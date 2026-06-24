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Daliću se isplatilo 'kockanje', ali taj igrač opet mora biti starter!

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
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Daliću se isplatilo 'kockanje', ali taj igrač opet mora biti starter!
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SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski vezni red za sada djeluje sporo i statično, tu se moraju dogoditi neke promjene. Gana je fizički i trkački atletski još moćnija momčad od Paname. I to može biti veliki problem...

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Zlatko Dalić prilično je iznenadio početnom postavom protiv Paname. OK, nismo ostali toliko šokirani što se na stoperu umjesto Ćalete-Cara našao Pongračić, pa ni što je Musa opet dobio prednost nad Musom. Nije nas iznenadilo ni postavljanje Marca Pašalića na desno krilo, taj igrač svaki put ulascima s klupe donese potrebnu energiju, radi suparnicima puno problema.

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Ali nije nam jasna priča s Petrom Sučićem. Mladi veznjak iza sebe ima fenomenalnu sezonu u Interu za koji je odradio najviše utakmica (njih čak 50) u netom završenoj sezoni. Sučić je moderan veznjak, igrač koji može biti i "šestica" i "osmica", čovjek koji je i protiv Engleske odradio dobar posao. Tad pretrčao najviše na utakmici (12,3 kilometara), asistirao za gol Baturine.

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I onda je protiv Paname ostao na klupi. Čudno, dosta čudno. Vezni red "vatrenih" tako su predvodili Luka Modrić koji je propustio finiš sezone zbog ozljede jagodične kosti lica i Mateo Kovačić koji je propustio gotovo cijelu sezonu. OK, to su naši senatori, igrači u čije tehničke kvalitete baš nitko ne sumnja, ali dojma smo kako se za Sučića moralo pronaći mjesta u početnoj postavi.

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Zlatko Dalić se u Torontu "kockao", a karte su uz puno, jako puno sreće bile na njegovoj strani. Panama je bila puno bolja, puno opasnija u prvom poluvremenu, a tu je podbacila baš naša sredina terena. Modrić i Kovačić nisu uspijevali zadržati loptu, prenijeti igru pred suparnička vrata. Problem je bila i obrana, manjak samopouzdanja dotičnog tandema.

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SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Naša dva senatora igraju na sličan način, obojica vole loptu u nogama, niti jedan od njih nema naviku odlaska u dubinu. A to su kvalitete koje nam donosi Petar Sučić. Kao i želju, energiju, agresiju, povratnu trku... Razumijemo i odluku izbornika, Dalić je očito vjerovao kako će Hrvatska dominirati, imati posjed lopte i kontrolu igre, ali to se ipak nije dogodilo.

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Modrić i Kovačić tako su bili osuđeni na trku za suparnicima, a to im nije najjača strana. Hrvatsku je u Torontu, moramo to priznati, pomazila sreća u prvih 45 minuta, tu je utakmica mogla otići u krivom smjeru. Srećom, nije. "Vatreni" su se stabilizirali u nastavku dvoboja, uspjeli odmaknuti Panamu od Livakovića, suparnici su nam prijetili tek iz (jednog) prekida.

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Sasvim je jasno kako Hrvatska protiv Gane, koja je fizički i trkački atletski i moćnija momčad od Paname, ne može igrati na isti način. Dalić se ne može kockati, već se mora okrenuti igračima koji su u najboljoj formi. I Sučić se mora vratiti u početni sastav, mora biti naša velika snaga u sredini terena. Ako ćemo realno, bez njega smo ipak spori i statični na sredini terena.

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Komentari 14
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