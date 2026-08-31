Zvijezda 'Divljih pčela' pokazala je zavidnu fleksibilnost uz bazen

Antonija Julija Blaće, glumica iz serije 'Divlje pčele', na Instagramu je iznenadila pratitelje svojom impresivnom fleksibilnošću. Glumica je objavila fotografiju na kojoj uz bazen radi potpunu špagu između dvije ležaljke, a pritom je djelovala kako joj ova zahtjevna poza ne predstavlja baš nikakav problem. Antonija je odjenula sportsku kombinaciju, raširila ruke te time pokazala, uz fleksibilnost, i zavidnu ravnotežu.

Foto: screenshoot/Instagram

Gledatelji ju najbolje poznaju po ulozi Luce Matić u 'Divljim pčelama', iako je Luce u priču ušla kao vedra i pričljiva krojačica koja sanja o savršenom vjenčanju i velikoj obitelji, događaji u Vrilu postupno su otkrivali i njezinu snažniju i ozbiljniju stranu. Sama Antonija Julija Blaće ranije je za RTL.hr opisala Lucu kao svojevrsni dobri duh mjesta – osobu koja podiže druge, odana je prijateljica i spremna pomoći kada god je potrebno. Glumica je istaknula i kako joj je uloga brzo 'sjela' jer je odmah razumjela Lucinu dobrotu i lojalnost.

Foto: Instagram

Ipak, Luce tijekom priče prolazi kroz razne i brojne emotivne izazove, zbog čega snaga i zrelost zamjenjuju njenu originalnu vedrinu. Antonija je priznala da se s nekim odlukama svog lika nije uvijek mogla poistovjetiti, posebno s njezinim odnosom prema partneru koji ju je prevario.