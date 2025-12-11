Obavijesti

U PETAK NA KIOSCIMA

Zvijezde 'Kumova' kao 'Glup i gluplji': Smijali smo se sami sebi na setu sa svima oko nas

Zvijezde 'Kumova' kao 'Glup i gluplji': Smijali smo se sami sebi na setu sa svima oko nas
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell/Profimedia/RTL/Promo

Domagoj Ivanković i Lovre Kondža u "Kumovima" su tandem za smijeh, u novoj predstavi "Kamo ide ovAI svijet?" progovaraju o strahovima, a nama su otkrili tko su kad se reflektori ugase te spremno uskočili u cipele Jima Carreya i Jeffa Danielsa iz legendarne komedije "Glup i gluplji".

Nedavna premijera u Scenoteci pokazala je koliko su različiti, a koliko dobro funkcioniraju zajedno, u što smo se uvjerili i na snimanju za Cafe.

storyeditor/2025-12-10/22491549.jpg | Foto: Sandra Šimunović/Pixsell


S Markom Vargekom porazgovarali smo o novom voditeljskom izazovu u petoj sezoni "Gospodina Savršenog" i zaručnici Ariji Rizvić, a prisjetili smo se i Spielbergova klasika "Boja purpura" iz 1985., koji je preokrenuo karijere Oprah Winfrey i Whoopi Goldberg.

Legendarni Ferata iz "Velog mista" prošle godine priznao je da je pobijedio tumor. Iza Aljoše Vučkovića stotinjak je uloga, prošao je pakao s kćeri, a sredinom prosinca proslavit će 79. rođendan.

Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming. Cafe u petak na kioscima. 

