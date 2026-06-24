'Vatreni' slavili, FIFA iznenadila objavom: Za igrača utakmice proglasili su veznjaka Paname

Hrvatska je u 2. kolu skupine Svjetskog prvenstva upisala važnu pobjedu protiv Paname. Jedini gol na utakmici postigao je Ante Budimir u 54. minuti, nije to bila utakmica s previše šansi, 'Vatreni' nisu briljirali, ali pišu se tri boda...

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Pravila nam je reprezentacija Paname dosta problema, pogotovo preko krila, ali na kraju smo se uspješno obranili.

A na službenoj stranici SP-a, za igrača utakmice je odabran, od strane navijača, igrač Paname Cristian Martinez?!

Očito ima velik broj fanova, jer čovjek nije odigrao ništa posebno. Prema podacima Sofe, imao je 31 pokušaj dodavanja, od čega 22 uspješna, četiri puta je pokušao s dugim loptama, jednom je uspio...

Iako bi bilo prirodnije da je nagrada otišla u ruke strijelcu Budimiru, asistentu Stanišiću, Baturini koji je odigrao novu veliku partiju...

Nećemo previše kukati. Neka Panami ove utješne nagrade, mi smo sretni s tri boda.