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AI izbacio Manea iz Senegala. Sada se doznala istina

Piše Filip Sulimanec,
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AI izbacio Manea iz Senegala. Sada se doznala istina
Foto: BLAKE DAHLIN
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Društvenim mrežama pojavilo se pismo u kojem se legenda Liverpoola oprašta od Senegala. Pogrešnu informaciju prenio je i francuski L'Équipe

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Napredni phishing, deepfake, sve su to opasnosti i načini na koji umjetna inteligencija zamagljuje granicu između istine i laži. Posljednja žrtva je Sadio Mane. 

Društvenim mrežama pojavilo se pismo u kojem se legenda Liverpoola oprašta od Senegala. Pogrešnu informaciju prenio je i francuski L'Équipe, koji se zbog toga ispričao za objavljenu pogrešku. Glasinu je demantirao Sport News Africa, a novinar Malang Sané pritom je prenio informacije izvora bliskih igraču koji tvrde da bivši napadač Liverpoola nije završio reprezentativnu karijeru.

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Posebno je zanimljivo da je sporna izjava pripisana Manéu navodno nastala uz pomoć umjetne inteligencije, nakon čega je proširena kroz više medijskih kanala.

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