Allegri bio prisiljen promijeniti plan za Modrićev debi! 'Imao je noge za pola sata na utakmici'

Debi Hrvatski reprezentativac Luke Modrića (39) jedino je pozitivno što Milan može izvući iz posljednje utakmice ljetnih priprema.. 'Rossoneri' su u nedjelju izgubili od Chelseaja (4-1) na Stamford Bridgeu u Londonu, a legendarni "vatreni" ušao je u igru na početku drugog poluvremena.

Modrić je pokrenuo akciju za jedini gol Milana, a nakon utakmice razmijenio je dresove s najboljim igračem Chelseaja, Coleom Palmerom (23). Trener Milana Massimiliano Allegri razočaran je rezultatom.

- Nikad nisam sretan nakon poraza. Znali smo da će utakmica biti teška, a nakon incidenata (autogol u trećoj i crveni karton u 18. minuti, op. a.), bilo je još i teže. Moramo se pripremiti jer će od iduće nedjelje biti važan i rezultat (Milan igra utakmicu Kupa protiv Barija, op. a.). Igrači koji su se kasnije priključili momčadi imaju vremena za pohvatati ono što su drugi već usvojili - rekao je nakon utakmice pa nastavio...

Foto: Profimedia

- Bili smo organiziraniji s 10 igrača na terenu nego s 11. Trebali smo biti oprezniji kod prva dva gola, ali momčad se unatoč tome poboljšala u obrani.

Imao je drugačiji plan za Modrićev debi.

- U svojim je nogama imao pola sata igre, ali je igrao 45 minuta. On je važan igrač i ostavit će traga.