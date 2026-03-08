Zvali su ga 'kraljem romantičnih komedija' 90-ih, a evo kako danas izgleda Freddie Prinze Jr.

Krajem devedesetih njegovo je lice bilo na posterima u sobama milijuna tinejdžerica, a romantične komedije u kojima je glumio bile su apsolutni hitovi. Freddie Prinze Jr., glumac koji danas slavi 50. rođendan, bio je na putu da postane jedna od najvećih holivudskih zvijezda. Ipak, umjesto crvenih tepiha i blještavila slave, odabrao je miran obiteljski život, posvećen djeci, kuhanju i jednoj neočekivanoj strasti – profesionalnom hrvanju.

Životni put Freddieja Prinzea Jr.-a od samog je početka bio obilježen dramom. Rođen je u Los Angelesu kao sin slavnog komičara Freddieja Prinzea, no oca nikada nije upoznao. Kada je imao samo deset mjeseci, njegov otac počinio je samoubojstvo. Nakon tragedije, majka Katherine preselila se s njim u Albuquerque u Novom Meksiku, gdje je odrastao daleko od Hollywooda. Ponosan na svoje portorikansko podrijetlo s očeve strane, Freddie je tečno naučio govoriti španjolski i odmalena pokazivao interes za glumu kroz školske predstave. Inspiraciju je, kako kaže, pronašao kada je u svojoj srednjoj školi vidio glumca Neila Patricka Harrisa kako motivira mlade da se bave glumom. Nakon mature 1994. godine vratio se u Los Angeles u potrazi za prvim ulogama. Proboj je stigao 1997. godine s hororom "Znam što si radila prošlog ljeta", filmom koji ga je preko noći lansirao među najtraženije mlade glumce. Status "kralja romantičnih komedija" zacementirao je dvije godine kasnije blockbusterom "Ona je sve to", a uslijedili su hitovi poput "Dečki i cure", "Ljetne avanture" te uloga Freda Jonesa u iznimno uspješnim igranim adaptacijama "Scooby-Dooa".

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Upravo na setu filma "Znam što si radila prošlog ljeta" upoznao je i svoju buduću suprugu, tada također veliku zvijezdu serije "Buffy, ubojica vampira", Saru Michelle Gellar. Iako su godinama bili samo prijatelji, njihova ljubavna priča započela je slučajno 2000. godine, kada je zajednički prijatelj otkazao večeru pa su otišli sami. Dvije godine kasnije, 1. rujna 2002., vjenčali su se u Meksiku i do danas ostali jedan od najstabilnijih i najomiljenijih parova u Hollywoodu. Njihova suradnja nije stala na prvom filmu; zajedno su glumili u oba "Scooby-Doo" filma, gdje je njihova kemija bila očita, a Gellar je imala i kratku, neimenovanu ulogu u njegovom hitu "Ona je sve to". Dobili su dvoje djece, kćer Charlotte Grace 2009. i sina Rockyja Jamesa 2012. godine, a upravo je rođenje djece postalo prekretnica koja je Freddiejevu karijeru usmjerila u potpuno novom smjeru.

Iako je njegova karijera početkom 2000-ih prirodno usporila, odluka o povlačenju iz glume nije došla naglo. Kap koja je prelila čašu bilo je izrazito negativno iskustvo na snimanju popularne serije "24" 2010. godine. Prinze je godinama kasnije javno progovorio o radu s glavnim glumcem Kieferom Sutherlandom, opisavši ga kao "najneprofesionalnijeg lika na svijetu". To ga je iskustvo, kako je sam rekao, potpuno slomilo i ogadilo mu posao kojim se bavio.

Foto: Instagram

​- Htio sam nakon toga potpuno napustiti posao. Jednostavno sam stao - priznao je u jednom intervjuu.

Ubrzo nakon toga, rođenjem kćeri, donio je konačnu odluku. Postao je, kako kaže, "otac s punim radnim vremenom", posvećen odgoju djece, kuhanju doručka i vožnji na treninge, stvarima koje mu novac i slava nisu mogli kupiti.

​- Za mene, kao nekoga tko je odrastao bez oca, to je postao prioritet broj jedan. Kada se moja kći rodila, to je za mene bilo to - objasnio je svoju odluku.

Iako je napustio igrane filmove, Freddie Prinze Jr. nije se u potpunosti odrekao kreativnog rada. Pronašao je ispunjenje u drugim strastima koje mu omogućuju da bude prisutan otac. Njegova ljubav prema hrani rezultirala je izdavanjem uspješne kuharice "Back to the Kitchen" 2016. godine. Postao je i iznimno tražen glasovni glumac, a najpoznatiji je po ulozi Jedija Kanana Jarrusa u animiranoj seriji "Star Wars Rebels". Glas je posudio i likovima u popularnim videoigrama poput "Mass Effect 3" i "Dragon Age: Inquisition". Njegova najveća strast izvan obitelji je profesionalno hrvanje. Godinama je radio kao scenarist i producent za WWE, a danas vodi iznimno popularan podcast "Wrestling with Freddie" i suvlasnik je streaming platforme Premier Streaming Network. Uz sve to, strastveni je vježbač brazilskog jiu-jitsua. Posljednjih se godina ipak selektivno vraća pred kamere, uglavnom u nostalgičnim projektima poput Netflixovog božićnog filma "Christmas with You" i dugo očekivanog nastavka franšize "Znam što si radila prošlog ljeta", dokazujući da ga publika, unatoč svemu, nije zaboravila.