijskog albuma "No Time to Chill" i odmah je postala neslužbena himna Svjetskog nogometnog prvenstva koje se te godine održavalo u Francuskoj. Njezin zarazni ritam i energični refren savršeno su se uklopili u euforiju koja je vladala svijetom.

No, iza kulisa, bend je prolazio kroz veliku tranziciju. Originalni član Ferris Bueller napustio je grupu kako bi započeo solo karijeru, a na njegovo mjesto došao je Axel Coon. "How Much Is the Fish?" bila je prva pjesma snimljena u novoj postavi, a njezin uspjeh bio je presudan za budućnost benda. Frontmen H. P. Baxxter, Rick J. Jordan i novi član Axel Coon s nestrpljenjem su iščekivali reakciju publike. Pokazalo se da je strah bio neopravdan. Singl je postigao ogroman uspjeh, što je bilo "veliko olakšanje" za bend i potvrda da obožavatelji prihvaćaju novog člana.

Glazbeni "Frankenstein"

Na prvi pogled, "How Much Is the Fish?" zvuči kao tipična eurodance himna, no njezina glazbena DNK otkriva iznenađujuće slojeve koji svjedoče o eklektičnom glazbenom ukusu njezinih autora.

Prepoznatljiva melodija koja nosi cijelu pjesmu zapravo je interpolacija pjesme "Zeven Dagen Lang" (Sedam dana dugo) nizozemskog benda Bots. No, priča ide još dublje. Bots su svoju melodiju preuzeli iz tradicionalne bretonske folk pjesme "Son ar Chistr". Ironično, dok je Scooterova verzija postala party himna, pjesma grupe Bots bila je društveno angažirana himna popularna u njemačkom mirovnom pokretu osamdesetih, promovirajući solidarnost protiv izrabljivanja.

Što se naslova tiče, ikonična fraza, koja je postala predmetom bezbrojnih internetskih rasprava, posuđena je iz pjesme "Buffalo" (1986.) anglo-irskih post-punk eksperimentalista Stump. U njihovoj neobičnoj pjesmi, pjevač Mick Lynch umjesto refrena izvikuje "How much is the fish?", što je poslužilo kao izravna inspiracija za Scooter, navodi Deutschland NoFilter.

Dodatni 'začin' daje i sample iz pjesme "Paradoxx" njemačkog rave projekta 666, koji je dao prepoznatljivu ritmičku podlogu.

Misterij napokon riješen

Godinama su se obožavatelji pitali – koliko zaista košta ta riba? Je li to metafora za nešto dublje ili samo dadaistička besmislica? Odgovor je stigao tek u svibnju 2016. godine, i to zahvaljujući američkom voditelju Jimmyju Fallonu. U svom popularnom talk showu, Fallon je pjesmu uvrstio na svoju "Listu za ne-puštanje", ismijavajući njezin naslov i njemački naglasak benda.

Međutim, uslijedila je lavina poruka obožavatelja Scootera iz cijelog svijeta, što je natjeralo Fallona da se javno ispriča. U video poruci je humoristično upitao H. P. Baxxtera ono što je sve zanimalo: "Dakle, koliko je koštala riba?"

Baxxter, poznat po svom smislu za humor, nije dugo čekao s odgovorom. U videu snimljenom na Ibizi, veselo je otkrio da se pitanje odnosilo na stvarnu ribu koju su kupili za akvarij u svom hamburškom studiju. Cijena? "Tri marke i osamdeset", odnosno 3,80 njemačkih maraka, što je danas oko dva eura.

A njemačke glazbene legende svoj će hit izvesti i u Zagrebu. Dvodnevni Fair Fest, koji će se održati 12. i 13. rujna na Zagrebačkom velesajmu, obećava nezaboravno iskustvo za sve generacije ljubitelja elektroničke glazbe. Kao glavne zvijezde najavljeni su američki DJ superstar Steve Aoki te Scooter, jamčeći vikend ispunjen energijom, nostalgijom i najnovijim svjetskim hitovima.

Ulaznice možete nabaviti OVDJE.