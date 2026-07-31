Znate li zašto je Harry dobio prezime Potter? Spisateljica radi čarobnjaka nije jela ni spavala

Spisateljica pravoga imena Joanne Rowling rođena je 31. srpnja u Yateu nedaleko engleskog Bristola. Dok je bila djevojčica imala je susjede prezimena Potter, za koje je rekla da joj se oduvijek sviđalo. Majka joj je redovito čitala knjiga te im je kuća bila prepuna literature, a kao djevojčica se zaljubila u priče te je voljela i sama izmišljati nove bajke. Imala je samo šest godina kada je napisala svoju prvu priču.

Nakon što je 1986. godine diplomirala na Sveučilištu u Exeteru, zaposlila se u londonskom uredu organizacije Amnesty International. Upravo je u tom razdoblju počela razvijati ideju o dječaku čarobnjaku koja joj je kasnije donio međunarodnu prepoznatljivost. Početkom 90-ih preselila se u Portugal, gdje je predavala engleski jezik kao strani. Nakon kratkoga braka i rođenja kćeri vratila se u Veliku Britaniju te je Edinburgh odabrala za svoj dom. Živjela je neko vrijeme od socijalne pomoći i povremeno je radila kao profesorica francuskoga jezika, a nastavila je pisati roman koji joj je promijenio čitav život.

Prva knjiga iz serijala, "Harry Potter i Kamen mudraca", objavljena je pod imenom J.K. Rowling. Izdavač joj je savjetovao da koristi rodno neutralan pseudonim kako bi knjiga bila privlačnija širokoj publici. Budući da se rodila kao Joanne Rowling i nije imala srednje ime, uzela je inicijal K prema imenu svoje bake Kathleen.

Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

Roman je odmah postigao velik uspjeh među djecom, kojoj je prvenstveno bio namijenjen, ali i među odraslim čitateljima. Zahvaljujući maštovito osmišljenom svijetu, dojmljivim opisima i uzbudljivoj radnji, priča o siročetu Harryju Potteru, koji otkriva da je čarobnjak i upisuje školu čarobnjaštva Hogwarts, osvojila je milijune čitatelja diljem svijeta. Knjiga je nagrađena brojnim priznanjima, među kojima se ističe British Book Award.

- Ne želim biti dramatična, ali bilo je noći kada nisam spavala ni jela - komentirala je u intervjuu za Telegraph slavna spisateljica. Obožava raditi u kafićima, a kaže da je dosta staromodna što se samoga procesa pisanja tiče.

- Obožavam pisati direktno na papir. Drugačije razmišljam i nekako se bolje osjećam - komentirala je te je dodala kako je za svaku knjigu napravila opsežno istraživanje kako ni jedan detalj ne bi prepustila slučaju.

Uslijedili su nastavci: "Harry Potter i Odaja tajni", "Harry Potter i zatočenik Azkabana", "Harry Potter i Plameni pehar", "Harry Potter i Red feniksa", "Harry Potter i Princ miješane krvi" te završni roman "Harry Potter i Darovi smrti". Cijeli je serijal preveden na šezdesetak jezika i objavljen u više od dvjesto zemalja te je postao jedan od najprodavanijih književnih serijala svih vremena.

Knjige o Harryju Potteru potaknule su novi val interesa za čitanje među djecom i mladima, a filmske adaptacije snimane između 2001. i 2011. godine ubrajaju se među komercijalno najuspješnije filmske franšize u povijesti. Rowling je napisala i nekoliko popratnih djela smještenih u isti izmišljeni svijet, među kojima su "Fantastične zvijeri i gdje ih pronaći", koje je kasnije poslužilo kao predložak za filmski serijal u kojem je sama napisala scenarije, zatim "Metloboj kroz stoljeća" te "Bajke barda Beedlea". Prihod od prodaje tih knjiga donirala je u humanitarne svrhe.

Harry Potter And The Deathly Hallows: Part 2 UK Film Premiere - London | Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Osim književnosti za djecu i mlade, Rowling se okušala i u pisanju za odrasle. Roman "Prijevremeni izbori" društvena je satira smještena u mali engleski gradić, a prema njemu je 2015. snimljena televizijska miniserija. Godine 2013. otkriveno je da se iza pseudonima Robert Galbraith krije upravo J.K. Rowling, autorica kriminalističkog romana "Zov kukavice". Slijedili su romani "Dudov svilac", "Karijera zla", "Smrtonosno bijelo", "Nemirna krv", "Srce crno poput tinte", "The Running Grave" i "The Hallmarked Man". Glavni su junaci serijala privatni detektiv Cormoran Strike, ratni veteran koji je u Afganistanu izgubio dio noge, te njegova poslovna partnerica Robin Ellacott. Zajedno rješavaju složene kriminalističke slučajeve, a njihov profesionalni odnos postupno prerasta u blisku osobnu povezanost. Knjige su imale i televizijsku adaptaciju.

Tijekom pandemije bolesti koronavirusa 2020. godine Rowling je besplatno objavljivala poglavlja nove dječje knjige "The Ickabog" na internetu. Knjiga je tiskana iste godine, a autorica ju je opisala kao bajku koja istražuje teme istine i zlouporabe moći, neovisno o svijetu Harryja Pottera. Godine 2021. objavila je i dječji roman "The Christmas Pig", priču o dječaku koji nakon gubitka omiljene igračke kreće na čudesno putovanje kako bi je pronašao.

Za svoj doprinos književnosti i kulturi Rowling je primila brojna priznanja. Godine 2001. odlikovana je titulom časnice Reda Britanskoga Carstva (OBE), a 2009. proglašena je vitezom francuske Legije časti.

U lipnju 2020. godine našla se u središtu javnih rasprava nakon objava na društvenim mrežama u kojima je komentirala izraz "osobe koje menstruiraju". Njezine izjave izazvale su brojne kritike dijela javnosti i organizacija koje se zalažu za prava transrodnih osoba, smatrajući ih neosjetljivima prema toj zajednici. Na raspravu su reagirali i brojni glumci iz filmskog serijala o Harryju Potteru. Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson javno su se ogradili od autoričinih stavova, dok su Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter i Robbie Coltrane izrazili potporu Rowling i njezinu pravu na iznošenje vlastitih mišljenja.