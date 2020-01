A kako dalje? Na čak četiri momčadi možemo u polufinalu

Prvi plan je ostvaren, a to je plasman u polufinale Europskog prvenstva. Bila je to žestoka i napeta bečka noć, koja će nam zauvijek ostati u pamćenju. Veći dio utakmice lovili smo Nijemce koji su u nekim trenucima igrali i preprljavo u obrani, ali ni to im nije pomoglo. Fantastičnom završnicom i na krilima Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Marina Šege pobijedili smo Njemačku 25-24 i izborili završnicu u Stockholmu dva kola prije kraja.

Još su nam preostale utakmice protiv Češke i Španjolske, ali što dalje? Prvo nam je potrebna pobjeda protiv Čeha, a onda ćemo u izravnom dvoboju sa Španjolcima odlučivati o prvom mjestu.

Naravno, ako budemo prvi, u polufinalu nas čeka nešto lakši protivnik, ali pitanje je je li itko lagan protivnik u polufinalu Eura. Dakle, protiv koga sve Hrvatska može igrati?

Dok se u našoj skupini već skoro sve zna, u drugoj je ipak malo kompliciranija situacija i čak četiri momčadi se mogu plasirati u polufinale, a to su Mađarska, Norveška, Slovenija i Portugal . Tamo su do kraja ostala još tri kola, a više će se znati nakon današnjeg programa. No u ovoj skupini će sve ovisiti o međusobnoj utakmici Portugala i Slovenije.

Dakle, najveći favoriti u toj skupini za prvo mjesto su Norvežani koji danas igraju protiv Švedske. Jedni od domaćina ovog Eura su i dalje bez poraza, a ako pobijede Švedsku i Island, a Slovenci Portugal i Mađarsku, onda će u posljednjem kolu ove dvije reprezentacije odlučivati o prvom mjestu.

Ako pak Portugalci dobiju Slovence i sve preostale utakmice, onda će oni osvojiti drugo mjesto, a Norveškoj će pripasti prvo i u slučaju jednog poraza jer imaju bolji međusobni omjer s Portugalom.

Naravno, postoji i još jedna opcija, a to je prolazak Mađarska. Mađari su na turnir došli u dosta podcjenjivačkom sastavu, a onda su uzeli bod Dancima i pobijedili Islanđane te prenijeli dva boda u drugi krug. I oni imaju šanse za prolazak u polufinale, ali ta misija je praktički nemoguća. Dakle, oni u posljednje tri utakmice moraju dobiti još tri reprezentacije koje se bore za završnicu. Ako u preostalim susretima pobijede Slovence, Portugalce i Norvežane, naši susjedi će put Stockholma.

Ponavljamo, sve su ovo kalkulacije i teško je išta reći tri utakmice prije kraja, ali ovo su neke mogućnosti koje Hrvatsku čekaju u polufinalu. Pa tko bi za vas bio najbolji protivnik? Marin Šego bi htio Slovence.

- Volio bih Sloveniju da im vratimo za poraz u utakmici za broncu u Francuskoj - rekao je Šego nakon utakmice protiv Nijemaca

