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Zvijezda 'Divljih pčela' pokazala je zavidnu fleksibilnost uz bazen

Piše Maša Mai Čigir,
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Zvijezda 'Divljih pčela' pokazala je zavidnu fleksibilnost uz bazen
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Foto: Instagram
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Glumica RTL-ove serije 'Divlje pčele' iznenadila je pratitelje prizorom koji nemamo često priliku vidjeti

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Antonija Julija Blaće, glumica iz serije 'Divlje pčele', na Instagramu je iznenadila pratitelje svojom impresivnom fleksibilnošću. Glumica je objavila fotografiju na kojoj uz bazen radi potpunu špagu između dvije ležaljke, a pritom je djelovala kako joj ova zahtjevna poza ne predstavlja baš nikakav problem. Antonija je odjenula sportsku kombinaciju, raširila ruke te time pokazala, uz fleksibilnost, i zavidnu ravnotežu.

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Foto: screenshoot/Instagram

Gledatelji ju najbolje poznaju po ulozi Luce Matić u 'Divljim pčelama',  iako je Luce u priču ušla kao vedra i pričljiva krojačica koja sanja o savršenom vjenčanju i velikoj obitelji, događaji u Vrilu postupno su otkrivali i njezinu snažniju i ozbiljniju stranu. Sama Antonija Julija Blaće ranije je za RTL.hr opisala Lucu kao svojevrsni dobri duh mjesta – osobu koja podiže druge, odana je prijateljica i spremna pomoći kada god je potrebno. Glumica je istaknula i kako joj je uloga brzo 'sjela' jer je odmah razumjela Lucinu dobrotu i lojalnost.

Foto: Instagram
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Ipak, Luce tijekom priče prolazi kroz razne i brojne emotivne izazove, zbog čega snaga i zrelost zamjenjuju njenu originalnu vedrinu. Antonija je priznala da se s nekim odlukama svog lika nije uvijek mogla poistovjetiti, posebno s njezinim odnosom prema partneru koji ju je prevario.

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