Pakleni vs Kauboji: Duvnjakova generacija ima što i Balićeva!

Ma ne pobjeđuje fizika nego vještina. I upornost. Inat i želja za pobjedom. A ovo je bila utakmica koja se pamti, povijesna.

Lino Červar cijelo je vrijeme Eura bio odmjeren, nije podlijegao emocijama, nije se zaplitao u jadikovke niti politikanstva. Fokusirao se na rukomet. Nakon pobjede Hrvatske nad Njemačkom 25-24 i izborenog polufinala Eura, otpustio je kočnice.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Poruka je roditeljima da beskrajno vole svoju djecu i da im pomažu kad je teško. Sport šalje poruku. Vratili smo Hrvatsku gdje joj je mjesto, u vrh svjetskog rukometa. Iako su neki izgubili nadu, imamo budućnost. Pokazali smo mentalnu snagu, a to razlikuje vrhunske momčadi od... manje vrhunskih.

Neka, to je dobri stari Lino. Kojem igrači vode time out, pa odbiju igrati napad 7 na 6 bez golmana koji on predloži, ali koji drži uzde, u to ne sumnjajte. I zna posao. Ne vjerujete? OK, tko još ima deset polufinala na 13 velikih natjecanja?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tu je, dakle, Červar, a tu je i drama. Baš kakvu su nam toliko puta pripremili slavni "pakleni". Drama s happy endom.

Pa je li ova, Duvnjakova generacija sposobna dosegnuti svjetsku slavu Balićevih "paklenih"? Ma i nadmašiti! Jer, sjetite se, Balić&co imaju svjetsko i olimpijsko zlato, europsko ne.

Foto: hrvatski rukometni savez

Koji bi to igrač današnje reprezentacije našao mjesto u momčadi olimpijskih pobjednika iz 2004. uz Balića, Metličića, Lackovića, Vorija, Golužu, Šolu, Loserta, Dominikovića, Džombu...? Hm, nisu li mnogi navijači isto govorili o današnjim "vatrenima" uspoređujući ih s onima iz 1998. godine? Pa je Modrićeva družina u Rusiji nadmašila Bobanovu i Šukerovu.

Uoči Eura 45 posto navijača u anketi na 24sata prognoziralo je ispadanje u drugom krugu, a njih manje od deset posto zlato. Već uoči Njemačke 45 posto navijača izabralo je zlato, a tek sada, kad su "kauboji" među četiri, a Francuska i Danska kod kuće...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Da, Hrvatska je na Euru 2020. sposobna osvojiti zlato. Jedino koje nedostaje u kolekciji, i Červaru i Duvnjaku i hrvatskom rukometu. Zašto?

- Možda su drugi tjelesno snažniji, ali glava i srce, to se ne može naučiti - kaže Pero Metličić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Glavu i srce imali su "pakleni", glavu i srce imaju i "kauboji". Vrijeme je i za europsko zlato!

Tema: Rukometni Euro 2020.