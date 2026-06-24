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BITNA SU TRI BODA!

'Vatreni' slavili, FIFA iznenadila objavom: Za igrača utakmice proglasili su veznjaka Paname

Piše 24sata,
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'Vatreni' slavili, FIFA iznenadila objavom: Za igrača utakmice proglasili su veznjaka Paname
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Očito ima velik broj fanova, jer čovjek nije odigrao ništa posebno. Prema podacima Sofe, imao je 31 pokušaj dodavanja, od čega 22 uspješna, četiri puta je pokušao s dugim loptama, jednom je uspio...

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Hrvatska je u 2. kolu skupine Svjetskog prvenstva upisala važnu pobjedu protiv Paname. Jedini gol na utakmici postigao je Ante Budimir u 54. minuti, nije to bila utakmica s previše šansi, 'Vatreni' nisu briljirali, ali pišu se tri boda...

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pravila nam je reprezentacija Paname dosta problema, pogotovo preko krila, ali na kraju smo se uspješno obranili. 

 A na službenoj stranici SP-a, za igrača utakmice je odabran, od strane navijača, igrač Paname Cristian Martinez?!

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Očito ima velik broj fanova, jer čovjek nije odigrao ništa posebno. Prema podacima Sofe, imao je 31 pokušaj dodavanja, od čega 22 uspješna, četiri puta je pokušao s dugim loptama, jednom je uspio...

Iako bi bilo prirodnije da je nagrada otišla u ruke strijelcu Budimiru, asistentu Stanišiću, Baturini koji je odigrao novu veliku partiju...

Nećemo previše kukati. Neka Panami ove utješne nagrade, mi smo sretni s tri boda.

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