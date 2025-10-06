Allegri nije mogao gledati kako Pulišić šalje penal u nebesa, a ovo ga je baš izbacilo iz takta...

Je li ga zabio? Pitao je zabrinuti Massimiliano Allegri svojeg pomoćnika Marca Landuccija nakon što je Christian Pulišić izveo penal u 53. minuti derbija između Milana i Juventusa. Američki reprezentativac imao je priliku dovesti "rossonere" u prednost udarcem s bijele točke, kojeg mu je obranio golman Juventusa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Trener Milana nije htio gledati penal njegove momčadi. Okrenuo je leđa i čekao trenutak istine, a nešto ga je razočaralo više od samog promašaja. Naime, Landucci je Allegriju odgovorio kako je Pulišić visoko pucao penal, a talijanski stručnjak imao je samo jedno pitanje za svojeg pomoćnika...

"Je li pucao unutarnjim dijelom noge?" Bilo je Allegrijevo pitanje, a kada mu je pomoćnik dao potvrdni odgovor, trener Milana je poručio kako mu je rekao da tako ne puca penale. Pulišić je 20-ak minuta kasnije izašao iz igre, a Allegri mu je ponovio istu stvar.

Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Unatoč kiksu Amerikanca, Allegri i dalje ima vjeru u njega. Poručio je kako će Pulišić i u budućnosti pucati penale za Milan, iako je promašajem koštao svoju momčad vjerojatne pobjede protiv Juventusa. Ipak, Allegri priznaje kako mora odlučiti tko će pucati penale kada Amerikanac nije u igri.

Jedna je opcija svakako legendarni hrvatski nogometaš Luka Modrić (40), koji je u karijeri zabio 24 penala, a promašio šest. Pulišić ih je zabio 13, a promašio dva. Inače, Pulišićev promašaj možete pogledati klikom OVDJE.