AI izbacio Manea iz Senegala. Sada se doznala istina

Napredni phishing, deepfake, sve su to opasnosti i načini na koji umjetna inteligencija zamagljuje granicu između istine i laži. Posljednja žrtva je Sadio Mane.

Društvenim mrežama pojavilo se pismo u kojem se legenda Liverpoola oprašta od Senegala. Pogrešnu informaciju prenio je i francuski L'Équipe, koji se zbog toga ispričao za objavljenu pogrešku. Glasinu je demantirao Sport News Africa, a novinar Malang Sané pritom je prenio informacije izvora bliskih igraču koji tvrde da bivši napadač Liverpoola nije završio reprezentativnu karijeru.

Posebno je zanimljivo da je sporna izjava pripisana Manéu navodno nastala uz pomoć umjetne inteligencije, nakon čega je proširena kroz više medijskih kanala.