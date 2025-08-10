Obavijesti

TRENER MILANA

Allegri bio prisiljen promijeniti plan za Modrićev debi! 'Imao je noge za pola sata na utakmici'

Piše Luka Tunjić,
Foto: Profimedia

Milan je u 21. minuti ostao s igračem manje, zbog čega je trener Allegri morao ubrzati svoje planove s Lukom Modrićem, koji je debitirao za 'rossonere' u prijateljskoj utakmici s Chelseajem

Debi Hrvatski reprezentativac Luke Modrića (39) jedino je pozitivno što Milan može izvući iz posljednje utakmice ljetnih priprema.. 'Rossoneri' su u nedjelju izgubili od Chelseaja (4-1) na Stamford Bridgeu u Londonu, a legendarni "vatreni" ušao je u igru na početku drugog poluvremena.

Modrić je pokrenuo akciju za jedini gol Milana, a nakon utakmice razmijenio je dresove s najboljim igračem Chelseaja, Coleom Palmerom (23). Trener Milana Massimiliano Allegri razočaran je rezultatom.

- Nikad nisam sretan nakon poraza. Znali smo da će utakmica biti teška, a nakon incidenata (autogol u trećoj i crveni karton u 18. minuti, op. a.), bilo je još i teže. Moramo se pripremiti jer će od iduće nedjelje biti važan i rezultat (Milan igra utakmicu Kupa protiv Barija, op. a.). Igrači koji su se kasnije priključili momčadi imaju vremena za pohvatati ono što su drugi već usvojili - rekao je nakon utakmice pa nastavio...

- Bili smo organiziraniji s 10 igrača na terenu nego s 11. Trebali smo biti oprezniji kod prva dva gola, ali momčad se unatoč tome poboljšala u obrani. 

Imao je drugačiji plan za Modrićev debi.

- U svojim je nogama imao pola sata igre, ali je igrao 45 minuta. On je važan igrač i ostavit će traga.

