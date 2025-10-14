Obavijesti

Sport

Komentari 4
ŠOK I NEVJERICA

Alarm za uzbunu u Švedskoj nakon poraza od Kosova: 'Ova situacija je tužna i sramotna'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Alarm za uzbunu u Švedskoj nakon poraza od Kosova: 'Ova situacija je tužna i sramotna'
3
Foto: BJORN LARSSON ROSVALL/REUTERS

Isak bijesan nakon šokantnog poraza Švedske od Kosova! Reprezentacija na dnu, navijači izviždali igrače i trenera. Kriza rezultata produbljena, a napadač od 145 milijuna eura bez golova

Napadač švedske reprezentacije i zvijezda Liverpoola, Alexander Isak (26), bio je izvan sebe od bijesa nakon šokantnog domaćeg poraza od Kosova (0:1) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ovaj poraz gurnuo je Švedsku na dno kvalifikacijske skupine sa samo jednim bodom iz četiri utakmice, čime su njihove nade za plasman na turnir praktički ugašene.

Nakon utakmice, Isak nije štedio riječi kako bi opisao stanje u momčadi i reakciju navijača, koji su izviždali igrače i izbornika Jona Dahla Tomassona.

ISPROVOCIRANI SU Srbi divljaju zbog pjesme kojom igrač Dinama i njegovi suigrači iz Albanije slave veliku pobjedu
Srbi divljaju zbog pjesme kojom igrač Dinama i njegovi suigrači iz Albanije slave veliku pobjedu

- Igrači su je***o nezadovoljni. I prihvaćamo puno odgovornosti, gledamo se u ogledalo. Nitko ne odobrava ovo što se događa, ni igrači ni momčad. Sve to, naravno, uključuje i trenera te sve oko njega - rekao je Isak za lokalne novine Dagens Nyheter.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group B - Sweden v Switzerland
Foto: JONAS EKSTROMER/REUTERS

Poraz od Kosova samo je produbio krizu rezultata koja je započela porazom od Švicarske (0:2). Švedski mediji i javnost oštro kritiziraju nastupe reprezentacije, a na posebnom udaru našao se upravo Isak.

POGLEDAJTE NAJBOLJE FOTO Internet je pun memeova nakon poraza Srbije od Albanije
FOTO Internet je pun memeova nakon poraza Srbije od Albanije

Unatoč svom statusu i visokom transferu u Liverpool, nije uspio postići gol ni u jednoj od četiri kvalifikacijske utakmice, a i sam je priznao da nije u formi još od proljeća. Skupocjeni napadač zatim se osvrnuo i na zvižduke navijača.

- To nije bilo zabavno. Ali, istovremeno, ne možemo više tražiti od njih. Jako smo podbacili, tužno je da smo završili u ovoj situaciji. Ovo je preloše i sramotno. Opet smo razočarali i igramo užasno. Način na koji igramo jednostavno ne funkcionira, a loši smo i individualno. Ne znam što ćemo napraviti, ali sve je jako loše - rekao je Isak, kojeg su zatim novinari pitali što točno misli pod 'sramotnom' situacijom.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group B - Sweden v Switzerland
Foto: JONAS EKSTROMER/REUTERS

- Cijela ova pozicija je sramotna, imamo jedan osvojeni bod. Mislim da je, uz dužno poštovanje prema Kosovu, naša loša igra veliki razlog zašto su oni bili tako dobri. Možda je Kosovo bolje nego što mislite, ali vjerujem da moramo biti bolji s igračima koje imamo - zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO Albanski izbornik htio je održati pobjednički govor: Prekinula ga fešta u svlačionici!
VIDEO Albanski izbornik htio je održati pobjednički govor: Prekinula ga fešta u svlačionici!

Situacija u švedskom taboru je alarmantna. S gotovo nikakvim izgledima za plasman na Svjetsko prvenstvo, ogromnim pritiskom na izbornika i očitom podjelom između momčadi i navijača, budućnost reprezentacije je krajnje neizvjesna. Isakove oštre i emotivne riječi potvrda su dubine krize koja potresa nekad ponosnu nogometnu naciju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'
PROGOVORILA O PROŠLOSTI

FOTO Jelenu je zlostavljao otac, dobivala je i vraćala kilograme: 'Brutalno me tukao šakama'

Bivša tenisačica Jelena Dokić (42) prošla je težak životni i profesionalni put, s obitelji je nakon srpske agresije na Hrvatsku prebjegla u Vojvodinu, potom u Australiju gdje danas inspirira mnoge
FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu
PRVO PRIJATELJI, A ONDA...

FOTO Bivša klizačica osvojila je Livakovića. Skrivala je trbuh na utakmici, sad su dobili prinovu

Helena Livaković, supruga golmana Dominika, poznata kao "hrvatska Meghan Markle", vodi diskretan život u sjeni sportaša, balansirajući obitelj i karijeru
Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi
STJEPAN URSA

Tko je div koji je čuvao Yamala? Branitelji ga davili na Markovu trgu, bio trener u Životu na vagi

Stjepan Ursa, bivši interventni policajac, sada je bodybuilder i fitness influencer. Čuvao superzvijezdu Yamala i njegovu djevojku tijekom izleta u Hrvatskoj, a bio je i na malim ekranima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025