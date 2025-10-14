Alarm za uzbunu u Švedskoj nakon poraza od Kosova: 'Ova situacija je tužna i sramotna'

Napadač švedske reprezentacije i zvijezda Liverpoola, Alexander Isak (26), bio je izvan sebe od bijesa nakon šokantnog domaćeg poraza od Kosova (0:1) u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ovaj poraz gurnuo je Švedsku na dno kvalifikacijske skupine sa samo jednim bodom iz četiri utakmice, čime su njihove nade za plasman na turnir praktički ugašene.

Nakon utakmice, Isak nije štedio riječi kako bi opisao stanje u momčadi i reakciju navijača, koji su izviždali igrače i izbornika Jona Dahla Tomassona.

- Igrači su je***o nezadovoljni. I prihvaćamo puno odgovornosti, gledamo se u ogledalo. Nitko ne odobrava ovo što se događa, ni igrači ni momčad. Sve to, naravno, uključuje i trenera te sve oko njega - rekao je Isak za lokalne novine Dagens Nyheter.

Poraz od Kosova samo je produbio krizu rezultata koja je započela porazom od Švicarske (0:2). Švedski mediji i javnost oštro kritiziraju nastupe reprezentacije, a na posebnom udaru našao se upravo Isak.

Unatoč svom statusu i visokom transferu u Liverpool, nije uspio postići gol ni u jednoj od četiri kvalifikacijske utakmice, a i sam je priznao da nije u formi još od proljeća. Skupocjeni napadač zatim se osvrnuo i na zvižduke navijača.

- To nije bilo zabavno. Ali, istovremeno, ne možemo više tražiti od njih. Jako smo podbacili, tužno je da smo završili u ovoj situaciji. Ovo je preloše i sramotno. Opet smo razočarali i igramo užasno. Način na koji igramo jednostavno ne funkcionira, a loši smo i individualno. Ne znam što ćemo napraviti, ali sve je jako loše - rekao je Isak, kojeg su zatim novinari pitali što točno misli pod 'sramotnom' situacijom.

- Cijela ova pozicija je sramotna, imamo jedan osvojeni bod. Mislim da je, uz dužno poštovanje prema Kosovu, naša loša igra veliki razlog zašto su oni bili tako dobri. Možda je Kosovo bolje nego što mislite, ali vjerujem da moramo biti bolji s igračima koje imamo - zaključio je.

Situacija u švedskom taboru je alarmantna. S gotovo nikakvim izgledima za plasman na Svjetsko prvenstvo, ogromnim pritiskom na izbornika i očitom podjelom između momčadi i navijača, budućnost reprezentacije je krajnje neizvjesna. Isakove oštre i emotivne riječi potvrda su dubine krize koja potresa nekad ponosnu nogometnu naciju.