Zvijezda serije Stranger Things i službeno je promijenila svoje prezime: Evo kako sada glasi...

Poznata glumica iz serije Stranger Things Millie Bobby Brown otkrila je da je službeno promijenila svoje prezime. Naime, to se dogodilo nakon vjenčanja s Jakeom Bongiovijem (23), sinom pjevača Jon Bon Jovia, te rođenja njihova prvog djeteta.

Tijekom promocije pete sezone Netflixove serije, u nedavnom zajedničkom intervjuu s kolegom Noahom Schnappom za VT, Noah je rekao da zna njezino puno ime, nazvavši je: “Millie Bonnie Bobby Brown Bongiovi.”

Zatim su se njih dvoje počeli šaliti, a Millie je rekla Noahu—koji je kum njezine kćeri—da “izbaci Bobby, izbaci Brown” kako bi pogodio njezino pravo ime, piše Eonline.

Kako je 21-godišnja glumica objasnila: “To je samo Millie Bonnie Bongiovi, to je to. Millie Bon Bon.”

Glumica je posljednjih godina zadržala većinu privatnog života daleko od očiju javnosti, no ipak je otkrila ponešto o svom putu majčinstva. Ime njihove kćeri držat će privatnim sve dok “ona sama ne bude spremna odlučiti.”

“Bilo je to prekrasno, nevjerojatno putovanje, ona nas je već toliko toga naučila. Perspektiva je jako važna. Male stvari u životu postaju puno dragocjenije. Naši su dani puni maženja, smijeha i ljubavi. To je jednostavno beskrajna radost”, rekla je Millie nedavno u razgovoru za British Vogue. Također je Jakea nazvala “najboljim ocem”.



