Hrvatski vezni red za sada djeluje sporo i statično, tu se moraju dogoditi neke promjene. Gana je fizički i trkački atletski još moćnija momčad od Paname. I to može biti veliki problem...
Daliću se isplatilo 'kockanje', ali taj igrač opet mora biti starter!
Zlatko Dalić prilično je iznenadio početnom postavom protiv Paname. OK, nismo ostali toliko šokirani što se na stoperu umjesto Ćalete-Cara našao Pongračić, pa ni što je Musa opet dobio prednost nad Musom. Nije nas iznenadilo ni postavljanje Marca Pašalića na desno krilo, taj igrač svaki put ulascima s klupe donese potrebnu energiju, radi suparnicima puno problema.
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Ali nije nam jasna priča s Petrom Sučićem. Mladi veznjak iza sebe ima fenomenalnu sezonu u Interu za koji je odradio najviše utakmica (njih čak 50) u netom završenoj sezoni. Sučić je moderan veznjak, igrač koji može biti i "šestica" i "osmica", čovjek koji je i protiv Engleske odradio dobar posao. Tad pretrčao najviše na utakmici (12,3 kilometara), asistirao za gol Baturine.
I onda je protiv Paname ostao na klupi. Čudno, dosta čudno. Vezni red "vatrenih" tako su predvodili Luka Modrić koji je propustio finiš sezone zbog ozljede jagodične kosti lica i Mateo Kovačić koji je propustio gotovo cijelu sezonu. OK, to su naši senatori, igrači u čije tehničke kvalitete baš nitko ne sumnja, ali dojma smo kako se za Sučića moralo pronaći mjesta u početnoj postavi.
Zlatko Dalić se u Torontu "kockao", a karte su uz puno, jako puno sreće bile na njegovoj strani. Panama je bila puno bolja, puno opasnija u prvom poluvremenu, a tu je podbacila baš naša sredina terena. Modrić i Kovačić nisu uspijevali zadržati loptu, prenijeti igru pred suparnička vrata. Problem je bila i obrana, manjak samopouzdanja dotičnog tandema.
Naša dva senatora igraju na sličan način, obojica vole loptu u nogama, niti jedan od njih nema naviku odlaska u dubinu. A to su kvalitete koje nam donosi Petar Sučić. Kao i želju, energiju, agresiju, povratnu trku... Razumijemo i odluku izbornika, Dalić je očito vjerovao kako će Hrvatska dominirati, imati posjed lopte i kontrolu igre, ali to se ipak nije dogodilo.
Modrić i Kovačić tako su bili osuđeni na trku za suparnicima, a to im nije najjača strana. Hrvatsku je u Torontu, moramo to priznati, pomazila sreća u prvih 45 minuta, tu je utakmica mogla otići u krivom smjeru. Srećom, nije. "Vatreni" su se stabilizirali u nastavku dvoboja, uspjeli odmaknuti Panamu od Livakovića, suparnici su nam prijetili tek iz (jednog) prekida.
Sasvim je jasno kako Hrvatska protiv Gane, koja je fizički i trkački atletski i moćnija momčad od Paname, ne može igrati na isti način. Dalić se ne može kockati, već se mora okrenuti igračima koji su u najboljoj formi. I Sučić se mora vratiti u početni sastav, mora biti naša velika snaga u sredini terena. Ako ćemo realno, bez njega smo ipak spori i statični na sredini terena.
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