Zvijezdi 80-ih nije se svidio njen najpoznatiji hit: Zijevala sam od dosade kada sam ga slušala...

Ove godine Cyndi Lauper (69) obilježava 40. obljetnicu objave svog debitantskog albuma 'She‘s So Unusual' čiji je glavni singl 'Girls Just Want to Have Fun'. Sredinom ovog tjedna premijerno je o dobitnici Grammyja, Emmyja i Tonyja prikazan dokumentarac 'Let the canary sing'.

Pričajući o tome kako je nastala pjesma koja ju je proslavila, "Girls Just Want to Fun Fun", Cyndi Lauper otkrila je zašto ju je uvrstila na debitantski album iako joj je u početku djelovala dosadno.

Priznala je da joj je došlo 'zijevnuti od dosade' kad ju je prvi put otpjevala, međutim, na sreću se predomislila.

- Širili smo pjesmom ideju da se svi, posebno djevojke, mogu zabaviti. Jer tada ste još uvijek, ako ste djevojka i previše se zabavljate, mogli biti označeni kao prostitutka - objasnila je za The Hollywood Reporter.

- Uspjela sam nagovoriti moje prijatelje da sudjeluju u videu, nagovorila sam i svoju majku da nam se pridruži. Snimali smo u New Yorku, s njujorškim zvukom koja se tada slušao i uz pjesmu napravili njujorški video. Svi su koji su sudjelovali pritom su se i zabavili - ispričala je pjevačica dodajući u šali da su je na snimanje dokumentarca nagovorili njezin agent te njen menadžer, a pridružio im se i njen odvjetnik.

- Mislim da dokumentarac ponekad pomaže pokazati ljudima kakvi ste. Jer svi o vama najprije stječu dojam indirektno, preko onoga što o vama piše. Možda sam htjela dobiti priliku opisati kako je to kada vam u životu kažu: ‘Nađi si pravi posao.' - poručila je.

- Ili kada na obiteljskom okupljanju objašnjavate što radite i na kraju vam samo kažu: ‘Pa, sretno s tim‘ - ispričala je glazbenica.

S tugom je dodala da joj je nedavno preminula mama Catrine Lauper, koja je i sama, kada je bila mlada, htjela ići u glazbenu školu.

- Završivši osmi razred, mogla je ići u srednju glazbenu školu na Manhattanu, imala je i stipendiju. Budući da je bila djevojčica moj djed, koji je došao sa Sicilije u New York, rekao joj je da ne možete ići u školu jer tamo idu samo prostitutke - pojasnila je Cindy.

Zato je njezina mama stala iza nje i gurnula je u pravcu koji je njoj bio uskraćen, zaključila je pjevačica.

Ispričala je da se oduvijek divila Billie Holiday, pa je naziv za dokumentarac posuđen iz pjesme koju je slavna američka poetesa i spisateljica Rita Dove posvetila legendarnoj jazz pjevačici.

Podsjetimo, jednom je prilikom Cyndi objasnila da često razgovara s pokojnim članovima obitelji.

- Svaki put kad nešto loše napravim ili sam u nedoumici, posjeti me moja pokojna baka i obrati mi se. A često razgovaram i s pokojnim očuhom. Podrijetlom sam sa Sicilije i nama je normalno živjeti u prisutnosti duhova pokojnih - rekla je svojedobno.

Tada je poručila da je zapravo kukavica koja se svega boji, ali joj druženje s duhovima nikad nije bilo neobično. Kao dijete čudila se zašto se njezine prijateljice užasavaju toga.