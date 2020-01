Ako ja nisam išao na EP, zašto jesu pomoćni i kondicijski?!

Sjajan je put hrvatskih rukometaša kojim 'jašu' prema medalji Starog kontinenta i to, ako se sve poklopi, onoj jedinoj koja nedostaje u vitrinama Hrvatskog rukometnog saveza - zlatnoj. No, na cijelom tom putu jedna je nebuloza - na prvenstvu smo jedina reprezentacija bez trenera golmana koji je inače uvijek na klupi, i to nužan. No, ne smatra tako HRS.

- Sigurno da je čudno da nisam tamo. Mi smo jedina reprezentacija koja je tamo bez trenera golmana. Opet ponavljam, ja stvarno ne znam razlog koji je, takva je odluka Saveza, ja ju maksimalno poštujem - odmah je istaknuo nekadašnji svjetski prvak Mario Kelentrić (47).

Šego je preuzeo tu trenersku, 'očinsku' ulogu prema Ašaninu na prvenstvu. To je i bio jedan od savjeta legendarnog hrvatskog golmana prije nego li je dečke pustio same na turnir.

- Je, to je zapravo i bio dogovor. Razgovarajte, savjetujte jedan drugome, pomažite. Druge nema - slegnuo je ramenima pa pojasnio:

- Pa zašto treba pomoćni trener? Zašto treba kondicijski na EP-u? Kondicijski da radi regeneraciju, da opusti igrače, da igrače koji ne igraju puno podigne na treningu. Ako ne treba trener golmana, zašto trebaju ostali treneri? Što će onda pomoćni, što će kondicijski? Jer i oni su odradili pripreme s igračima i sad mogu kući. Ne znam. Takva je odluka i ja ju stvarno poštujem - korektan je Kelentrić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iznenađen, ali s poštovanjem Savezu

- Netko je o tome dobro razmislio što i kako i da ja ne trebam biti tamo. Ne ja kao ja. Nisam ja tu bitan. Nego se nadam da se neće dogoditi nikome više. Niti meni, ako budem i dalje u stožeru, niti nekom novom treneru - zaključio je tu priču skromni trener hrvatskih rukometnih golmana.

I dobro je zaključio. Teško je dokučiti koji bi razlog mogao biti realan i razuman da se ne povede jednu toliko bitnu figuru u cijeloj priči. Nekoga čije su oči druge oči Marina Šege i Mateja Ašanina. Nekoga čija jedna rečenica može potaknuti obrane golmana i preokrenuti tijek utakmice.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Jer, nije da je HRS na prvenstvo poveo malen broj osoba pa bi Kelentrić bio toliki teret, dapače. Poveo je HRS čak 13 osoba koji se brinu o igračima, pobrojao je kolega Mrvec. Više od nas imali su tek Danska (16) i Island (14), dok je jednako koliko i mi imala Francuska. Pa sad, je li realno da među najbitnijih 13 osoba uz igrače ne spada trener golmana? Teško. Bi li ta 14. osoba probila budžet Saveza? Sumnjamo. Ljuti li se netko na Kelentrića? Čovjeka kojemu je sada reprezentativni golman, Matej Ašanin 'dotrčao' u RK Zagreb samo kako bi ga on trenirao i spasio mu karijeru, trenera koji je na glasu najboljeg trenera golmana ovih prostora.

Padne u cijeloj priči na pamet i slika u kojoj Kelentrić u jednoj utakmici na klupi grli Filipa Ivića, tada golmana reprezentacije. Pada na pamet i poruka Šege i Ašanina 'volimo te' koja je Mariju stigla ovo prvenstvo. Padne na pamet i korektnost Kelentrića koji nije odustao od svojih golmana i kada stigne uputi pokoji savjet i 'na daljinu'. Ali, i dalje to nije to. I dalje dečki ovise sami o sebi, a možda bi statistike ipak bile nešto bolje s kojom Keletovom rečenicom s klupe, možda bi Ašo upio još koji kvalitetan savjet na klupi.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Nemam nešto određeno što im kažem. Nekada je dosta upozoriti ih na to da jedan igrač već više puta puca u isto mjesto jer golman nekada to ne primijeti, nekada mu samo treba maleni savjet. Nekada ga primiriš. Čak i nije toliko ta komunikacija s onim na terenu, nego je bitan ovaj kraj tebe. Ti s golmanom na klupi komentiraš utakmicu, što se moglo bolje napraviti, kako se trebao postaviti, što je trebalo predvidjeti. Ako golman na terenu ima 2-3 primljena gola u nizu, kažeš mu da se spremi, zagrije, da bi ga mogao trener uvesti, ili dok sam ja imao pravo sam uvoditi, onda bih mu i sam rekao da ulazi - priča nam Mario.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Za sada nismo osjetili posljedice

Šego je za sada na 30 posto obranjenih šuteva, Ašanin na 24 posto, a reprezentacija još uvijek neporažena. Može se reći, srećom nismo osjetili da nema Keleta.

- Izgledaju dečki dobro. Rekao sam u više navrata da ti kad pobijediš nije bitno koliko je obrana golman imao. Taman toliko koliko je imao bilo je dovoljno. Nekada neće biti dovoljno niti 15 - naglašava i pojašnjava:

- Šego je imao jednu sezonu u kojoj je imao odličan start sezone (u Montpellieru, op.a) , onda je počeo padati. To smo na pripremama pokušali popraviti koliko smo mogli. Naravno, tu je reprezentacija, motivacija, druga obrana i sve drugo, tako da sigurno da moraju biti bolji u polufinalu i finalu, ako prođu - kaže Mario pa dodaje:

- Moraju biti bolji od golmana protivničke ekipe, sad koliko će to biti obrana, to ne znam, ne mogu znati.

Ašo je dobar i na streljani

Obrana 5-1 s Duvnjakom naprijed krasi igru naše reprezentacije gotovo cijelo prvenstvo, logično bi bilo očekivati kako je to plus i za golmana, ali Kelentrić kaže kako je to dvosjekli mač.

- Obrana nam je odlična. Nekad je ta dobra obrana dobra i za golmana, a nekad i nije. Ako je ona dobra, igra se dugo i onda jedan mali kiks i napadač je na ziceru - pojasnio je pa prokomentirao i drugog golmana 'kauboja':

- Ašo izgleda dobro, Ašo je to dobro pokrio protiv Čeha. On je znao zašto ide na to prvenstvo. Da će Šego braniti većinu vremena, da je on taj koji će ući na penale, da će ući na nekoj utakmici kao što je bila Češka da ga odmori i to za sada funkcionira. Drago mi je zbog njega i samopouzdanja da je dobro branio. Golman bez samopouzdanja je mrtav golman - rekao je pa se prisjetio:

- Još je ono drugo poluvrijeme bilo i puno zicera, bio je na 'streljani', nije praktički bilo šuta iz vana. Tako da, za sada su dobri i u skladu sa cijelom ekipom, atmosferom i svime - smatra.

Pitanje je kako izgledaju i treninzi bez trenera golmana. Kako se za utakmice pripremaju Šego i Ašanin.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Mirko Bašić ga vodio do vrha svijeta

- Uvijek kad ideš na pripreme imaš svoj neki plan. Normalno da je tu prvi trener koji će odrediti što će se raditi i kako. Kad mi imamo lufta i vremena radimo na specifičnim vježbama, na brzini, na reakciji. To su jako kratke pripreme gdje ti ne možeš svašta raditi. To su treninzi kratki s jakim intenzitetom s puno rada na reakciji i refleksu i puno razgovora. U tim pripremama je najbitniji razgovor što je bitno i u ovome trenutku, ali ja nisam tamo - priča za 24sata Mario Kelentrić i objašnjava nam:

- Analiziraš protivnike, gledaš ih, savjetuješ. Trener golmana nema puno prostora za manevar u kratkim pripremama, ali u svemu tome ja sa svojim iskustvom znam kako treba i što treba raditi. Znam što treba raditi sa Šegom. Njega treba nekada malo više odmoriti, a mlađeg golmana, kao što je Ašanin treba nekada malo više nagaziti i tako... Tu treba neki taj balans. Ali nema neke formule radit ću to, to i to i oni će doći na prvenstvo i biti odlični. To ne postoji - rekao nam je svjetski prvak iz Portugala. I u njegovo doba golman je imao svoga trenera.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Meni je trener bio Zdenko Zorko, a kad smo bili svjetski prvaci bio je Mirko Bašić. Kad sam ja branio je bila potpuno drugačija igra. U rukometu se puno toga promijenilo. Sve je manje šuteva izvana, sve je brži rukomet, više je brzih centara, šuteva s krila... Ali neke stvari koje su oni radili su nama i danas temelj, a nešto sam ja proučavao, smišljao, ovisno o golmanu kojega imaš i u klubu i u reprezentaciji. Ne možeš sa svima raditi isto. Ima dosta toga što sam uzeo i od njih, ali ima dosta toga i moga u radu - priznaje.

Ašanin je stigao u Zagreb zbog Keleta

Matej je imao neobičan put jer u klubovima u kojima je bio nije imao trenera golmana. Kada je potpisao ugovor sa Zagrebom poslao je Kelentriću poruku: 'Želim da me ti treniraš, da napraviš od mene najboljeg golmana na svijetu'.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Isključivo zbog toga je došao. Da radi sa mnom. Odradili smo jako dobre pripreme ljetos, baš je bio odličan. Onda su prva dva kola bili Metaloplastika i Veszprem, bio je odličan, ali je ozlijedio zglob i skoro mjesec dana nije bio na golu. Od tada je pao, a u međuvremenu je Ristanović (Radivoje, drugi golman Zagreba, op.a.) počeo dobro braniti, onda je tu Ašo malo pao u drugi plan. Poslije se digao, onda je opet doživio jednu ozljedu, udarac u oko, pa je opet bio malo van terena. Žao mi je što mu se poklopila takva polusezona. Ali sigurno je da će on biti sjajan golman - hvali Mateja njegov trener i nastavlja:

- On je toliko dobar, toliko hoće učiti, pitati, hoće poslušati savjet. Ne treba on puno toga mijenjati, samo neke sitnice i na njima radimo. On će sigurno sljedeće sezone biti za 30% bolji golman nego što je sada uz ovaj rad, ako bude zdrav.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Koga još imamo na lageru?

Šegi je 34 godine, uskoro bi mogao reći zbogom rukometu, a tko bi onda mogao stati na vrata reprezentacije, uz Mateja Ašanina?

- Malo je sada deficit golman u Hrvatskoj. Eto ta situacija s Pešićem je takva kakva je, ja ju ne znam, on je sigurno golman koji bi uz Šegu bio tandem. Imamo Ivića koji će se izvući iz ovoga u čemu je, ipak je to druga liga (Gummersbach), nije bilo realno da on bude sada s reprezentacijom. Ok, sad ide u Celje, Ligu prvaka. Tako da tu je Ivić, tu je Ašanin, tu je Šego koji još sigurno dvije-tri godine nema razloga da ne brani - nabraja nam Kelentrić pa dodaje zabrinutost:

- Hoće li se riješiti ta situacija s Pešićem? To ne znam. Nitko ne spominje njega kao što se spominje Štrleka, zašto njega nema, zašto on ne brani za reprezentaciju? Tu je Mate Šunjić koji je još u dobrim godinama. Mali Car iz Našica, on je već dva, tri okupljanja tu, bude treći, odradi dio priprema, otpadne. On je isto golman na kojega treba obratiti pažnju, drugačiji je od ovih, manji je , brži, eksplozivniji. Sad čekamo tu generaciju 2000. ili '98. Ti golmani se baš i ne razvijaju dobro. Ereš je otišao negdje u Njemačku u treću ligu, ne znam kako brani, brani u toj nekoj regionalnoj ligi. To je nešto što imamo, ali ok. Ivić i Ašanin su golmani koji imaju 26-27 godina. Oni mogu još sedam, osam godina braniti bez problema, a to je dug period da se stvore možda još neki novi golmani. Za sada imamo ta tri, četiri golmana i pozivamo ih ovisno o tome kako brane u svom klubu - kaže.

'Appelgren je najkompletniji golman'

Oba golmana hrvatske reprezentacije su stasiti i lijepo pokriju gol. Šego ima 198. i stotku na vagi, dok Ašanin ima 206 cm vertikale i 110 kilograma, no to ne garantira nužno i kvalitetu golmana.

- Volim golmane koji mogu držati formu u kontinuitetu. Golman koji neće odraditi dobre dvije utakmice i onda se zadovoljiti time i pasti. Volim golmane koji rade na sebi i teže tome da kroz neko razdoblje barem drže nekakav nivo svoga rada i tih obrana. Idealno je nekako za golmana rukometa da ima 196-197 cm i oko 95 kg, ali nije nužno. Naravno da kada ti stane netko kao Šego na gol, kojemu je Bog dao ruke do koljena, da ti je teže pucati. To isto govorim Ašaninu. On ako se dobro postavi na krilu, ne može njemu netko zabiti gol, jednostavno mu sve zatvori i ne mora se nigdje pomicati - kaže Kelentrić i daje primjer:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Za mene je švedski Appelgren (Mikael) najbolji golman, najkompletniji. On je uspio uskladiti neku našu 'jugoslavensku' staru golmansku školu s elementima skandinavskog rukometa. Tu ne govorim samo o ovome prvenstvu, nego općenito u posljednje vrijeme. On je meni bolji i od Wolffa, iako je teško i tako nešto procijeniti.

Jedna od najatraktivnijih stvari u modernom rukometu je 'frk' s krila i rijetko se viđa da ga golman uspije 'skinuti'.

- Ne, ne postoji rješenje za 'frk'. Postoji ako je loš frk pa ti ga igrač ostavi na nozi, ali ako je frk dobar, on u trenutku kada padne na pod dobije dodatno ubrzanje, akceleraciju i tu ne možeš više ništa. Slično je i sa 'suhim listom'. Svima se to čini kao da golman ispadne naivan i da ne zna braniti, ali to nije lak - brani svoju struku Kelentrić, inače i trener golmana u hrvatskom prvaku RK Zagrebu koji je 'friško' odradio svoje pripreme u Lipiku.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zagreb će ovisiti o reprezentativcima

- Bilo nam je odlično. Malo smo išli sa skepsom, te dvorana je malo daleko od hotela, te mala dvora, te bolnička hrana. Na kraju je bilo fenomenalno. Ljudi su fenomenalni. I od gradonačelnika i od ravnatelja, župan je bio tamo, osoblje u bolnici, dvorani. Predivni su ljudi, od kuhara, osoblja, svi, baš svi. Moram ih spomenuti - s osmijehom nam prepričava.

Igrači su se također na društvenim mrežama pohvalili koliko im je zabavno da je čak u jednom trenutku golman Radivoje Ristanović glumio konja na ergeli ušavši u boks u kojemu su inače upravo te plemenite životinje.

- Ha. ha! Da, dečki su stvarno dobri, a Rista njima dođe kao ćaća. Sjajno se uklopio, tu su oni svi generacijski, mladi su, vole se zezati. Dobro to izgleda. To tako treba biti. Pripreme su bile odlične. Sada je samo pitanje kako će doći ovi s prvenstva. Isto kako će doći i svi reprezentativci svih reprezentacija u svoje klubove. Nama je ipak šest igrača tamo i od tih šest, svih šest su nam nositelji igre. Na primjer, Ravniću će sigurno faliti treninga. Ti treninzi na prvenstvu su reda radi. Mandić i Šipić se sigurno biti izraubani, prazni, umorni. Hrsta će biti isto napola. Tako da će dosta ovisiti o njima. Ovi koji su ostali ovdje su zaista dobro trenirali i dobra su klapa sada se samo ovi moraju uklopiti, ai dobro, imamo do 8. (veljače, op.a.) vremena dva tjedna. Vjerojatno će imati nešto malo odmora, to je u redu, ali to je i tako u ovome sportu - priča pa daje još jedan primjer:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Evo Flensburgu je cijela ekipa valja na Euru, što Norvežani, Danci, Šveđani... A očekuje se od njih da budu na vrhu. I oni igraju s nama osmoga Ligu prvaka. Tako da su to klasični problemi nakon tih prvenstava - govori.

- Svima nam je drago da imamo toliki broj igrača tamo i to ne u reprezentaciji koja je zadnja, nego u reprezentaciji koja će osvojiti medalju. To je za klub stvarno super.

Kada pogledamo hrvatsko prvenstvo, čak i loš Zagreb, kakav je bio u početku sezone u Ligi prvaka, puno je bolji od ostalih domaćih klubova, čak i viceprvaka, našičkog Nexea čiji je trener Hrvoje Horvat trenutni pomoćnik Linu Červaru na Euru.

- Žao mi je što se Nexeu potrefila sezone u kojoj nisu više u Europi, ali ostala im je SEHA liga i domaće prvenstvo. Sada bi im mogla reorganizacija Lige prvaka pomoći da igraju u tome novome kupu protiv puno jačih klubova nego ovih protiv kojih sada igraju. Zagreb je ispred njih u svemu i organizacijski i igrački i rezultatski, ali mi je drago da postoji takav jedan klub gdje mogu igrači koji nisu možda baš za Zagreb, ali su odlični za Premier ligu, da igraju i napreduju. U svakom slučaju sve pozitivno o Nexeu - pohvalio je za kraj našeg razgovora čak i konkurenciju i dalje pozitivnog stava trofejni golman i aktualni trener Mario Kelentrić.

Tema: Rukometni Euro 2020.