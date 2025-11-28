Iza kulisa Stranger Thingsa: Ove stvari znaju samo najveći fanovi

Od premijere 2016. godine, Stranger Things postao je jedna od najpopularnijih serija svih vremena, više puta rušio Netflixove rekorde i postao najgledanija originalna streaming serija ikad. Osim toga, Stranger Things je potaknuo nastanak brojnih drugih stvari: od serijala knjiga, stripova, mobilnih igara, vlastite službene verzije stolne igre Dungeons & Dragons i još mnogo toga, prenosi People.

Uspjeh serije dolazi ponajviše zahvaljujući talentiranoj i simpatičnoj glumačkoj postavi, spoju misterija, horora i avanture te vjernim referencama na nostalgiju osamdesetih i kultne horor legende poput Stephena Kinga.

Iako obožavatelji poznaju i vole ovu seriju, postoji mnoštvo činjenica iza kulisa za koje možda nikad nisu čuli.

1. Stranger Things se zapravo snimao u Georgiji

Stranger Things radnjom je smješten u izmišljeni srednjezapadni gradić Hawkins u saveznoj državi Indiana, ali u stvarnosti se serija gotovo u potpunosti snimala u Georgiji, uglavnom u području Atlante. Na primjer, centar Hawkinsa zapravo je centar grada Jacksona u Georgiji, udaljen oko 50 minuta od Atlante.

Četvrta sezona, čiji se dio radnje odvija u Kaliforniji, također se snimala u Novom Meksiku.

2. Nicola Coughlan se prijavila na audiciju za ulogu Robin

Nicola Coughlan, najpoznatija je po ulozi Penelope u hit Netflixovoj seriji Bridgerton, gotovo je postala dio glumačke postave Stranger Thingsa. Za BuzzFeed je rekla da je bila na audiciji za ulogu Robin, ali ju je na kraju izgubila od Maye Hawke.

"Bila je puno bolja nego što bih ja ikad bila- To je dobra lekcija za glumce: pogledajte stvari koje niste dobili, jer ćete u potpunosti shvatiti da nije osobno", rekla je glumica u jednom intervjuu.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

3. Stranger Things je izvorno trebao biti smješten u Montauku, New York

Braća Duffer rekli su za Vulture da je njihov izvorni scenarij bio smješten u Montauku, mjestu na samom kraju Long Islanda u saveznoj državi New York. “Radnja je bila u Montauku. Oduvijek nam se sviđala ta ideja atmosfere iz Ralja — taj amityjski osjećaj u obalnom gradiću,” rekla su braća.

Kad je Netflix 2015. prvi put preuzeo seriju, ona je čak nosila naslov Montauk. Deadline je tada objavio vijest, napisavši: “Opisana kao ljubavno pismo klasicima iz ’80-ih koji su osvojili generacije, radnja serije smještena je u Montauk na Long Islandu 1980. godine, gdje mladi dječak nestane u trenu.”

4. Winona Ryder pomogla je u oblikovanju lika Joyce

Kad su 2022. gostovali u Netflixovom podcastu Skip Intro, braća Duffer rekla su da je uloga Joyce izvorno bila puno manje zanimljiva prije nego što se Winona Ryder pridružila glumačkoj postavi.

“Tolika je unikatna glumica da smo htjeli iskoristiti njezin specifičan set vještina. Zato je postala poput Richarda Dreyfussa u Bliskim susretima treće vrste, i tako smo smislili cijelu priču s božićnim lampicama,” rekao je Matt. “Ne znam bi li ijedan od tih elemenata postojao da je Winona odbila ulogu.”

Foto: Screenshot/Netflix

Ross je dodao: “Zamišljanje Winone u svim tim situacijama počelo je otvarati puno zanimljiviji lik od onoga što je u početku bila — samo majke koja želi natrag svoje dijete.”

5. Stranger Things bila je prva uloga Shannon Purser — i donijela joj je nominaciju za Emmy

Barb je postala neočekivani favorit obožavatelja u 1. sezoni. Mnogi su se poistovjetili s njom i navijali za nju. No, mnogi možda ne znaju da je Stranger Things zapravo bila prva uloga glumice Shannon Purser.

“Ući ne samo u svoju prvu produkciju, nego u projekt ovako velikih razmjera, bilo je nevjerojatno,” rekla je za Esquire 2016.

Još nevjerojatnije, Purser je 2017. završila s nominacijom za Emmy za ulogu Barb. Glumica je za Elle rekla da je imala gomilu slavnih koji su navijali da pobijedi, uključujući Emmu Stone te suce Drag Racea, RuPaula i Michelle Visage, koji su joj, kaže, rekli: “Barb! Navijali smo za tebe!”

6. Kostimografski tim izradio je desetke svojih vlastitih gumica za kosu

Budući da je radnja smještena u 80-e, kostimografski tim Stranger Thingsa koristio je hrpu gumica za kosu. Godine 2022., Netflix Tudum otkrio je da je tim sve gumice izrađivao ručno “tako da se savršeno uklapaju u ostatak kostima.”

Članak je također otkrio kako ponekad ponovno koriste iste gumice, primjerice u 3. sezoni kada Max i Eleven nose istu gumicu u različitim epizodama kako bi pokazale svoje prijateljstvo.

7. Stranger Things je bio tužen dva puta, ali su obje tužbe odbačene

Serija je bila predmet dviju tužbi koje su pokrenuli filmaši koji su tvrdili da je show ukrao njihove ideje. Jedna tužba tvrdila je da je Stranger Things preuzeo ideje iz nesnimljenog scenarija pod nazivom Totem, u kojem se također pojavljuje mlada djevojka s supermoćima. Međutim, Reuters je 2023. izvijestio da je tužitelj odustao od slučaja zbog nedostatka dokaza.

Godine 2018., serija se suočila sa sličnom tužbom drugog filmaša koji je tvrdio da je Stranger Things kopirao njegov scenarij The Montauk Project. No, dva dana prije nego što je slučaj trebao ići na sud, tužitelj je povukao tužbu.

Foto: Instagram/Sadie Sink

8. Omiljeno prijateljstvo između Stevea i Dustina nije bilo planirano

Kao što svi obožavatelji Stranger Thingsa znaju, jedno od najboljih (i najsmješnijih) prijateljstava u seriji je između Stevea (Joe Keery) i Dustina (Gaten Matarazzo). No, ovo “bromance” zapravo se dogodilo slučajno.

U intervjuu za Variety prije premijere 2. sezone, Matt je rekao: “Moj favorit ove godine je kombinacija Dustina i Stevea, koja zapravo nije bila u inicijalnom prijedlogu za Netflix.” Nastavio je: “Steve je nekako bio zapostavljen. Nije imao ništa posebno zanimljivo za raditi. A Dustin se našao u kutu, bez ikoga kome bi se obratio, i to je dovelo do spajanja Dustina i Stevea, što se pokazalo izuzetno zabavnim.”

Braća Duffer također su brzo shvatila da će ovaj novi dvojac biti pun pogodak, rekavši: “Kad se toliko zabavljaš pišući, a glumci se toliko zabavljaju snimajući, mislim da su sve oklade pale u vodu.”

9. Glavni naslov serije je posveta horor legendi

Sintetizatorski ritmovi i crvena svjetleća slova u uvodnoj špici Stranger Thingsa postali su kultni, a inspirirani su i horor legendom. Richard Greenberg bio je poznat u Hollywoodu po svojoj stručnosti u kreiranju upečatljivih uvodnih naslovnih sekvenci, posebno u horor žanru. Bio je nominiran za Oscara za svoj rad na filmu Predator i kreirao je glavne naslovne sekvence za druge filmove poput Alien, Dracula, Seven i The Matrix.

U eseju koji su napisali za Entertainment Weekly, braća Duffer su rekli: “Greenberg je bio poznat po tome što je koristio tipografiju filmskih naslova kako bi stvorio hipnotičke kombinacije pokreta, boja i sjene. Taj čovjek je genij, i nadamo se da smo uhvatili barem malo njegove magije.”

10. Američki Ministarstvo energetike, koje se spominje u seriji, prihvatilo je to na šaljiv način

U Stranger Things, zloglasni Hawkins National Laboratory tajna je podružnica Američkog Ministarstva energetike. Kako bi smirilo strahove ljudi od ove “nepoželjne” agencije, stvarno Ministarstvo energetike napisalo je šaljiv odgovor na svojoj web stranici.

U humorističnom članku stoji, između ostalog: “Ministarstvo energije se ne bavi čudovištima” i “Znanstvenici nacionalnog laboratorija nisu zli — oni su zapravo simpatični (i pametni)!”

Ipak, ministarstvo je spomenulo jedno daleko istraživano područje. “Iako Ministarstvo energije ne istražuje paralelne svemire,” stoji u članku, “ono ipak pomaže u istraživanju novih svjetova … Na primjer, Ministarstvo energije proizvodi nuklearne baterije zvane Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generators za NASA-u.”

11. Sadie Sink gotovo da nije dobila ulogu Max

Sadie Sink pridružila se Stranger Things u 2. sezoni, tumačeći lik Max. No, u razgovoru za Fashion magazin 2022. godine, mlada glumica rekla je da su producenti serije isprva oklijevali jer je bila starija od ostale djece (tada je imala 14 godina).

“Jednostavno sam ih molila i uvjeravala da mi daju više materijala kako bih im mogla pokazati nešto novo,” rekla je Sink magazinu.

Na kraju je pozvana na audiciju za provjeru kemije s Matarazzom i Calebom McLaughlinom te je dobila ulogu sljedeći dan.

Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION

12. Chase Stokes se prijavio na audiciju za Stranger Things i nije dobio ulogu, ali mu je to pomoglo da dobije ulogu u Outer Banks

U intervjuu za Access Hollywood 2023. godine, Chase Stokes je rekao da se prvotno prijavio za ulogu Stevea u Stranger Things, ali da mu audicija nije uspjela. “Zaboravio sam sve replike i potpuno zeznuo audiciju,” rekao je.

Srećom, braća Duffer su mu ipak dali cameo ulogu u 1. sezoni, što mu je otvorilo vrata u Netflix i dovelo do uloge u seriji Outer Banks.

“Jednostavno sam zahvalan braći Duffer što su mi pružili priliku da radim svoj posao i započnem karijeru,” rekao je Stokes. “Mislim, da nije bilo njih, ne bih bio ovdje.”

13. Vecna iz 4. sezone inspiriran je Dungeons & Dragons i ikonama horor slashera iz 80-ih

Stranger Things je snažno inspiriran igrom Dungeons & Dragons, pa nije iznenađujuće da serija koristi jednog od najvećih D&D negativaca: Vecnu. No, verzija ovog čudovišta u seriji također je uvelike inspirirana horor negativcima iz filmova 80-ih, posebno Freddyjem Kruegerom.

“Stvarno smo željeli otići u horor i istražiti tipove negativaca koji su nas kao djecu najviše plašili,” rekao je Matt za USA Today 2022.

Te su inspiracije uključivale Hellraiser i IT, ali posebno Noćnu moru u Ulici brijestova. Matt je rekao da je od svoje dadilje slušao strašne priče o Freddyju Kruegeru dok je odrastao.

Kao još jedna referenca na Nightmare, obožavatelji će primijetiti da je uloga Victora Creela u 4. sezoni Stranger Thingsa odigrana od strane samog Roberta Englunda, istog glumca koji je utjelovio Kruegera.

14. Cameo Dacrea Montgomeryja u 4. sezoni režiran je putem Zooma

Dacre Montgomery postao je zavodnik kojeg su svi željeli (i kojeg su se bojali) u 3. sezoni kada je glumio Billyja, Maxina zastrašujućeg starijeg brata.

Nakon što je njegov lik poginuo u 3. sezoni, pojavio se u kratkom cameo u četvrtoj sezoni. No, budući da se 4. sezona snimala tijekom pandemije COVID-19, a on je tada živio u Australiji, glumac nije mogao putovati u Atlantu radi snimanja.

U intervjuu za Entertainment Weekly, redatelj i producent Stranger Thingsa Shawn Levy rekao je da je realizacija te scene bila prilično kaotična.

“Kako je vrijeme istjecalo, nismo imali izbora nego da ja režiram preko Zooma s Montgomeryjem u Australiji na zvučnoj pozornici,” rekao je Levy, “dok sam scenu sa Sadie Sink snimio na groblju godinu dana ranije.”

Foto: Netflix

15. Natalia Dyer i Charlie Heaton hodaju i izvan ekrana

U Stranger Thingsu, Nancy (Dyer) i Jonathan (Heaton) na kraju se zaljube. U stvarnom životu, glumci su također zaljubljeni i zajedno su od 2016. godine.

Godine 2022., Dyer je za Cosmopolitan rekla koliko je poseban osjećaj zapravo biti zaljubljena u svog dečka iz serije. “To je razumijevanje koje bi bilo teško ponoviti. To je neopisiva stvar,” rekla je.

16. Steveov pozitivan razvoj lika izvorno nije bio planiran

U originalnom scenariju Steve je trebao biti prilično grozna osoba. “Ako pročitate pilot, on je najveći kreten na planetu,” rekao je Ross za Variety 2016. godine.

Stvaratelji su, međutim, promijenili mišljenje o liku, dijelom zahvaljujući Keeryju, za kojeg su rekli da je Stevea učinio simpatičnijim. “Mnogo zasluga ide Joeu Keeryju jer je bio puno simpatičniji i šarmantniji nego što smo prvotno zamislili,” rekao je Ross.

Foto: Screenshot/Netflix

17. Scenarij braće Duffer bio je odbijen gotovo 20 puta

Prije nego što je Netflix otkupio seriju, braća Duffer rekla su za Rolling Stone da je njihov scenarij bio odbijen “15 do 20 puta”.

Matt i Ross rekli su da ljudi u Hollywoodu jednostavno nisu razumjeli koncept i da im se nije svidjelo što se priča fokusira na likove iz više generacija. Prisjetili su se kako su im studijski rukovoditelji govorili: “Ili to morate pretvoriti u dječju seriju ili napraviti da se sve vrti oko ovog Hoppera koji istražuje paranormalne aktivnosti u gradu.”

18. Na početku je bilo planirano da serija ima samo četiri ili pet sezona

Publika je već tužna zbog činjenice da je 5. sezona veliko finale Stranger Things sage, ali istina je da braća Duffer i ostali producenti serije nikada nisu namjeravali da ona traje više od četiri ili pet sezona.

U intervjuu za Entertainment Weekly iz 2017., Levy je rekao: “Definitivno idemo na četiri sezone i postoji vrlo realna mogućnost pete. Nakon toga, mislim da je vrlo malo vjerojatno.”

U istom intervjuu Ross je to dodatno pojasnio: “Mislim da će doći trenutak kada će ljudi početi pitati zašto ovi likovi još uvijek ne napuštaju Hawkins,” rekao je. “Počeli bismo rastezati uvjerljivost. Nije bilo zamišljeno da bude nešto što traje sedam sezona.”

19. Djeca iz Stranger Thingsa imaju gomilu poznatih obožavatelja

Tijekom grupnog intervjua za BBC Radio One, mladu glumačku ekipu Stranger Thingsa pitali su koje su im se poznate osobe javile kao obožavatelji. Nabrojali su imena poput Terryja Crewsа i Roberta Downeyja Jr.-a, a rekli su i da su im se na dodjeli Emmyja obratile ekipe iz Modern Familyja i Game of Thronesa.

Voditelj Nick Grimshaw zatim im je pustio isječak Daniela Radcliffea, koji je bio njegov gost dan ranije, a koji je također priznao da voli seriju. “Možete li im, onako, reći da su nevjerojatni?” upitao je Radcliffe u snimci.