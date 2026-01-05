Zvijezda trilogije 'Hobit' otkrila je šokantnu dijagnozu nakon nesreće na Havajima...

Presuda je stigla… imam traumatsku ozljedu mozga, otkrila je nedavno kanadska glumica Evangeline Lilly (46) na Instagramu. Riječ je o posljedici nesreće na Havajima, gdje se onesvijestila i pala licem na stijenu. Pretrage su potvrdile kako gotovo svako područje u njezinu mozgu funkcionira sa smanjenim kapacitetom.

- Utješno je znati da moj kognitivni pad nije samo perimenopauza, a neugodno je znati kakva će teška borba biti pokušati pobijediti te probleme. Ali sada je moj posao s liječnicima to riješiti i onda krenuti u težak posao oporavljanja, kojem se ne veselim jer imam osjećaj da je sav moj život samo naporan rad. Ali u redu je - dodala je zvijezda trilogije 'Hobit'.

Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Gubitci svijesti prate je još od djetinjstva, o čemu je Lilly pisala u eseju na Substacku 30. svibnja prošle godine. Navela je da su je liječnici u mlađoj dobi pregledavali zbog epilepsije te joj, bez ikakvih testova, dijagnosticirali hipoglikemiju.

- Dobar dio života prihvaćala sam to. Ali kako sam starila i kako su se počeli pojavljivati drugi zdravstveni problemi, moj je liječnik počeo raditi puno krvnih pretraga. Zanimljivo je bilo to što se, čak i nakon 12 sati posta, čak i nakon gubitka svijesti, moje razine glukoze nikada nisu spuštale tako nisko. Činilo se da se hipoglikemija isključuje - navela je.

Glumica je rekla kako njezine epizode gubitka svijesti nikad nisu u potpunosti objašnjene i da se morala pomiriti s tim da ne zna njihov uzrok. Njezin suprug Norman Kali rekao je da tijekom tih epizoda izgleda kao da je umrla. Nakon što su liječnici potvrdili kognitivni pad, glumica je usporila tempo i mirno završila 2025. godinu.

- Mislim da je ovo bio najmirniji i najodmorniji blagdanski odmor koji sam imala, možda otkako imam djecu. Dakle, prije 14 godina. To je dobra stvar. Osjećam se iznimno zahvalno i blagoslovljeno što mogu proživjeti još jedan dan, još jednu godinu na ovom prekrasnom živom planetu. I to su moje novosti o potresu mozga. Hvala svima što vam je stalo - zaključila je Evangeline.