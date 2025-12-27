Zvijezda Big Brothera preminula na Božić: 'Osvojila mnoga srca'

Mickey Lee, zvijezda američke inačice Big Brothera, preminula je u četvrtak navečer nakon što je pretrpjela više srčanih zastoja. Imala je svega 35 godina. Tužnu vijest je potvrdila njezina obitelj.

- Mickey je osvojila srca publike diljem svijeta svojim sudjelovanjem u 'Big Brotheru', gdje su njezina autentičnost, snaga i duh ostavili trajan dojam na obožavatelje i kolege - naveli su te dodali kako će biti zapamćena po 'radosti koju je donijela u živote mnogih' kao i 'iskrenim vezama na ekranu i izvan njega'.

- Njezina svjetlost, nasljeđe i utjecaj nikada neće biti zaboravljeni - zaključili su.

Strani mediji navode kako je početkom tjedna Mickey završila u bolnici, a na GoFundMe stranici su skupljali sredstava za njezin oporavak. Tamo su naveli i kako je bila u 'kritičnom, ali stabilnom stanju' nakon što je pretrpjela niz srčanih zastoja. U objavi su naveli kako je čeka dug put oporavka nakon 'iznenadne zdravstvene krize', a prikupljen novac trebao je pokriti medicinsku njegu koju ne pokriva osiguranje. Do petka je prikupljeno nešto više od 30.000 dolara.

Mickey je javnost upoznala u posljednjoj, 27. sezoni Big Brothera koja se emitirala od srpnja do rujna. Kolege su je izbacile iz emisije nakon osam tjedana.

- Više mi se sviđa tako. Mogu izaći i malo živjeti svoj život prije nego što se vratim za finale - rekla je tada.